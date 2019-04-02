2019-04-02T13:13:22+03:00
Общество

Застройщик, обманувший 18 кировчан, вышел на свободу по амнистии

Украденные деньги дольщикам он не вернул, дома не достроил
Анна КРЮКОВА
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Пожилой женщине пришлось продать сад, чтобы оплатить судебные расходыПожилой женщине пришлось продать сад, чтобы оплатить судебные расходыФото: Анна КРЮКОВА
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В последние годы истории об обманутых дольщиках и недобросовестных застройщиках постоянно на слуху. То оказывается, что руководство очередной строительной компании украло деньги у кировчан и не построило обещанное жилье, то дома изначально строят аварийными и жить в них просто невозможно. Власти сложившуюся ситуацию активно комментируют и сообщают, что проблему нужно решать и права дольщиков соблюдать. Вот только порой слова так и остаются словами. К примеру, вне какой-либо защиты со стороны государства оказались 18 обманутых дольщиков, которые вложились в строительство дома на улице Сурикова, 31.

«МОИ КВАРТИРЫ ПРОДАЛИ ДРУГИМ ЛЮДЯМ»

Мария Зуева - как раз одна из тех самых дольщиков. Кировчанка пришла в редакцию «Комсомолки» в полном отчаянии и с целым пакетом документов с жалобами, отказами и решениями судов.

- В 2011 году мы с моими сыновьями решили «расширить» нашу жилплощадь и купить себе две новые квартиры, - растерянно раскладывая бумаги, пояснила Мария Васильевна. - Я вложила все свои накопленные за жизнь сбережения, а дети взяли кредиты.

Для строительства жилья семья выбрала строительную компанию ООО «Аркос, строй». Кировчане вручили руководителю фирмы Александру Лопатину ни много ни мало 2 миллиона 832 тысячи рублей. Застройщик принял деньги и пообещал на их средства и вложения других дольщиков выстроить дом на улице Сурикова, 31.

С тех пор семья стала мечтать о переезде на новую жилплощадь и наблюдать за тем, как идет строительство. Правда, спустя какое-то время 68-летняя женщина узнала, что ее квартиры ей вовсе не принадлежат. Застройщик просто взял и перепродал ее имущество другим покупателям.

- Теперь у нас нет ничего: ни квартиры, ни денег - мы бедствуем, - с горечью в голосе сказала Мария Васильевна. - А у сыновей еще и долги перед банком…

Руководитель фирмы не только продал чужие квартиры, но и не достроил корпуса на улице Сурикова. Суммарно от действий Лопатина пострадали 18 человек, которые вложили в долевое строительство более 40 миллионов рублей. Большинство из них - пенсионеры и жители районов области.

Мария Васильевна должна была жить в этом доме, однако ее квартиры перепродали другим людям. Фото: yandex.ru/maps

Мария Васильевна должна была жить в этом доме, однако ее квартиры перепродали другим людям. Фото: yandex.ru/maps

В ТЮРЬМУ НЕ СЕЛ, УЩЕРБ НЕ ВОЗМЕСТИЛ

В отношении руководителя ООО «Аркос, строй» в мае 2015 года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Застройщику грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Тогда обманутые дольщики решили, что справедливость наконец-то восторжествует, но не тут-то было.

- По какой-то причине следователь переквалифицировала действия Лопатина с этой статьи на преступление средней тяжести, - возмущенно рассказала Мария Васильевна. - А потом в мае 2016 года она и вовсе прекратила в отношении него уголовное преследование, сославшись на амнистию в честь 70-летия Победы.

По словам кировчанки, следователь поступила так из-за того, что ее руководство просто не захотело обратиться с ходатайством в следственный департамент с просьбой продлить срок предварительного следствия свыше одного года.

- Лопатин не возместил обманутым дольщикам ущерб, но при этом гуляет на свободе, - отметила кировчанка. - И он уже дальше продолжает обманывать людей. Когда я подавала жалобы на него в различные ведомства, в ответ мне сообщали, что у них есть и другие заявления на Лопатина.

ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ РЕЕСТРА

После случившегося кировчане должны были попасть в Реестр обманутых дольщиков, а правительство области - найти инвестора для дальнейшей застройки. Только и здесь пенсионерку обманули.

- Конкурсный управляющий собрал нас всех и сказал, что нас, по сути дела, спасут и всем найдут квартиры, - рассказала Мария Васильевна. - Главное, что нам нужно для этого сделать, - «забрать себе» один из недостроенных корпусов. Дом, который предлагали оформить на нас, был на тот момент возведен на 6%. Мы согласились, в итоге недострой оценили всего в 17 миллионов рублей.

Но это еще полбеды, так как собственники забрали «эти кирпичи» себе, их исключили из Реестра обманутых дольщиков. Кроме того, кировчанам уже пришли исполнительные листы на аренду земли на улице Сурикова. Горожанам предъявляют за нее практически 200 тысяч рублей. И инвестора жителям теперь тоже придется искать самим.

- Еще выяснилось, что помещения под магазины в этом доме оформлены на родственников Лопатина, хотя по документам сам он якобы банкрот, - со вздохом отметила кировчанка. - То есть после того, как уголовное дело было закрыто, он продолжил распоряжаться нашим имуществом. Но на все мои жалобы и заявления я получаю отказ, потому что срок следствия уже слишком большой. Совсем недавно обращалась в правоохранительные органы. Мне обещали дать ответ 25 марта, но до сих пор никакой информации нет. Мы ничего не можем сделать… Видимо, потому, что у нас нет денег.

Мария Васильевна надеется лишь на то, что власти и правоохранительные органы ее услышат и виновный будет наказан. Иначе семье пенсионерки, как и другим обманутым дольщикам, пожизненно придется выплачивать долги, а мошенники будут оставаться безнаказанными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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