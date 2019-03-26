«Бороться можно, победить нельзя»: что делать с фальсификатом молочной продукции

Некачественные молоко и молочные продукты - проблема, борьба с которой ведется уже много лет. Наказать производителя фальсификата можно, но полностью пресечь его работу пока не удается: предприниматель может поменять две буквы в названии фирмы и продолжить выпускать фальсификат, либо перейти на другой рынок.

Борьбу с фальсифицированной молочной продукцией в Кировской области сегодня обсудили в пресс-центре «Комсомольской правды».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фальсификация - замена продукта, не соответствующая требованиям и стандартам. Например, использование жиров растительного происхождения вместо молочных жиров. Такое сырье гораздо дешевле и в итоге позволяет производителю получить большую прибыль. Делается это, конечно, осознанно.

- С начала 2019 года мы отобрали 80 проб молочной продукции, из них в 25 был найден фальсификат, - рассказал начальник отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Александр Кононов. - В прошлом году процент фальсификата в пробах был практически таким же. Фальсифицированную продукцию к нам везут из Москвы, Воронежа, Брянска, Самары и еще нескольких регионов.

По словам Александра Григорьевича, отследить всю цепочку от производителя фальсификата до прилавка магазина трудно. Проверки Россельхознадзор ведет вместе с Вятским молочным союзом - некоммерческой организацией, в которую входят практически все крупные молочные компании региона.

- Сейчас применяются новые технологии, фальсификат нередко делают из говяжьего жира, - поделился заместитель гендиректора ЗАО «Кировский молочный комбинат», член Вятского молочного союза Федор Сураев. - Способ поиска такого сырья в молочных продуктах пока не утвержден, искать нарушения нелегко. Особенно трудно найти фальсификат в сыре, думаю, именно его подделывают чаще всего.

По словам Федора Сураева, доверять нужно только проверенным компаниям и с опаской относиться к дешевым продуктам. Если сливочное масло стоит 30-40 рублей, а сыр - 200 рублей, это явно указывает на фальсификат.

КАЧЕСТВО УЛУЧШИЛОСЬ

Порой отследить нарушения можно еще на уровне заготовки сырья. Всю продукцию проверяют на соответствие нормам, установленных Таможенным союзом.

- В 2018 году ветеринарно-санитарную экспертизу сырого молока прошли 3 612 проб, - рассказал начальник отдела ветеринарного надзора управления ветеринарии Кировской области Андрей Пушкарев. - Среди них были как ежемесячные пробы, так и годовые исследования. 1,2% проб не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, 0,3% - по физико-химическим показателям, еще в трех пробах были найдены антибиотики.

Молочную продукцию проверяет и Роспотребнадзор. Все проверки в 2018 году были плановыми, специалисты регулярно делали пробы молока.

- В прошлом году выявлено 17 проб с фальсификатом, в 2017 году их было 35, а в 2016 - 65, - отметил заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Александр Тимшин. - Качество продукции ощутимо улучшилось. Большую часть фальсификата в 2018 году нашли в сыре.

Участники круглого стола считают, что необходимо искать новые механизмы борьбы с фальсификатомФото: Елизавета Захарова

Материалы всех проверок идут в управления Роспотребнадзора тех регионов, из которых пришел фальсификат. Затем возбуждаются административные дела против каждого участника цепочки, ведущей от производителя к прилавку магазина.

Кировские производители молока работают честно, об этом заявляют все официальные органы, следящие за качеством продуктов.

- На сегодня в регионе ежесуточно производят 1 878 тонн молока, - рассказала начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Надежда Плехова. - Это огромная цифра. Наши производители работают аккуратно, соблюдают все технологии. 7-8 лет назад можно было зайти в магазин, взять целую полку масла или сыра - и это был бы сплошь фальсификат. Сейчас все гораздо благополучнее, из других регионов завозят все меньше некачественной молочной продукции.

НЕ ОБМАН, А ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Борьба с недобросовестными производителями действительно идет успешно, однако не решает проблему в целом.

- Фальсификат все еще можно найти на прилавках, это факт, - не согласился с ней коммерческий директор ООО «Богородский молочный завод» Олег Обухов. - Значит, мы его не победили, несмотря на все исследования.

Олег Валерьевич отметил, что из-за наличия фальсифицированных продуктов на прилавках в итоге страдают и покупатели, и добросовестные производители.

- Мы не говорим, что удалось полностью пресечь фальсификат, но снижение действительно есть и это хорошо, - подчеркнула руководитель УФАС по Кировской области Марина Никонова. - Сейчас некачественную продукцию к нам чаще всего завозят из Москвы, Самары, Владимира и Нижнего Новгорода. Пока государство идет навстречу бизнесу, сначала нарушителям выдают предупреждения. Только если компания продолжает производить фальсификат, ее ждут штрафы. В одном из случаев нам пришлось отследить целую цепочку из нескольких компаний, по которой в Кирове завозили фальсифицированное молоко. Производителя в итоге наказали через суд.

- В Кирове уже несколько лет действует пятистороннее соглашение, - рассказала заместитель директора по техническому обеспечению кировского центра стандартизации и метрологии Марина Лашукова. - Его заключили Вятский молочный союз, Минсельхоз, УФАС, Роспотребнадзор и наш центр. Специалисты выявляют факты фальсификации в торговле, следят за продукцией в кировских магазинах. Раньше доля фальсификата могла достигать 70%, сейчас не превышает 20%.

Однако специалисты признают: полностью убрать фальсификат с прилавков магазинов вряд ли удастся.

- Могу сказать, что идеального результата не будет, - подчеркнула Татьяна Плехова. - Это бесконечный процесс, ведь всегда найдутся новые нечестные производители. Бороться с фальсификатом можно, но победить нельзя. Тем не менее новые законы постепенно заставляют бизнес работать по-иному. В итоге выиграет и покупатель.

В итоге участники круглого стола сошлись во мнении, что нужно искать новые механизмы борьбы с фальсификатом и новые меры наказания недобросовестных молочных компаний.

- Фальсифицирование - не просто обман, а сознательное преступление, - заявил Олег Обухов. - А преступление нужно не наказывать штрафом, а жестко пресекать.

- Штрафы по 100 тысяч рублей - ничто для крупных фирм, - подтвердил Федор Сураев. - Их нужно увеличивать многократно, либо вводить уголовную ответственность и запрещать дальнейшую работу тем, кто попался на производстве фальсификата.