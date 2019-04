Афиша на 13 и 14 апреля в Кирове: джазовая и средневековая музыка, комедия и романтический спектакль

МУЗЫКА В СТИЛЕ ДЖАЗ

В субботу, 13 апреля, состоится главное мероприятие в стиле джаз весны 2019 года - концерт VII международного музыкального фестиваля «Максифлора джаз: Вятка!».

В масштабном шоу примут участие настоящие профессионалы жанра: джазовые музыканты из Петербурга и Москвы. Богдан Кияшко (вокал, фортепиано) познакомит слушателя с программой о легенде традиционного джаза Луи Армстронгом, а Дмитрий Носков посвятит свою программу «Я буду петь тебе, как Фрэнк» известнейшему американскому певцу Фрэнку Синатре. А также выступят артисты из Кирова и Кубы: София Ацбеха-Негга и кировские музыканты исполнят посвящение знаменитой певице Билли Холидэй.

Где: GAUDI, Володарского, 103а

Когда: 13 апреля, 18.00

Цена билета: 700-900 рублей

Возрастное ограничение: 12+

АТМОСФЕРНАЯ МУЗЫКА

Музыкальная группа Somewhere Inside of Me собирает всех 13 апреля, чтобы отметить День космонавтики с отличной звуковой дорожкой. Если вам интересна необычная инструментальная музыка или же такой жанр рок-индустрии, как post-rock, то фестиваль Siom Fest создан именно для вас.

В нем примут участие несколько коллективов из разных городов. Киров представит группа SIOM (post-rock, post-metal), которая непосредственно и станет хедлайнером мероприятия. Гости из Екатеринбурга Fjordwalker (synthwave, trip-hop, downtempo, ambient) исполнят электронные композиции. Завораживающее звучание океана вы услышите в музыке группы Oshean (post-rock) из Ижевска. Нижний Новгород представят 3 разные группы: Silent Run (dreampop, shoegaze, postpunk), экспериментальный проект Huh? Radio? (ambient, drone, noise) и молодой коллектив Prichaly i Pristani (post-rock).

Где: «Конструктор-Практик», Дерендяева, 29

Когда: 13 апреля, 16.00

Цена билета: 300-350 рублей

Возрастное ограничение: 12+

ПОРТРЕТНАЯ МИСТИКА

13 и 14 апреля в Кировском областном краеведческом музее пройдет выставка мистических стереопортретов «Страшные воспоминания», автором которого является американский фотохудожник Эдвард Аллен.

Экспозиционные работы сделаны вручную на основе снимков викторианской эпохи с использованием техники стерео-варио, которая придает им 3D-объем. Любой желающий может наблюдать изменение облика человека в зависимости от угла зрения. Работы Эдварда Аллена уже в течение 10 лет наводят ужас на зрителей со всего мира. Автор скупает викторианские портреты на стоках, после чего он вручную создает из них страшные стерео-картины. В результате этого зритель видит красивых людей, которые при наклоне головы превращаются в чудовищ. Большинство работ изображают представителей одной семьи. На выставке зритель увидит 32 мистических стереопортрета.

Где: Кировский областной краеведческий музей, Казанская, 79

Когда: 13 и 14 апреля, 10.00-18.00

Цена билета: 200 рублей - взрослый билет, 120 рублей - детский билет, 150 рублей - студенческий и пенсионный билет

Возрастное ограничение: 12+

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМЕДИЯ

13 апреля Театр на Спасской приглашает театралов на итальянскую комедию «Два веронца» Ролана Бонина по произведению Уильяма Шекспира. Зритель насладится историей о двух друзьях, Протее и Валентине, которые пытаются устроить свою жизнь, но на пути к счастью их ждет немало предательств, запутанных интриг и приключений. Однако создатели обещают, что развязка комедии определенно понравится гостям.

Главные роли исполнят: заслуженный артист РСФСР Анатолий Свинцов, Валентина и Протея исполнят артисты Александр Карпов и Ирек Галлямов.

Где: Театр на Спасской, Спасская, 17

Когда: 13 апреля, 18.00

Цена билета: 350 рублей

Возрастное ограничение: 16+

ЛЮБИТЕЛЯМ ВОЛЫНКИ

Любителям эпохи средневековья, традиционной инструментальной музыки и баллад о любви стоит посетить концерт групп «Ледъ» и Gilead в «Конструктор-Практик». Даже если вы не знакомы с такими направлениями музыки, как этно, фолк и рок, но хотите услышать необычное звучание, то это мероприятие для вас. Звук волынки, барабанный бой и песни на разных языках перенесут вас на средневековый праздник.

Где: «Конструктор-Практик», Дерендяева, 29

Когда: 14 апреля, 18.00

Цена билета: 300-400 рублей

Возрастное ограничение: 12+

АРТ-МАРКЕТ «АПРЕЛЬ»

«Галерея прогресса» приглашает всех на арт-фестиваль дизайна, изделий, выполненных своими руками и полета творческой фантазии, где любой желающий может купить, продать или подарить необычные дизайнерские предметы, вещи коллекционеров, хендмейд-мастеров.

Кроме этого, мероприятие арт-маркета сопровождается приятной музыкой и играми.

В фестивале примут участие дизайнеры, художники, фотографы, журналисты и многие другие.

Где: «Галерея прогресса», Горького, 5

Когда: 13 и 14 апреля, 11.00-18.00

Цена билета: вход свободный

Возрастное ограничение: 0+

ШЕДЕВРЫ ИЗ ЛЕГО

Торговый комплекс «Время простора» приглашает детей и их родителей на интерактивную выставку «Мир кубиков». Всем желающим предоставляется возможность увидеть шедевры живописи, а также скульптуры и архитектуры, выполненные с помощью конструктора Лего. Эйфелева и Пизанская башня, статуя Свободы и даже Супер Марио и Миньоны - такие экспонаты ждут вас в торговом центре.

Кроме выставочных экспонатов, «Мир кубиков» предлагает принять участие в мастер-классах, интерактивах и развлечениях в игровых зонах.

Где: «Время простора», Щорса, 95

Когда: до 21 апреля, пн-пт с 10.00 до 21.30, выходные с 9.00 до 21.30

Цена билета: 590 рублей - взрослый билет, 490 рублей - детский билет (цены выходного дня)

Возрастное ограничение: 0+

СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ

Что вы знаете о любви? Это чувство, которое сильнее всех остальных ощущений. Но из чего состоит любовь, какая ее формула? Минус встречает плюс и появляется что-то большее. Но, наверное, так происходит не всегда.

Зрителей ждет красочный спектакль-концерт с давно полюбившимися советскими и современными российскими песнями в исполнении артистов Кировского драматического театра. Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут.

Режиссером-постановщиком выступил Евгений Ланцов, педагогом по вокалу - Константин Морозов. В концерте принимают участие заслуженный артист России Никита Третьяков, Валентин Бузанаков, Владимир Жданов, Вячеслав Лысенков, Юрий Мазуренко и другие.

Где: Кировский драматический театр, Московская, 37

Когда: 14 апреля, 17.00

Цена билета: 300 рублей

Возрастное ограничение: 16+