Кировские ТЦ хотят повторить судьбу «Зимней вишни»: в магазинах опять перекрывают выходы и прячут схемы эвакуации

25 марта год назад страну потрясла трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 69 человек. Из них 41 ребенок. Следствие все еще идет. Причиной пожара стало короткое замыкание. Но самое страшное - далеко не все нормы пожарной безопасности были соблюдены. В стране был объявлен трехдневный траур. А прокуратура начала проверку всех ТЦ в регионах. Прошел год. Мы решили проверить, как соблюдаются правила пожарной безопасности в кировских ТЦ. Для объективности оценки взяли с собой компетентного специалиста.

Нормативы нормативами, но опытный взгляд сразу выцепляет недостатки. «Где тут стрелки?» - спрашивает мой спутник, пожелавший остаться неизвестным. «А неизвестно», - отвечаю ему. Да и что я могу сказать: первый в нашем списке ТЦ, и я в нем с порога заблудился?

ЛАБИРИНТЫ МАГАЗИНОВ

Человек, который часто бывает в «Европейском», наверняка, в нем быстро сориентируется. Но не мы: первый этаж оказался для нашей «инспекции» настоящей загадкой. Войдя в одну из дверей, мы попали сразу в магазин, поплутали и попали в другую торговую точку. То, что она другая, поняли только по «рамкам». А потом магазин неожиданно закончился, и мы вышли в общий коридор.

Попали к лифтам только потому, что шли не спеша и с целью найти эвакуационный выход. Эмчеэсник озирался по сторонам и выискивал эти выходы или хотя бы таблички, ведущие к ним. На первом этаже указателей так и не нашли. Каемся: может, плохо искали. Ну, а случись пожар - это нам рассудительности не придало бы.

Еще немного попетляли, вышли на второй этаж, а по пути нашли несколько запасных выходов. Тут все как положено: дверь открывается наружу и за ней сидит охранник.

ПРЯМАЯ УГРОЗА ЖИЗНИ

«Шопиться» по два часа нет времени. Заходим в «Росинку».

- Смотри, огнетушители в каждом отделе стоят и в общем коридоре, - отмечает спасатель. - А еще понятная схема самого ТЦ: центральный проход и ответвления. Визуально он гораздо лучше подготовлен к таким ЧП.

Огнетушители, кстати, в «боеготовности». По крайней мере, так показывают индикаторы давления. А вот с одним ящиком, в котором хранятся пожарные шланги, - беда. Нет ключика. На всех остальных есть, а на этом нет. Может, конечно, за пять минут до нашей проверки кто-нибудь его утащил, ну, а может, нет.

Ключ от ящика, видимо, куда-то потерялсяФото: Евгений ДЕМИХОВ

- И еще одно замечание - не вижу дополнительных выходов, - отмечает специалист. - Вот на схеме основные лестницы отмечены еще и как эвакуационные, а других нет. Между лестничными пролетами нет дверей. Это значит, что в случае пожара они быстро заполнятся дымом, особенно верхний этаж. А это уже прямая угроза жизни.

Мой спутник объясняет: мол, когда в подъезде дома в какой-нибудь квартире что-то спалят, то дым сразу выходит на лестничную площадку, а оттуда - наверх. Поэтому между этажами на лестницах должны быть двери. Хотя бы на эвакуационных лестницах (коих мы не нашли).

ПО-ХИТРОМУ КАК-ТО

Уловив, в чем суть поисков, я начал и сам приглядываться. Идя по ЦУМу, взглядом искал все стрелки, ведущие к выходу, огнетушители, охранников. Опыт научил, что нужно смотреть на стены и потолок. После этого ТЦ опыта прибавилось: в поисках табличек нужно смотреть еще и на плинтус, а в случае, если нужны огнетушители, - за декоративные деревья. Ну, а если уж понадобился план эвакуации, то просто обязательно нужно заглянуть в каждый уголок.

За деревьями эти ящики так сразу и не различишьФото: Евгений ДЕМИХОВ

Если с красными железными ящиками, в которых лежат (должны лежать, внутрь никто не смотрел) огнетушители и пожарные шланги, понятно, почему их чуть прикрыли деревцами (вроде как не вписываются в интерьер), то с планом эвакуации все сложнее.

План эвакуации в основном коридоре можно пропустить, его поместили в какой-то закутокФото: Евгений ДЕМИХОВ

Во-первых, стрелочки, указывающие выход, находятся на уровне подошвы. В панике туда мало кто заглянет. Так они еще и размером с телефон. То есть не очень заметные. Во-вторых, план эвакуации. На одном из этажей он интересно расположен: на углу Т-образного коридора есть ниша в стене. Мимо нее проходят человек 20 в минуту, и вряд ли кто-то зацепится взглядом за эту табличку. И я бы прошел мимо, если бы не искал.

Кто туда, в самом деле, заглянет?Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Кроме того, обратили внимание на одну особенность аварийных выходов в этом торговом центре: они все закрыты. Есть предположение, что магниты, держащие двери, в случае тревоги автоматически или по нажатию одной кнопки разблокируются. Но гарантии нет.

В целом видно, что руководство этого ТЦ готовилось к ЧП, но как-то по-хитрому запрятало все, что должно быть на виду.

ОХРАННИКИ НА КАЖДОМ УГЛУ

- После проверок в «Jam Молле» вообще все серьезно стало, - говорит спасатель. - Охранники стоят у каждого пожарного выхода, таблички все есть. В общем, все как положено.

Продавцы в магазинах рассказывают, что, мол, есть у них инструкции, и даже распечатанные, и даже вот они - в столе, и при пожаре я буду действовать согласно этой бумаге. Охранники то же самое рассказывают и с подозрением глядят (мало ли, мы пироманы какие-то).

- Один в этом торговом центре недостаток в плане пожарной безопасности, - замечает эмчеэсник. - Парковка неудобная. Представь, какая пожарная машина неповоротливая, и еще ей, чтобы лестницу выдвинуть, надо опоры выдвигать. А тут вон на парковке сколько машин, и заезд узкий. В выходные и того больше. Нашим водителям пока что не разрешили таранить гражданские машины - а вдруг кто запаникует, рванет с парковки - и мы ему навстречу. Так и будем стоять и смотреть друг на друга?

Кстати, этот ТЦ в марте прошлого года на учебной тренировке показал себя неплохо. Правда, кировчане оценили действия сотрудников как неудовлетворительные.

«ВИШЕНКА» НА ТОРТЕ

В прошлом году, когда пошли все проверки после ЧП в Кемерово, больше всего нарушений нашли в ТЦ «Лепсе». После прокурорских ревизий его, как и некоторые другие, даже закрывали. Спустя несколько месяцев открыли снова, поскольку все нарушения устранили.

Вот и наша неофициальная проверка нашла кое-что. На третьем этаже, в самом углу большого торгового зала, буквально притаился пожарный выход. Так сильно притаился, что спрятался за корзинку с мячами. Они, наверное, не очень тяжелые, но факт остается фактом - выход загорожен.

ОФИЦИАЛЬНО

- Всего было проверено 285 объектов, в том числе 98 торговых центров - сообщают в прокуратуре Кировской области. - В ходе проверок выявлено 2514 нарушений законов, в целях их устранений внесено 275 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 488 лиц. В суды направлено 16 заявлений о приостановлении эксплуатации зданий до устранения нарушений.

Кстати, «на карандаше» прокуратуры находится 43 объекта массового пребывания (из них 12 ТЦ), в которых все еще не устранили все недочеты по объективным причинам: в основном из-за того, что нет денег у бюджетных учреждений или все еще идут работы.