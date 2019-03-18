Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев: «Школьники не умеют кидать гранаты»

Сенатор от Кировской области и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой возмутился тем, что школьники не умеют метать гранаты и не имеют навыков военной подготовки.

ПАЦИФИСТЫ НЕ ЗАЩИТЯТ РОДИНУ

Сенатор посетовал, что дети сейчас боятся автомата и не умеют метать гранаты.

- Почему убрали НВП (начальная военная подготовка - Ред.) из школы? - Задал вопрос сенатор министру. - Понимаете, что пацифист никогда не будет защищать Родину? Стихотворениями и кисточкой этого не сделать! Ребенок должен знать, что есть присяга, что ее нельзя нарушить.

Ольга Васильева на его возмущение ответила лаконично: мол, для малышей такую подготовку вводить не стоит, а для старшеклассников, пожалуй, надо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/697747" frameborder="0"></iframe> Сенатор Виктор Бондарев посетовал, что школьники боятся автоматов и не умеют метать гранаты.Бондарев предложил ввести НВП в курс ОБЖ для старшеклассников. Видео: youtube.com/vmesterf! другой источник

После этого сенатор предложил объединить ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) и НВП (Начальная военная подготовка) в один предмет и разделить программы.

БУКВА ЗАКОНА

Начальную военную подготовку как отдельный предмет убрали из школьного курса обучения после развала Советского Союза. «Закон об образовании» предусматривает армейскую муштру и ношение специальной формы для тех учеников, которые обучаются в специлизированных классах и школах. В названиях таких учреждений есть слова «кадетский», «нахимовский», «суворовский», «военный» и им подобные.

Для юношей из обычных школ доармейская подготовка тоже должна осуществляться. Об этом же написано и в законе «О воинской обязанности и военной службе»: «До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования».

- Каждый год у нас проходят военные сборы, - рассказал учитель ОБЖ одной из кировских школ Сергей Хмельных. - Учим детей стрелять из боевого оружия и пневматики, занимаемся с детьми физической подготовкой, ориентированием на местности. Все это входит в обязательную программу.

Преподаватель рассказал, что в сравнении с советским периодом, подобная доармейская подготовка стала мягче. Да и школы относятся к ней по-разному: у кого-то даже нет макетов автоматов или противогазов. Что уж говорить о тире или тренировочном полигоне!

Однако, Сергей Николаевич заметил, что многие школьные предметы содержат в себе знания, которые могли бы лечь в основу НВП. Так, на географии и ОБЖ дети проходят ориентирование, на истории говорят об армии и военном деле, кроме того, по программе ученики обязаны знать некоторые правила оказания первой помощи.

Учитель считает, что эти направления не помешало бы объединить в отдельный предмет, но делать это стоит с учетом современных реалий.