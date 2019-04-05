Афиша мероприятий на 6 и 7 апреля 2019 в Кирове: световое шоу-сказка «МириадА», знакомство с индийской культурой и восьмилетие группы «Парк им. Кирова»
ВОСЕМЬ ЛЕТ «ПАРКУ ИМ. КИРОВА»
В выходные кировчанам предлагают отметить восьмилетие группы «Парк им. Кирова». Музыканты обещают, что устроят для поклонников их творчества драйвовое трехчасовое шоу. Ребята исполнят на композиции в таких музыкальных направлениях, как hard rock, rock и pop.
Кстати, в праздничный вечер на сцену клуба GAUDI выйдут не только участники группы «Парк им. Кирова». Специальными гостями мероприятия станут талантливый исполнитель Михаил Ельдецев, музыкант и фронтвумэн популярного коллектива DISCO CATS Дарья Мальцева, известный певец Александр Ботев и другие.
Где: клуб GAUDI, ул. Володарского, 103
Когда: 6 апреля, 19.00
Цена билетов: от 300 рублей
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ
Любителей более спокойного отдыха ждут в кафе «Книжный клуб 12». Музыканты коллектива EL TANGO предложат кировчанам отправиться в путешествие по джазовой музыке.
Напомним, что коллектив с 2003 года исполняет авторскую музыку, современный и традиционный джаз. Участники EL TANGO выступают не только в Кирове, но и бывают с концертами в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.
Где: «Книжный клуб 12», ул. Преображенская,15
Когда: 6 апреля, 19.00
Цена билетов: 400 рублей
«ИНДИЯ - ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ»
В воскресенье все желающие смогут окунуться в мир яркой и самобытной культуры Индии. В библиотеке им. Пушкина кировчанам представят неповторимое искусство индийского танца. Также для жителей города сыграют на двустороннем барабане - таблы и исполнят баджаны. Это песни, положенные на мантры, стихи известных поэтов или пересказ религиозных трактатов древности.
Кроме того, на встрече кировчане смогут познакомиться с книгой «Метасовременная эпоха» основательницы Сахаджа Йоги, философа с общемировой известностью и общественного деятеля Нирмалы Шриваставы.
Где: библиотека им. А. С. Пушкина
Когда: 7 апреля, 12.00
Цена билетов: вход свободный
«МИРИАДА»
Запомнятся выходные и световым шоу «МириадА». Организаторы мероприятия собираются удивить жителей города грандиозным представлением, в котором театральное искусство объединится с хореографией, эквилибристикой, гимнастикой и акробатикой.
А называется постановка в честь ее главной героини - Мириады. Это маленькая и обаятельная поганка, которая мечтает о встрече с настоящим принцем и большой любви. Кировчанам обещают, что сказка о жизни грибного царства с завораживающей музыкой, спецэффектами и экстремальными прыжками на батуте никого не оставит равнодушным.
Где: ДК Железнодорожников, ул. Комсомольская, 3
Когда: 7 апреля, 16.00
Цена билетов: от 450 до 700 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU