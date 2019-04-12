2019-04-12T14:14:05+03:00
Происшествия

В Кирове рухнули строительные леса, госпитализирован рабочий

Второму оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой
Елизавета Захарова
Поделиться:
Строительные леса обрушились у одного из домов по улице Московской. Фото: скриншот с видеоСтроительные леса обрушились у одного из домов по улице Московской. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 апреля, на стройке рядом с торговым центром «Метро» произошло ЧП. Строительные леса, на которых стояли двое рабочих, рухнули вниз. Об этом сообщил один из жителей района в группе «Злой кировчанин».

При падении подмости сломали пять верхних балконов. Все стройматериалы рухнули вниз, завалив работников. По словам очевидцев, из-под завала доносились крики и стоны. Все, кто был поблизости, ринулись спасать строителей. Сначала вытащили неподвижное тело одного, аккуратно положили на землю. Мужчина едва шевелил руками. Второго отрывали дольше. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, карета скорой и реанимации.

В Кирове на стройке рухнули строительные леса на территории ЖК Капучино.Под завалами оказались двое рабочих. Медики их осмотрели, одного забрали на реанимации

Как выяснили следователи, 35-летний рабочий упал с высоты седьмого этажа. С места происшествия его сразу же госпитализировали. Какие именно травмы получил мужчина, неизвестно. Второй пострадавший строитель работал на уровне третьего этажа. Медики осмотрели упавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и отпустили домой.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, - подчеркнули в СУ СКР по Кировской области. - Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Мать - алкоголик? В детский дом!":под суд отправили сотрудницу полиции, из-за которой подросток покончил жизнь самоубийством
13-летний школьник решился на суицид, узнав, что инспектор отдела по делам несовершеннолетних хочет отправить его в реабилитационный центр
Новости 24
Чепчанку, истязавшую свою четырехлетнюю дочь, лишили родительских прав и приговорили к трем годам колонии
Главный онколог страны рассказал, как женщинам диагностировать рак на ранней стадии
Погода в Кирове на выходные: пасмурная рабочая неделя сменится солнечным воскресеньем
В Кирове неделю ищут девушку с татуировкой на лице
В Кирове нашли 2,3 тонны зараженных цитрусовых
Сотрудника кировского банка уличили в коммерческом подкупе
Крайняя мера: из четырех кировских семей изъяли девятерых детей
На юго-западе из окна 13 этажа выпал подросток
В трех районах Кирова на ночь отключат воду
В Кирове наркоман оскорбил участкового и получил очередную судимость
Число рабочих на судостроительном заводе в Сосновке сократилось до 17 человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики