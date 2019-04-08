2019-04-08T19:13:15+03:00
Происшествия

Пришлось толкать: в Кирове машина МЧС, спешившая на пожар, застряла в грязи

Спасатели говорят, что это никак не повлияло на результат работы
Евгений ДЕМИХОВ
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Несколько кировчан попытались толкнуть машину. Фото: стоп-кадр из видеоНесколько кировчан попытались толкнуть машину. Фото: стоп-кадр из видео
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Кировчане возмущаются: квартира сгорела дотла из-за того, что пожарные ехали слишком долго. В сети появились два видео. На одном из них видно, как полыхает квартира на проспекте Строителей, 46. На втором - пожарный расчет завяз в весенней кировской грязи всеми колесами.

ЕХАЛИ СЛИШКОМ ДОЛГО?

Один из очевидцев комментирует: «Так у нас пожарные работают - хата догорает уже». Пламя охватило лоджию. Из-за огня закоптило внешнюю стену дома на три этажа вверх, а само пламя достает до шестого этажа.

Судя по видео, машина МЧС плотно засела вблизи девятиэтажки, где горела квартира. Водитель пытался «с раскачки» выехать из снежно-грязевого месива, но все безуспешно.

- С разгона едь - завязнет, - комментирует очевидец. - Там же чернозем. Горе-водитель!

В какой-то момент к машине бегут очевидцы ЧП и предлагают помощь водителю.

- Давай толкнем, - комментирует автор видео. - Надо сто человек, да и то не вытолкать. Всем Кировом разве что.

ОФИЦИАЛЬНО

В Кировском МЧС ролик также успели посмотреть. Спасатели возражают очевидцам, мол, на исход пожара этот инцидент никак не повлиял.

- Да, автолестница застряла в грязи, - подтвердили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Это произошло с фасада здания. С другой стороны дома в этот момент пожар тушили другие пожарные расчеты. В принципе, лестница не нужна была - людей не пришлось эвакуировать.

В министерстве добавили, что пожар ликвидировали довольно быстро. На его устранение ушло около 25 минут. Сообщение о возгорании поступило в 13.30 часов, а уже в 14.00 спасатели закончили ликвидацию последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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