Клещи уже проснулись: первая волна укусов паразитов пройдет в первую декаду апреля

Кировская область - это настоящий природный очаг для развития клещевых инфекций. Тысячи гектаров леса, умеренный климат - самые благоприятные условия для жизни и размножения паразита.

И вот, очередной сезон клещевых укусов наступил. С момента таяния снега, прогревания земли солнцем клещи просыпаются и выходят на охоту - за крупными животными и людьми. Среднестатистический срок начала активности клещей - первая декада апреля.

- По нашим прогнозам, в этом году численность клещей не уменьшилась: она очень высока, - пояснили в управлении Роспотребнадзора России по Кировской области. - Кировчане, любящие активный отдых на природе или живущие вблизи лесов, полей и парков, находятся в зоне повышенной опасности. Мы напоминаем, что самая эффективная и надежная защита от клещевого энцефалита - это иммунопрофилактика. Кировчанам, забывшим поставить себе прививку, необходимо это сделать в срочном порядке! А тем, кто уже проходил курс, но упустил срок ревакцинации (повторного прививания), стоит проверить свой иммунитет и решить, необходим ли повторный курс.

Роспотребнадзор рекомендует, отправляясь на природу, соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя от укуса клещаФото: Алексей Гмызин

КАК ПРИВИВАТЬСЯ?

Стандартная схема иммунизации состоит из трех прививок. Между первой и второй вакцинацией должно пройти от одного-трех месяцев до пяти-семи. А спустя девять месяцев или год стоит сделать ревакцинацию.

Сделав три прививки, вы закончите курс иммунизации. Он гарантирует вам защиту от клещевого энцефалита. После его прохождения раз в три года необходимо делать повторные отдаленные ревакцинации.

Однако для тех, кто загодя не привился, но боится заболеть в этот сезон, существует экстренная схема вакцинации в весенне-летние месяцы.

Ускоренный курс - это две прививки, которые необходимо сделать с интервалом от двух недель до одного месяца. Но есть одно очень важное правило: ускоренную вакцинацию необходимо проходить не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита (поход в лес на майские шашлыки или первые выходные на дачном участке).

- Только своевременно проведенная прививка защитит от тяжелых и даже летальных форм клещевого энцефалита! - подчеркнули в управлении.

Соблюдая эти правила можно избежать болезненных процедур и тяжелого недуга в будущемФото: Алексей Гмызин

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ?

Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводят вакцинами отечественного или зарубежного производства. Провести иммунизацию можно в любой государственной или частной клинике города Кирова.

Вакцинацию можно проводить с трех лет. Школьников прививают в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений или в детских поликлиниках.