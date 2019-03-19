Дольщица, выигравшая суд у Минстроя: «Все жители Нового Сергеево намерены идти в суд»

Нашумевшая история с дольщиками таунхаусов в слободе Новое Сергеево наконец-то переходит в стадию разрешения. Одной из кировчанок удалось выиграть суд у Минстроя и добиться попадания в Реестр обманутых дольщиков. Специально для жителей города, находящихся в такой же сложной ситуации, Ольга Ренжина рассказала, куда ей пришлось обратиться и какие документы необходимо собрать, чтобы выиграть суд.

«МЫ НАДЕЯЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

Мама двоих детей Ольга Ренжина заключила договор долевого строительства еще в 2015 году. В собственное жилье кировчанка вложила материнский капитал. Счастливая семья надеялась переехать в собственную квартиру в новеньком таунхаусе во втором квартале 2016 года. Однако и сейчас на месте дома виднеется лишь разрытый котлован, а семье приходится жить у родственников.

- Если честно, мы долгое время надеялись, что дом все-таки будет построен, - поделилась женщина. - До конца 2016 года какие-то мало-мальские работы на стройплощадке велись. К примеру, там вырыли котлован и засыпали его щебнем. Кроме того, мы неоднократно приходили в офис компании «ТехКомсервис» и беседовали с начальником отдела продаж и с самим директором. Естественно, он не говорил нам, что не планирует достраивать дом. Сообщал, что у них пока нет свободных денег, чтобы заказать арматуру и залить фундамент. А причина тому - весеннее затопление территории слободы.

В 2017 году все работы на строительной площадке долгожданного дома окончательно заглохли. Тогда дольщики поняли, что ждать им уже нечего, и решили объединиться. Кировчане стали привлекать внимание СМИ и общественности к проблеме. Отправляли многочисленные жалобы о нарушении своих прав в региональную прокуратуру.

Первые подвижки произошли только в конце 2017 года. Тогда суд не продлил «ТехКомсервису» разрешение на строительство дома. В том же году в отношении застройщика возбудили уголовное дело. По версии прокуратуры, руководство компании причинило кировчанам ущерб общей суммой более 8,2 млн рублей.

«СТАТЬ ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ НЕ ТАК УЖ ПРОСТО»

В апреле прошлого года жители решились на следующий шаг. Кировчане обратились в Министерство строительства Кировской области с требованием включить их в Реестр обманутых дольщиков. Однако семьи получили отказ. Оказалось, что если в течение шести месяцев в стройку дома были вложены какие-либо средства, то дольщики попасть в реестр не могут.

- Подрядчики, предполагаю, схитрили и сделали какие-то переводы со счета на счет, - пояснила Ольга Ренжина. - Тогда мы подождали еще полгода и в октябре снова обратились в Минстрой. - Однако и во второй раз нам пришел отказ. В министерстве сообщили, что дома в Новом Сергеево не являются многоквартирными. Это постройки блокированной застройки, поэтому нас не могут внести в реестр.

В своем решении министерство ссылалось на 214-й Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...». Постройки блокированной застройки стали попадать под действие закона только после 1 января 2017 года, а Ольга Ренжина заключила договор долевого строительства в 2015 году. Соответственно, по мнению Минстроя, попасть в Реестр обманутых дольщиков кировчанка не имела права. Женщина с таким решением не согласилась и пошла в суд.

«И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»

В исковом заявлении в суд кировчанка подробно и четко расписала все свои требования. Женщина пояснила, что и до 1 января 2017 года действие Федерального закона распространялось на многоквартирные дома и ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, в результате участниками долевого строительства должно приобретаться право собственности на объекты долевого строительства и право общедолевой собственности.

- Мы регистрировали договор, который прошел государственную регистрацию, - пояснила Ольга Ренжина. - У нас имеется общедолевая собственность, это было прописано и в проектной декларации, и в договоре долевого участия. Таунхаусы - относительно новый вид жилья, но мы ведь не покупали индивидуальный дом. У нас объект состоит из шести отдельных квартир, поэтому нам не нужно доказывать, что мы купили жилье в многоквартирном доме.

В итоге суд встал на сторону обманутой женщины. После того как решение вступит в законную силу, кировчанка наконец-то сможет попасть в Реестр обманутых дольщиков.

- После решения суда я спросила у ответчика, намерен ли он подавать апелляцию, - сообщила кировчанка. - Они сказали «да». Так что в любой момент судебные разбирательства могут продолжиться, но я к этому готова. Кроме этого, и другие дольщики Нового Сергеево планируют отправиться в суд. Я готова им помочь, потому что понимаю, в какой ситуации они находятся.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

1. Договор (долевого строительства или уступок прав требования).

2. Документы об уплате всей суммы за жилье.

3. Проектная декларация.

4. Разрешение на строительство.

5. Исковое заявление.

6. Квитанция об уплате госпошлины.

ВАЖНО

Помимо перечисленных документов, Ольга Ренжина прикладывала ко всем документам постановление о признании ее потерпевшей в рамках уголовного дела и имеющуюся судебную практику по подобным делам.