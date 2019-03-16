2019-03-15T20:29:25+03:00
Здоровье

Весенняя депрессия: что это такое и как с ней бороться

Март традиционно принес с собой тепло и капели, но многих кировчан все равно настигает меланхолия
Александр ЧАРУШИН
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Депрессия - частая весенняя проблема кировчанДепрессия - частая весенняя проблема кировчанФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Весна постепенно вступает в свои права: на смену вьюгам и метелям пришли капели и долгожданные теплые дни. Как ни парадоксально, у многих кировчан в это время ухудшается настроение. Почему - неясно: ученые до сих пор спорят о том, что это за процесс и чем он вызван, версий - масса.

По-научному весеннюю депрессию принято называть сезонным аффективным расстройством. Вас настигла меланхолия? Вы не знаете, почему у вас ухудшается настроение и как с этим бороться? Рассказываем, что такое депрессия, и делимся подборкой самых эффективных способов победы над ней.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ

Депрессия - сложная штука. Почему человек впадает в меланхолию, до сих пор не установлено наверняка. Причин может быть множество:

- недостаток витаминов в организме после зимы;

- малая подвижность;

- гормональные всплески;

- перепады температуры и резкая смена погоды;

- нехватка солнечного света;

- ослабление иммунитета.

Стоит избавиться от негативных мыслей и немного развеяться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит избавиться от негативных мыслей и немного развеятьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима - время истощения внутренних ресурсов организма. Поэтому не стоит удивляться, что с приходом весеннего тепла ваше настроение необъяснимым образом ухудшается. Понять, что у вас начинается депрессия, можно по нескольким показателям:

- бессонница и негативные мысли;

- постоянное чувство усталости;

- нервное состояние;

- низкая концентрация внимания;

- частые головные боли;

- пессимизм и постоянное плохое настроение.

Замечаете за собой хотя бы три симптома из перечисленных? У вас депрессия! Состояние не из приятных, но бороться с депрессией можно и нужно.

МЕНЯЙТЕ ОБСТАНОВКУ И ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ

Один из самых эффективных способов борьбы с меланхолией - изменения в повседневной жизни. Не хватает света, устаете, плохо спите? Поменяйте освещение в доме, купите мощные лампочки, излучающие белый свет, и включайте их почаще. Даже искусственный свет взамен солнечному может придать вам сил и сменить настроение.

Поставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь их. Ученые считают: чем больше в вашей жизни планов и идей, тем меньше у вас шансов на очередной приступ меланхолии. Необязательно планировать работу - наоборот, можно договориться с друзьями о пешей прогулке или походе на концерт.

Добавьте в свою жизнь света Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Добавьте в свою жизнь светаФото: Олег РУКАВИЦЫН

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ И ХОРОШО СПИТЕ

Никто не заставляет вас полностью отказаться от мучного, сладкого и вредных продуктов. Но разнообразить рацион и добавить в него белков и свежих овощей - отличная идея.

Морковь и тыква - лишь начало этого списка. К ним можно прибавить грецкие орехи и рыбу жирных сортов, тогда ваш организм получит гораздо больше необходимых питательных веществ.

Овощи - отличные помощники в борьбе с депрессией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Овощи - отличные помощники в борьбе с депрессиейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здоровый сон - залог победы над депрессией Фото: Евгения ГУСЕВА

Здоровый сон - залог победы над депрессиейФото: Евгения ГУСЕВА

Здоровый сон - еще один путь к избавлению от депрессии. Страдаете бессонницей? Попробуйте засыпать под телепрограмму, посвященную миру животных или искусству. Встаете злым и уставшим? Попробуйте поменять матрас и постельное белье - возможно, они вам просто не подходят. Можно и обратиться к врачу, современные специалисты много знают о мире сновидений и могут помочь правильно настроить их.

ОБЩАЙТЕСЬ И УЛЫБАЙТЕСЬ

Не стоит оставаться в одиночестве! Позвоните старым друзьям или найдите новых знакомых, это тоже поможет сменить повседневную обстановку. Та же волонтерская деятельность и помощь тем, кто в этом нуждается - далеко не самый плохой вариант. Помочь могут даже простой поход в ближайшее кафе или лишние полтора часа, проведенные в кругу семьи, а не за компьютером.

Проведите время с семьей и сходите в кафе Фото: Сергей ГАПОН

Проведите время с семьей и сходите в кафеФото: Сергей ГАПОН

Какая бы погода ни ждала вас за окном, жизнь продолжается! Отбросьте негатив и измените мышление - неужели вы и вправду верите, что мир вокруг вас такой плохой и безрадостный? Забудьте о грустных мыслях! Слушайте музыку, смотрите кино, разнообразьте досуг и живите без депрессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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