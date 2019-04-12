Афиша на 13 и 14 апреля в Кирове: джазовая и средневековая музыка, комедия и романтический спектакль
МУЗЫКА В СТИЛЕ ДЖАЗ
В субботу, 13 апреля, состоится главное мероприятие в стиле джаз весны 2019 года - концерт VII международного музыкального фестиваля «Максифлора джаз: Вятка!».
В масштабном шоу примут участие настоящие профессионалы жанра: джазовые музыканты из Петербурга и Москвы. Богдан Кияшко (вокал, фортепиано) познакомит слушателя с программой о легенде традиционного джаза Луи Армстронгом, а Дмитрий Носков посвятит свою программу «Я буду петь тебе, как Фрэнк» известнейшему американскому певцу Фрэнку Синатре. А также выступят артисты из Кирова и Кубы: София Ацбеха-Негга и кировские музыканты исполнят посвящение знаменитой певице Билли Холидэй.
Где: GAUDI, Володарского, 103а
Когда: 13 апреля, 18.00
Цена билета: 700-900 рублей
Возрастное ограничение: 12+
АТМОСФЕРНАЯ МУЗЫКА
Музыкальная группа Somewhere Inside of Me собирает всех 13 апреля, чтобы отметить День космонавтики с отличной звуковой дорожкой. Если вам интересна необычная инструментальная музыка или же такой жанр рок-индустрии, как post-rock, то фестиваль Siom Fest создан именно для вас.
В нем примут участие несколько коллективов из разных городов. Киров представит группа SIOM (post-rock, post-metal), которая непосредственно и станет хедлайнером мероприятия. Гости из Екатеринбурга Fjordwalker (synthwave, trip-hop, downtempo, ambient) исполнят электронные композиции. Завораживающее звучание океана вы услышите в музыке группы Oshean (post-rock) из Ижевска. Нижний Новгород представят 3 разные группы: Silent Run (dreampop, shoegaze, postpunk), экспериментальный проект Huh? Radio? (ambient, drone, noise) и молодой коллектив Prichaly i Pristani (post-rock).
Где: «Конструктор-Практик», Дерендяева, 29
Когда: 13 апреля, 16.00
Цена билета: 300-350 рублей
Возрастное ограничение: 12+
ПОРТРЕТНАЯ МИСТИКА
13 и 14 апреля в Кировском областном краеведческом музее пройдет выставка мистических стереопортретов «Страшные воспоминания», автором которого является американский фотохудожник Эдвард Аллен.
Экспозиционные работы сделаны вручную на основе снимков викторианской эпохи с использованием техники стерео-варио, которая придает им 3D-объем. Любой желающий может наблюдать изменение облика человека в зависимости от угла зрения. Работы Эдварда Аллена уже в течение 10 лет наводят ужас на зрителей со всего мира. Автор скупает викторианские портреты на стоках, после чего он вручную создает из них страшные стерео-картины. В результате этого зритель видит красивых людей, которые при наклоне головы превращаются в чудовищ. Большинство работ изображают представителей одной семьи. На выставке зритель увидит 32 мистических стереопортрета.
Где: Кировский областной краеведческий музей, Казанская, 79
Когда: 13 и 14 апреля, 10.00-18.00
Цена билета: 200 рублей - взрослый билет, 120 рублей - детский билет, 150 рублей - студенческий и пенсионный билет
Возрастное ограничение: 12+
ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМЕДИЯ
13 апреля Театр на Спасской приглашает театралов на итальянскую комедию «Два веронца» Ролана Бонина по произведению Уильяма Шекспира. Зритель насладится историей о двух друзьях, Протее и Валентине, которые пытаются устроить свою жизнь, но на пути к счастью их ждет немало предательств, запутанных интриг и приключений. Однако создатели обещают, что развязка комедии определенно понравится гостям.
Главные роли исполнят: заслуженный артист РСФСР Анатолий Свинцов, Валентина и Протея исполнят артисты Александр Карпов и Ирек Галлямов.
Где: Театр на Спасской, Спасская, 17
Когда: 13 апреля, 18.00
Цена билета: 350 рублей
Возрастное ограничение: 16+
ЛЮБИТЕЛЯМ ВОЛЫНКИ
Любителям эпохи средневековья, традиционной инструментальной музыки и баллад о любви стоит посетить концерт групп «Ледъ» и Gilead в «Конструктор-Практик». Даже если вы не знакомы с такими направлениями музыки, как этно, фолк и рок, но хотите услышать необычное звучание, то это мероприятие для вас. Звук волынки, барабанный бой и песни на разных языках перенесут вас на средневековый праздник.
Где: «Конструктор-Практик», Дерендяева, 29
Когда: 14 апреля, 18.00
Цена билета: 300-400 рублей
Возрастное ограничение: 12+
АРТ-МАРКЕТ «АПРЕЛЬ»
«Галерея прогресса» приглашает всех на арт-фестиваль дизайна, изделий, выполненных своими руками и полета творческой фантазии, где любой желающий может купить, продать или подарить необычные дизайнерские предметы, вещи коллекционеров, хендмейд-мастеров.
Кроме этого, мероприятие арт-маркета сопровождается приятной музыкой и играми.
В фестивале примут участие дизайнеры, художники, фотографы, журналисты и многие другие.
Где: «Галерея прогресса», Горького, 5
Когда: 13 и 14 апреля, 11.00-18.00
Цена билета: вход свободный
Возрастное ограничение: 0+
ШЕДЕВРЫ ИЗ ЛЕГО
Торговый комплекс «Время простора» приглашает детей и их родителей на интерактивную выставку «Мир кубиков». Всем желающим предоставляется возможность увидеть шедевры живописи, а также скульптуры и архитектуры, выполненные с помощью конструктора Лего. Эйфелева и Пизанская башня, статуя Свободы и даже Супер Марио и Миньоны - такие экспонаты ждут вас в торговом центре.
Кроме выставочных экспонатов, «Мир кубиков» предлагает принять участие в мастер-классах, интерактивах и развлечениях в игровых зонах.
Где: «Время простора», Щорса, 95
Когда: до 21 апреля, пн-пт с 10.00 до 21.30, выходные с 9.00 до 21.30
Цена билета: 590 рублей - взрослый билет, 490 рублей - детский билет (цены выходного дня)
Возрастное ограничение: 0+
СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ
Что вы знаете о любви? Это чувство, которое сильнее всех остальных ощущений. Но из чего состоит любовь, какая ее формула? Минус встречает плюс и появляется что-то большее. Но, наверное, так происходит не всегда.
Зрителей ждет красочный спектакль-концерт с давно полюбившимися советскими и современными российскими песнями в исполнении артистов Кировского драматического театра. Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут.
Режиссером-постановщиком выступил Евгений Ланцов, педагогом по вокалу - Константин Морозов. В концерте принимают участие заслуженный артист России Никита Третьяков, Валентин Бузанаков, Владимир Жданов, Вячеслав Лысенков, Юрий Мазуренко и другие.
Где: Кировский драматический театр, Московская, 37
Когда: 14 апреля, 17.00
Цена билета: 300 рублей
Возрастное ограничение: 16+
ИСТОЧНИК KP.RU