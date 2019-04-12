В Кирове рухнули строительные леса, госпитализирован рабочий

Сегодня, 12 апреля, на стройке рядом с торговым центром «Метро» произошло ЧП. Строительные леса, на которых стояли двое рабочих, рухнули вниз. Об этом сообщил один из жителей района в группе «Злой кировчанин».

При падении подмости сломали пять верхних балконов. Все стройматериалы рухнули вниз, завалив работников. По словам очевидцев, из-под завала доносились крики и стоны. Все, кто был поблизости, ринулись спасать строителей. Сначала вытащили неподвижное тело одного, аккуратно положили на землю. Мужчина едва шевелил руками. Второго отрывали дольше. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, карета скорой и реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/702789" frameborder="0"></iframe> В Кирове на стройке рухнули строительные леса на территории ЖК Капучино.Под завалами оказались двое рабочих. Медики их осмотрели, одного забрали на реанимации

Как выяснили следователи, 35-летний рабочий упал с высоты седьмого этажа. С места происшествия его сразу же госпитализировали. Какие именно травмы получил мужчина, неизвестно. Второй пострадавший строитель работал на уровне третьего этажа. Медики осмотрели упавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и отпустили домой.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, - подчеркнули в СУ СКР по Кировской области. - Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.