2019-04-05T20:37:02+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 6 и 7 апреля 2019 в Кирове: световое шоу-сказка «МириадА», знакомство с индийской культурой и восьмилетие группы «Парк им. Кирова»

Выходные будут наполнены яркими музыкальными событиями
Анна КРЮКОВА
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Узнали, как провести первые выходные апреля. Фото: pixabay.comУзнали, как провести первые выходные апреля. Фото: pixabay.com
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ВОСЕМЬ ЛЕТ «ПАРКУ ИМ. КИРОВА»

В выходные кировчанам предлагают отметить восьмилетие группы «Парк им. Кирова». Музыканты обещают, что устроят для поклонников их творчества драйвовое трехчасовое шоу. Ребята исполнят на композиции в таких музыкальных направлениях, как hard rock, rock и pop.

Кстати, в праздничный вечер на сцену клуба GAUDI выйдут не только участники группы «Парк им. Кирова». Специальными гостями мероприятия станут талантливый исполнитель Михаил Ельдецев, музыкант и фронтвумэн популярного коллектива DISCO CATS Дарья Мальцева, известный певец Александр Ботев и другие.

Где: клуб GAUDI, ул. Володарского, 103

Когда: 6 апреля, 19.00

Цена билетов: от 300 рублей

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ

Любителей более спокойного отдыха ждут в кафе «Книжный клуб 12». Музыканты коллектива EL TANGO предложат кировчанам отправиться в путешествие по джазовой музыке.

Напомним, что коллектив с 2003 года исполняет авторскую музыку, современный и традиционный джаз. Участники EL TANGO выступают не только в Кирове, но и бывают с концертами в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Где: «Книжный клуб 12», ул. Преображенская,15

Когда: 6 апреля, 19.00

Цена билетов: 400 рублей

«ИНДИЯ - ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ»

В воскресенье все желающие смогут окунуться в мир яркой и самобытной культуры Индии. В библиотеке им. Пушкина кировчанам представят неповторимое искусство индийского танца. Также для жителей города сыграют на двустороннем барабане - таблы и исполнят баджаны. Это песни, положенные на мантры, стихи известных поэтов или пересказ религиозных трактатов древности.

Кроме того, на встрече кировчане смогут познакомиться с книгой «Метасовременная эпоха» основательницы Сахаджа Йоги, философа с общемировой известностью и общественного деятеля Нирмалы Шриваставы.

Где: библиотека им. А. С. Пушкина

Когда: 7 апреля, 12.00

Цена билетов: вход свободный

«МИРИАДА»

Запомнятся выходные и световым шоу «МириадА». Организаторы мероприятия собираются удивить жителей города грандиозным представлением, в котором театральное искусство объединится с хореографией, эквилибристикой, гимнастикой и акробатикой.

А называется постановка в честь ее главной героини - Мириады. Это маленькая и обаятельная поганка, которая мечтает о встрече с настоящим принцем и большой любви. Кировчанам обещают, что сказка о жизни грибного царства с завораживающей музыкой, спецэффектами и экстремальными прыжками на батуте никого не оставит равнодушным.

Где: ДК Железнодорожников, ул. Комсомольская, 3

Когда: 7 апреля, 16.00

Цена билетов: от 450 до 700 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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