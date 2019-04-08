Ядовитые змеи, скорпионы и питоны: кого кировчане приносят на прием к ветеринарам

Встревоженные жители Республики Коми привезли полумертвого питона в одну из кировских ветклиник. Такого зрелища экзопатолог (специалист по экзотическим животным) еще не видела: разбитая морда, сломанная челюсть, черепно-мозговая травма, стертые в кровь нос и десны. Питон не мог даже самостоятельно пить.

ВЕРНЕТ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

- Наверное, самым запоминающимся был случай с этим питоном, - вспоминает экзопатолог ветеринарной клиники «Верный друг» Анжелика Барышникова. - Его продали по объявлению людям, не знающим о его состоянии, а они в свою очередь, когда забрали его, передали животное мне. Лечение было долгим, пришлось проводить пластику носа и губ, чтобы питон мог дышать и видеть. Насильно кормили и поили его. В итоге после лечения и реабилитации питон смог вернуться к нормальной жизни.

Подобных случаев, когда животных привозят истощенными и немощными, десятки. О том, кто довел питомцев до такого состояния, история умалчивает.

Некоторым кировчанам больные питомцы достаются в придачу к новой квартире. На прием к ветеринару принесли однажды капского варана. Плохое самочувствие питомца было видно невооруженным глазом. Как выяснилось, новым «хозяевам» он не нужен, а старые аргументировали отказ довольно необычно: «Мы его четыре месяца назад потеряли, думали, что тогда еще погиб».

Обследование питомца показало, что у него обезвоживание, истощение, слабость, одышка, а шкура покрыта толстым слоем налипших линек (в квартире была слишком высокая сухость для животного). Варан не мог нормально принимать пищу и жидкость.

После лечения варан стал показывать характер и клянчить еду, а еще обзавелся новым другом и хозяевами. Фото предоставлено героем публикации

К счастью, животное вылечили. Он смог нормально самостоятельно поесть и начал прибавлять в весе.

- Товарищ, который раньше лежал тряпочкой при любых манипуляциях, начал во всю показывать свой характер и клянчить еду, - с улыбкой рассказывает Анжелика Дмитриевна.

Для ветеринара счастливое и довольное животное - пожалуй, лучшая награда.

ВЫЛЕЧИТ И КОТЕНКА, И ЗМЕЮ

Экзопатолог рассказывает, что на работе в ее руки попадают разные животные: от совсем привычных для нас котят и щенков до экзотических скорпионов и лягушек.

Лечение таких необычных питомцев - дело непростое. У каждого экзотического вида есть свои особенности в анатомии и физиологии, свои способы взаимодействия, лечения, расчет препаратов. экзопатолог должен знать нормы поведения, содержания и кормления каждого своего пациента, постоянно развиваться и идти в ногу с новыми исследованиями. Ветеринар сожалеет, что в России мало литературы на эту тему, поэтому помимо посещения конференций и изучения книг, она поддерживает связь с зарубежными коллегами.

- Ко мне на прием попадают крокодилы, змеи, в том числе ядовитые, вараны, игуаны, хамелеоны и другие рептилии, поссумы, ежи, хорьки, летучие мыши, белки. Бывало, приходили с лягушками, тритонами и скорпионами - всех пациентов ветеринар принимает и заботится о них. - Заболеваний очень много. Животных приносят всегда с разными, поэтому прием экзопатолога - это постоянный «кот в мешке». Но чаще всего заболевания у экзотических животных связаны именно с неправильным содержанием и кормлением. Все остальное уходит на второй план.

Это мангровая змея. Ее яд очень опасен. Но ветеринар не отказывается от приема таких пациентов. Фото предоставлено героем публикации

На вопрос, не страшно ли держать в руках змею или другое ядовитое животное, ветеринар отвечает, что раньше было не по себе, а сейчас уже привычно, ведь главное - знать повадки питомца.

НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ

В ветклинику не каждый день приносят измученных и забитых животных, но каждый случай вызывает глубокие переживания у врачей. Одно дело - сострадать человеку, который покалечился по своей или чужой глупости. Но совсем иначе обстоят дела с теми существами, которые находятся в полной зависимости от самих людей, которым ждать помощи больше неоткуда.

- Врачи должны сострадать своим пациентам, но не должны терять голову при этом, - объясняет Анжелика Дмитриевна. - Мы, ветеринарные врачи, как и человеческие, не можем относиться к пациентам эмоционально безучастно, но дозируем сострадание, иначе это все может привести к эмоциональному истощению.

На лечение к экзопатологу кировчане приносят даже крокодилов. Фото предоставлено героем публикации

Как и все живые существа (а может, и в большей степени, чем люди), выздоровевшие питомцы дарят благодарность своим спасителям.