«Ген героизма»: родные брат с сестрой в разницей в месяц спасли от неминуемой гибели ребенка и старика

Очень часто соцсети и паблики пестрят историями подвигов обычных людей: одни спасают людей из пламени, другие с головой ныряют в воду, чтобы вытащить тонущего. И таких историй про героев-одиночек великое множество по всей стране. А семей-героев, кажется, не так уж и много…

А вот в Кировской области живет такая. На наш взгляд, у них в ДНК встроен «ген героизма». За свою жизнь родные брат с сестрой спасли, как минимум, пятерых. А в последний раз с разницей в месяц женщина вытащила из дымящейся машины маленького ребенка, а мужчина откопал уже задыхающегося под снегом 80-летнего соседа.

«ДЕВОЧКА СИДЕЛА, НАКЛОНИВ ГОЛОВУ НА СТЕКЛО»

Елена Морозова работает торговым представителем. Каждый день она за рулем, ездит по точкам, принимает заявки, расставляет товар. Обычные трудовые будни без какого-либо проявления храбрости и смелости. 14 февраля рабочая поездка в Лянгасово превратилась в операцию по спасению пятилетней девочки.

Елена, торговый представитель, ее профессия далека от героизма

Елена приехала к одному из торговых центров в городе и оставила автомобиль на парковке у одного из крупных магазинов. Заперев машину, она обратила внимание на соседний автомобиль: фары горят, двигатель вроде работает, а в машине сидит девочка лет пяти, смотрит что-то в телефоне, заряжающемся от прикуривателя.

- Я тогда подумала: как можно оставить маленького ребенка одного в машине, - рассказывает «Комсомолке» Елена. - Недавно как раз прошумела история про мальчишку в Калуге. Подумала об этом и ушла в магазин.

Минут через десять кировчанка вернулась к своей машине: малышка все так же сидела в машине, наклонив голову на стекло. Елена присмотрелась, вроде голова шевелится - жива. Успокоилась. Стала открывать дверь своего авто… и боковым зрением увидела, что из-под капота машины, где сидела девочка, начал валить желтый дым.

Елена Морозова едва успела захлопнуть свою машину, как едкий дым полностью окутал соседний автомобиль.

- Из-за смога ничего не было видно, - продолжает Елена. - Я наощупь нашла ручку от двери: к счастью, машина не была заблокирована. Я схватила малышку, вытащила из салона и отбежала с ней подальше. В это время с парковки к авто подбежали мужчины, заглушили двигатель, открыли капот, достали аккумулятор.

Девочка рассказала, что приехала с мамой, которая ушла в магазин. Елена вместе с охранником пошла искать родительницу. Та, увидев ребенка с чужими людьми и услышав, что произошло, была поражена, от шока она не могла ничего сказать. Когда поняла, что случилось настоящее ЧП, рванулась на парковку к автомобилю. Елена с дочкой пошли за ней. Спасительница передала ребенка матери и уехала. До сих пор женщина не осознает, что спасла жизнь.

- У меня у самой восьмилетняя дочь, - продолжает Елена. - В голову даже не пришла мысль о том, что машина может взорваться, что меня может задеть. Ничего такого. Я увидела дым и сразу рванулась спасать девчушку.

Чувство справедливости, альтруизма и неиссякаемого желания помогать тем, кто нуждается в этом, как признается сама героиня, пришло из семьи.

- Папы рано не стало, а мама всю душу в наше воспитание вкладывала, - с теплотой рассказывает Елена Морозова. - Кстати, наша старшая сестра, можно сказать, тоже жизни спасает - медсестрой работает. Наверное, надо поблагодарить маму, папу и брата с сестрой, что я выросла неравнодушной.

«ШУГАНУЛА ИХ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ ПРИСТАВАЛИ»

Года четыре назад Елена тоже совершила подвиг, может, не такой героический, но ребенку, к которому она тогда пришла на выручку, он, возможно, спас если не жизнь, то здоровье. Елена по работе приехала в Слободской. Стояла на остановке, ждала автобус, и тут на площадку выбежали парни и набросились на одного из мальчишек. Начали над ним издеваться, пинать, толкать.

- Видно было, что мальчик популярностью в классе не пользуется, изгой, наверное, - вспоминает Елена. - Я их шуганула, чтобы они разбежались. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, их родители могут об этом узнать - они же и получат, а в-третьих, с каждым может такое случиться, что ты не будешь похож на других, но это же не означает, плохой ты или хороший.

«ЭТО ЖЕ ТАК, ПО-СОСЕДСКИ»

10 марта старший брат Елены Дмитрий в Белой Холунице спас своего соседа: на 80-летнего дедушку с крыши скатилась снежная глыба.

Дмитрий работает начальником лесного отдела Белохолуницкого лесничества: он порой сталкивается с опасностью

- Это случилось в районе обеда, - начал рассказывать Дмитрий. - Я пошел кур кормить. Смотрю, Алексеич снег откидывает с огорода. Подумал тогда: как-то опасно там стоять, прямо под крышей. Подумал… и забыл. Ушел домой «покемарить» (вздремнуть. - Ред.) после обеда - святое дело.

Только прилег, как услышал грохот. От резкого звука Дмитрий вскочил. Выглянул в окно, которое выходило как раз на дом и огород соседей. У них крыша чистая, без снега, а у дома большой сугроб - подтаявшая глыба скатилась вниз.

- Дай, думаю, дойду до них, спрошу по-соседски: все-таки пожилой человек, больше 80 лет ему, - продолжает Дмитрий. - Вдруг испугался или плохо стало - черт его знает! Оделся, пошел, еле докричался до соседки: они же еще плохо слышат, плохо ходят. Спросил, где Алексеич, а она в ответ сказала, что где-то там ходил в огороде. Я и почуял неладное: перепрыгнул через забор, не дожидаясь, пока мне откроют. Прибежал туда, где видел его в последний раз.

Дмитрий стал раскапывать сугроб руками - так безопаснее для деда: не дай бог сломать ему что-нибудь. Мужчина раскопал ногу и понял, что не подвела его интуиция - беда случилась! Начал быстрее копать.

- Поглядел вокруг, увидел какую-то старую лопату, - рассказывает Дмитрий. - Стал ею копать. У головы снова начал руками работать, чтобы, не дай бог, лопатой не отрубить голову. Откопал, а он лежит в неестественной позе, весь синий, не дышит. Минут десять назад завалило снегом. А я недавно курсы по повышению квалификации проходил, там нас и учили первой медицинской помощи. Вытащил деда, положил ровно, очистил лицо, рот и нос от снега. Он задышал, даже не пришлось искусственное дыхание делать, начал розоветь потихоньку. А в этот момент жена моя скорую вызвала. Слаженно сработали мы. Медики приехали и забрали Алексеича в реанимацию. Сейчас с ним все хорошо - бегает.

«ПО СТАТИСТИКЕ В ЛЕСУ ИЗ ТРОИХ ЗАБЛУДИВШИХСЯ ВЫЖИВАЮТ ДВОЕ»

Дмитрий работает начальником лесного отдела Белохолуницкого лесничества. По долгу службы ему приходится помогать людям, спасать их от опасности.

- В лесу часто всякое бывает, - рассказывает мужчина. - По статистике из трех заблудившихся только двое выживают, один погибает. Я двоих однажды вывел из лесной чащи, можно сказать, спас. Кто знает, вышли бы они сами или нет и что бы с ними произошло. Да и из пожаров спасали людей тоже… Об этом говорить не принято. Мол, пожар случился, значит, недосмотрел. Из огня тоже их выносили. Попал-попал, спасли-спасли - рассказывать об этом странно.

БЛИЦ-ОПРОС

Елена

Что для вас жизненный ориентир?

- Самое главное в жизни - это семья, а потом уже все остальное. Тем более у нас она очень дружная. И мы всегда собираемся вместе, не важно, праздники это, не праздники. Если у нас беда, то мы все вместе сразу приходим на помощь. Если эта какая-то радость, то мы всегда разделяем ее друг с другом.

После того, что случилось, считаете ли вы себя героем?

- Я не считаю себя героем, - скромно добавляет Елена. - Может быть, ничего бы и не случилось: машина бы подымила и все. Да и вытащил бы девочку кто-нибудь другой. Я до сих пор не осознаю, что что-то такое произошло. Мне и сейчас родственники из Мурманска, из Москвы пишут: «Лена - ты молодец! Ты герой!» А когда и брат еще спас соседа, то все стали говорить, что наша семья - семья героев. Не осознаю себя героем - это точно!

Героизм - это...

- Героизм - это оказаться в нужном месте, в нужное время, не остаться в стороне и помочь нуждающимся, несмотря на статус, обстоятельства. Каким бы ни был человек, нуждающийся в помощи, он прежде всего человек! Иногда смотришь разные видеоролики, как люди унижают других людей, и становится страшно за наше общество!

Дмитрий

Что для вас жизненный ориентир?

- Если из глобального, то чтобы дети и родственники были живы и не болели. Я всегда так говорю. А так: живи нормально, людям добро делай - и тебе вернется.

После того, что случилось, считаете ли вы себя героем?

- Нет, не считаю, - смеется Дмитрий. - Понятно, что если бы я не успел или плюнул на это, то потом ходил бы, смотрел на крышу и корил бы себя, что не подбежал, что не успел. Много ведь таких ситуаций случается. Героем себя не считаю: я же жизнью не рисковал. А я что? Я сделал то, что должен был сделать нормальный человек. И ничего в этом такого сверхъестественного нет.

Героизм - это…

- Героизм? Для меня - это наши парни, которые в Сирии воюют. Вот они герои. Смотрю иногда, и слеза наворачивается.

ГЕН ГЕРОИЗМА - ЭТО ВЫГОДНО?

Если вспомнить великого Дарвина, то по его теории эволюции быть добрым альтруистом, помогающим всем и вся, - невыгодное предприятие. Рано или поздно тебя все равно задавит сильнейший.

Однако американский антрополог Сэм Боулз утверждает, что герои-альтруисты были уже в первобытные времена.

Во время междоусобных войн люди каменного века защищали свое племя, семью, жертвуя собой. И их альтруистические общины выживали. Так делали и в Древней Греции (вспомните жертву спартанцев во время войны с персами).

Однако антрополог еще и вывел тезис, что в результате таких бойнь «ген альтруизма» может и вовсе вымереть. И поколений через 150 на планете останутся лишь сильнейшие, храбрейшие и эгоистичные люди. По расчетам ученого, это может произойти где-то в 2000-4000 годах...