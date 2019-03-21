Кировский умелец построил избушку Бабы Яги на шеститонном пне

Всю свою жизнь Сергей Саранский работал с деревом. К своей мечте - строительству сказочной усадьбы - он шел долгие годы. Почти двадцать лет он раздумывал, какое выбрать ремесло, и только в студенческие годы понял: нужно брать судьбу в свои руки.

С ДЕТСТВА ТЯНУЛО К ТВОРЧЕСТВУ

Родился Сергей в 1967 году в одном закрытом уральском городке под Челябинском. Как он сам говорит, воспитывался родителями и природой.

- Занимался рисованием, собирал корешки, делал из них люстры в виде драконов, отливал свечки, дарил поделки друзьям, - вспоминает умелец. - Плюс учился у родителей ухаживать за садом. А еще у папы была яхта. Он ее сам сделал. Ходили вместе с ним под парусом.

Отец был очень рассудительным человеком. Обучал сына не только мастерить, но и рисовать чертежи будущих творений. Поэтому Сергей решил после школы до армии пройти в училище ускоренные курсы, где получил профессию слесаря-сборщика. Там он обучался языку чертежей. К слову, в будущем это сыграло свою роль.

А вот этот теремок - «Золотой ключик». Откуда взялось его название, понятно без слов. Фото: vk.com/art_lifederevo

СОСЛУЖИВЕЦ ПОЗВАЛ В КИРОВ

Как это обычно бывает, узнав о талантах молодого человека, командование приказало заниматься оформительской работой.

Приходилось одновременно быть на двух местах сразу: стоять на посту и рисовать стенды для комнаты истории части.

После армии юноше стало понятно, что надо учиться художественному мастерству. Так как Сергей был родом из маленького города, то большой, вроде Челябинска, ему не подходил.

На приглашение сослуживца переехать в Киров молодой человек отреагировал с воодушевлением.

В 1987 году он поступил в училище имени Рылова на дизайнера интерьера, где отучился четыре года.

- В программе было много разных творческих заданий, - рассказывает умелец. - Стипендии не хватало, поэтому приходилось подрабатывать: занимался оформительством.

Окончив колледж, умелец занимался росписью тканей, изготовлением панно из камней, витражей, скульптур. Но мастеру на все руки хотелось чего-то своего, оригинального.

Со стороны домик и в самом деле похож на ворона, размахнувшего свои крылья. Фото: vk.com/art_lifederevo

ЖДАЛ У МОРЯ ПОГОДЫ

10 лет наш герой сотрудничал с кировской фирмой по изготовлению домов ручной рубки. Он помог спроектировать и осуществить ряд объектов в Москве и других городах России. Но как-то мечты все не воплощались, а мысли и задумки, которые роились в голове, так и не реализовывались.

- А я все ждал, мыкался, - вспоминает Сергей. - Было жалко сил и здоровья на работу, иногда бессмысленную. Тянуло к другому. Устал ждать у моря погоды, как говорится. Решил вкладывать в себя.

Не хватало большой мастерской и условий для хорошей творческой работы, поэтому Сергей с семьей решили купить землю в Ориченвском районе. Приобрели большой дом, похожий на ангар. Его впоследствии разобрали и «перетасовали». Мужчина вооружился электропилой и воздвиг небольшой терем с башенкой. Здесь мастеру пригодились знания по славянскому древнему зодчеству, навыки чертежника и опыт строительства, полученные в юности.

Для своих домов умелец сам изготавливает мебель. Фото: vk.com/art_lifederevo

УСАДЬБА С ДОМОМ БАБЫ-ЯГИ

Герой решил построить свое имение, свой сказочный мир. Но на этом месте воплотить идею в реальность не получалось. К этому времени Сергей развелся с женой и стал думать о новом месте для жизни, да и возраст уже диктовал: время и жизненные силы надо использовать обдуманно.

- Тут в моей жизни появилась спутница и муза, - вспоминает мастер. - Ее взгляды на жизнь полностью совпадали с моими. Совместно мы купили в умершей деревне Тайник Верхошижемского района старый домик, заросший бурьяном. Вот здесь и открылась новая страница жизни с идеей создания своего сказочного мира, где нашли бы воплощение накопленные идеи.

Старый дом потихоньку перестроили, он стоит до сих пор. Взяли еще земли в аренду, кое-что выкупили, что-то купить еще предстоит.

Иногда мастер «пляшет» от заготовки и придумывает что-нибудь эдакое. Фото: vk.com/art_lifederevo

Постепенно семья обзавелась хозяйством: завели коз, индюков, перепелов, кошек, ну, и, конечно, собак. Куда без охраны на земле? Разбили четыре плодовых сада, хвойные сады, розарии, тут же обустроили беседки, качели и «посадили» дерево исполнения желаний.

И это было только началом. Сейчас на участке стоит уже несколько гостевых домиков, сюда почти каждый день приезжают люди, чтобы посмотреть на чудо-строения. Для посетителей Сергей проводит мастер-классы и экскурсии.

Прямо на глазах зрителей мастер берет свою бензопилу и начинает выпиливать из заготовок разные изделия, благо мастерская позволяет вместить заготовки. Параллельно умелец рассказывает о тайнах своего творчества.

В усадьбе Сергея много разных диковинных изделий. Вот, например, этот светильник сделан из причудливо сросшейся липовой ветки. Фото: vk.com/art_lifederevo

- Я называю это направление «живое дерево». Обычно люди берут доски на пилораме и выпиливают по ним вензеля, а я беру обычное дерево с его изначальными, естественными, формами и «леплю» из него. И чем больше корявостей, тем интереснее. Вот в прошлом году из соседнего поселка привезли 15 пней. На самом большом из них, шеститонном, за зиму я выстроил избу Бабки-йожки.

Мастер пояснил, что «бабку» следует называть именно «йожкой», потому что ее происхождение связано с древними йогами, целителями и добрыми колдунами.

У умельца очень много задумок. Сейчас в разработке игровой комплекс «Медуза». Его центром станет спиральная башня со сферической крышей, на которую можно в темное время суток проецировать морские волны или звездное небо. С левой стороны от нее будет несколько качелей, зимняя горка для катания, справа - канатная дорога, соединяющая башню с домиком на дереве, а вокруг - сад корней, на одном из которых разместилось гнездо Соловья-разбойника. На экскурсиях у мастера бывают не только взрослые, поэтому он хочет, чтобы у детей была возможность поползать по его творениям.

Эту избушку мастер назвал «Дом на острове». Фото: vk.com/art_lifederevo

СКАЗОЧНЫЙ СТИЛЬ

Мастер считает, что этот дар ему был дан свыше, потому что еще в юности он видел внешнюю и внутреннюю красоту. Так из умерших деревьев или просто дров родились поделки, которые передают по наследству или содержат в частных коллекциях - одним словом, дают вторую жизнь, а может, даже вечную.

Стиль, в котором работает художник, несет в себе смесь природного и сказочного. Вот есть в имении домик под называнием «Воронье крыло». Это строение, у которого навесы распростерты, как крылья, а корень на коньке похож на клюв.

Чуть поодаль от него расположился шатровый дом «Звездолет». Это строение каркасно-саманное: оно сделано из крупных бревен, а между двух слоев досок в стене уложены заранее отформованные и высушенные саманные кирпичи (они изготовлены из опилок и глины). Крыша здания похожа на пирамиду, изнутри она покрыта берестой. Само же помещение восьмигранное с большими пейзажными окнами, а по периметру расположились маленькие оконца-иллюминаторы из липовых дупел - отсюда и название для домика.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ИДЕИ

О том, как рождаются мысли, Сергей говорит, что точно не из головы.

- В голове пусто, - со смехом рассказывает он. - Всю жизнь я учусь настраиваться на получение идей извне: задаешь вопрос куда-то в воздух, и мысли сами приходят. Кое-что подсмотрено у природы. Если приглядеться, то в моих творениях можно заметить зооаморфные формы. Так делаю не только я, но и другие архитекторы, изобретатели, физики и художники. А вот дома, которые сейчас строят в кубистическом стиле, мне не нравятся.

Зачастую образ нового произведения приходит от материала. Вот ему привезли что-нибудь из леса или сам притащил. Ходит-бродит вокруг, пляшет, как он сам выражается, а потом раз - и видит: из этого можно два стула сделать, да не простых, а зеркальных.

Иногда приходится подбирать материал под идею, но это сложнее: один стул можно целую неделю искать, поэтому в огромной мастерской навесы под сушку древесины занимают 90% пространства. Заготовок должно быть много и очень разных, поэтому мастер заранее собирает их.

Если нужно соблюсти пропорции и выстроить что-то монументальное, то Сергей делает эскиз, а потом переносит его на чертежный план в разных пропорциях, чтобы можно было снимать размеры заготовок. Далее он пишет список необходимых деталей, а потом с этим списком идет на склад или в лес.

Как говорит мастер, идей у него на десять жизней вперед.

- Сколько осилю - столько и хорошо! Может, кому-то мои работы помогут в жизни, дадут какой-то толчок - осветят путь.