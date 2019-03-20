Как вести себя при гололеде: кировчане жалуются, что по улицам города стало опасно ходить

В Киров пришла долгожданная весна. Однако помимо солнца и тепла март принес местным жителям и пару неприятностей. По улицам города стало опасно ходить из-за разлившихся океанов и гололеда. Метеорологи-любители сообщают, что в ближайшие дни нас в очередной раз ожидают резкие перепады температуры и заморозки. А это значит, что нам снова придется «скользить» по тротуарам. Для того, чтобы похолодание прошло для кировчан безболезненно, предлагаем вам узнать, как вести себя при гололеде.

СОЦСЕТИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ ГНЕВНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

Отдушиной для кировчан в это время года стали соцсети. Жители города ежедневно выкладывают в группу «Злой кировчанин» снимки с грязными сугробами, огромными сосульками и скользкими тротуарами.

Воскресным утром мы с подругой вышли погулять в нашем любимом городе, - рассказала жительница города. - Куда не посмотришь, везде опасность. Гололед, глыбы льда и сосульки свисают с крыш домов, сугробы выше человека… Очень интересно и весело мы провели утро выходного дня.

Особенно скользкими горожане считают участки в центре города на улицах Карла Либкнехта, Спасской, Герцена и Октябрьском проспекте.

Тротуары в городе ужасные, - отмечает кировчанка Ирина. - Лед, ходить невозможно. По улице Карла Либкнехта, возле дома 55 с горы спускаться можно только на ледянке или на коньках. Дети ходят в 14 школу миллиметровыми шагами, чтоб не упасть. Это центр города! Как ходить по улицам? Страшно!

Вчера шла по Спасской, по пешеходной зоне, - добавила еще одна жительница города. - Шла и вспоминала все нецензурные выражения. Это пешеходная зона! Там постоянно ходят дети, там театр, музей и куча магазинов. А тротуар как амурские волны, только ледяные. Идти просто невозможно!

На недовольные комментарии отреагировала администрация города. На Карла Либкнехта тротуар обработали противогололедными материалами, на Октябрьском проспекте дорогу расчистили до асфальта. Кроме того, в управлении дорожной и парковой инфраструктуры в начале марта сообщили, что всем подрядчикам дано поручения массово обрабатывать спуски, подъемы и лестницы тротуаров противогололедными материалами. Правда, даже несмотря на это, в Кирове почти на каждой улице можно ненароком поскользнуться.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ГОЛОЛЕД

Сотрудники МЧС советуют в период похолодания придерживаться нескольких простых правил, чтобы избежать травм.

1. Не забывать следить за прогнозом погоды и в случае гололеда надевать малоскользящую обувь.

2. При движении не стоит спешить. Передвигаться по городу нужно осторожно и медленно.

3. Ноги при ходьбе по льду должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Наступать нужно на всю подошву.

4. Пожилым людям советуют использовать трость с резиновым наконечником.

5. Чтобы избежать серьезных травм нужно уметь правильно падать. Если вы поскользнулись, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения. Также в момент падения нужно постараться сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ

Если же вы все-таки получили травму, необходимо срочно обратиться в травмпункт, расположенный на улице Менделеева, 17. Кроме того, стоит оформить справку или бюллетень о травме. В дальнейшем вы сможете ее использовать при обращении в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба.