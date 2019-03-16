Весенняя депрессия: что это такое и как с ней бороться
Весна постепенно вступает в свои права: на смену вьюгам и метелям пришли капели и долгожданные теплые дни. Как ни парадоксально, у многих кировчан в это время ухудшается настроение. Почему - неясно: ученые до сих пор спорят о том, что это за процесс и чем он вызван, версий - масса.
По-научному весеннюю депрессию принято называть сезонным аффективным расстройством. Вас настигла меланхолия? Вы не знаете, почему у вас ухудшается настроение и как с этим бороться? Рассказываем, что такое депрессия, и делимся подборкой самых эффективных способов победы над ней.
ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ
Депрессия - сложная штука. Почему человек впадает в меланхолию, до сих пор не установлено наверняка. Причин может быть множество:
- недостаток витаминов в организме после зимы;
- малая подвижность;
- гормональные всплески;
- перепады температуры и резкая смена погоды;
- нехватка солнечного света;
- ослабление иммунитета.
Стоит избавиться от негативных мыслей и немного развеятьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зима - время истощения внутренних ресурсов организма. Поэтому не стоит удивляться, что с приходом весеннего тепла ваше настроение необъяснимым образом ухудшается. Понять, что у вас начинается депрессия, можно по нескольким показателям:
- бессонница и негативные мысли;
- постоянное чувство усталости;
- нервное состояние;
- низкая концентрация внимания;
- частые головные боли;
- пессимизм и постоянное плохое настроение.
Замечаете за собой хотя бы три симптома из перечисленных? У вас депрессия! Состояние не из приятных, но бороться с депрессией можно и нужно.
МЕНЯЙТЕ ОБСТАНОВКУ И ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ
Один из самых эффективных способов борьбы с меланхолией - изменения в повседневной жизни. Не хватает света, устаете, плохо спите? Поменяйте освещение в доме, купите мощные лампочки, излучающие белый свет, и включайте их почаще. Даже искусственный свет взамен солнечному может придать вам сил и сменить настроение.
Поставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь их. Ученые считают: чем больше в вашей жизни планов и идей, тем меньше у вас шансов на очередной приступ меланхолии. Необязательно планировать работу - наоборот, можно договориться с друзьями о пешей прогулке или походе на концерт.
Добавьте в свою жизнь светаФото: Олег РУКАВИЦЫН
ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ И ХОРОШО СПИТЕ
Никто не заставляет вас полностью отказаться от мучного, сладкого и вредных продуктов. Но разнообразить рацион и добавить в него белков и свежих овощей - отличная идея.
Морковь и тыква - лишь начало этого списка. К ним можно прибавить грецкие орехи и рыбу жирных сортов, тогда ваш организм получит гораздо больше необходимых питательных веществ.
Овощи - отличные помощники в борьбе с депрессиейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Здоровый сон - залог победы над депрессиейФото: Евгения ГУСЕВА
Здоровый сон - еще один путь к избавлению от депрессии. Страдаете бессонницей? Попробуйте засыпать под телепрограмму, посвященную миру животных или искусству. Встаете злым и уставшим? Попробуйте поменять матрас и постельное белье - возможно, они вам просто не подходят. Можно и обратиться к врачу, современные специалисты много знают о мире сновидений и могут помочь правильно настроить их.
ОБЩАЙТЕСЬ И УЛЫБАЙТЕСЬ
Не стоит оставаться в одиночестве! Позвоните старым друзьям или найдите новых знакомых, это тоже поможет сменить повседневную обстановку. Та же волонтерская деятельность и помощь тем, кто в этом нуждается - далеко не самый плохой вариант. Помочь могут даже простой поход в ближайшее кафе или лишние полтора часа, проведенные в кругу семьи, а не за компьютером.
Проведите время с семьей и сходите в кафеФото: Сергей ГАПОН
Какая бы погода ни ждала вас за окном, жизнь продолжается! Отбросьте негатив и измените мышление - неужели вы и вправду верите, что мир вокруг вас такой плохой и безрадостный? Забудьте о грустных мыслях! Слушайте музыку, смотрите кино, разнообразьте досуг и живите без депрессии.
ИСТОЧНИК KP.RU