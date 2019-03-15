10 миллионов рублей за два месяца: кировчане продолжают переводить деньги дистанционным мошенникам

В местных СМИ почти ежедневно появляется информация о том, что жители Кирова в очередной раз перевели деньги дистанционным мошенникам. Причины самые разные: кто-то пытался помочь подруге, кто-то внес предоплату за новую сумку, а у кого-то «заблокировали» карту. Почему люди верят преступникам, и какие меры предпринимают сотрудники полиции, обсудили в УМВД России по Кировской области.

МОШЕННИКИ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ

С начала года сотрудники ведомства зарегистрировали 436 случаев дистанционных мошенничеств. Эта цифра уже на 80% выше, чем в предыдущем году. Основная проблема роста преступлений заключается в том, что злоумышленники находят все новые и новые способы выманивания денег и психологического давления на кировчан. Для того, чтобы исправить ситуацию сотрудники полиции проводят беседы с населением, сотрудничают со СМИ и, конечно, работают над раскрытием преступлений.

- За два месяца удалось привлечь к уголовной ответственности 35 мошенников, - пояснил заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД Евгений Денисов. - Многие преступники находились в других регионах. Для того, чтобы их задержать сотрудники полиции выезжали в Москву и Московскую область, Самару, Тулу, Вологодский край, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

На пресс-конференции обсудили итоги борьбы с дистанционным мошенничеством за прошедшие два месяца. Фото: 43.мвд.рф

В УМВД отметили, что подготовка к поездкам проводилась тщательная, поэтому командировки принесли свой результат. К примеру, полицейским удалось задержать в Краснодаре 32-летнюю мошенницу. Суммарно из-за действий женщины пострадали 22 кировчанина. Она присылала на номера жителей области сообщения с информацией: «ваша карта заблокирована». Затем дама звонила растерянным людям и выманивала у них деньги.

Кроме того, сотрудники полиции задержали в Череповце 34-летнего мужчину, который похитил у жителя Кирова деньги под предлогом «возврата потерянных документов и вещей за вознаграждение». Еще троих преступников задержали в Москве, Туле и Самаре. Они получили чужие деньги за счет махинаций на сайте «Авито».

КАК ОБМАНЫВАЮТ

На пресс-конференции от ведомства присутствовал и представитель одного из местных банков Алексей Костин. Он рассказал о наиболее часто встречающихся видах киберпреступлений и о том, как не попасться на удочку мошенников.

1. Социальная инженерия.

Этот вид мошенничества связан с попыткой застать потенциальную жертву врасплох. К примеру, человеку звонят и сообщают, что его сын попал в аварию. Чтобы все быстро уладить, необходимо перевести определенную сумму денег на конкретный счет. Или же людям сообщают, что их карта заблокирована и просят назвать личный пин-код. В большинстве случаев, люди из-за волнения совершают необдуманные поступки и сами переводят деньги преступникам.

Как себя уберечь?

Перед тем как переводить кому-либо деньги, необходимо позвонить родным и выяснить, что происходит на самом деле. В случае с банком нужно помнить, что его сотрудники никогда не попросят назвать пин-код и цифры, указанные на обратной стороне вашей карты. У банка и так есть все необходимые данные. Если же от вас все-таки требуют личную информацию, необходимо обратиться непосредственно в отделение банка.

2. Вирусы.

В интернете есть большое количество программ и вирусов, способные считывать наши личные данные. Обычно кировчане устанавливают их на свои телефоны и компьютеры абсолютно случайно. К примеру, перейдя по незнакомой ссылке.

Как себя уберечь?

Никогда не переходить по подозрительным ссылкам, предлагающим принять участие в голосованиях, розыгрышах и других акциях. Кроме того, нужно помнить, что ваших друзей в соцсетях могут взломать и писать с их страниц вам могут мошенники.

3. Фишинговые сайты.

Это сайты-двойники, которые дублируют настоящие сайты различных организаций. К примеру, мошенники создают сайт похожий на страницу какого-либо банка. Невнимательный человек может ввести там свои личные данные.

Как себя уберечь?

Заходить только на знакомые сайты, внимательно проверять интерфейс.

4. Скрининг.

Это вид киберпреступлений сейчас встречается достаточно редко, однако предупредить о нем все же стоит. Мошенники, орудующие этим методом, устанавливают на банкоматах специальное оборудование для считывания информации с карт. Затем преступники делают дубликат карты и снимают с нее все средства.

Как себя уберечь?

Снимать деньги стоит только в офисах банков или крупных торговых центрах. Если вы видите, что на банкомате лежат какие-то устройства, не характерные для него, к примеру, дополнительная клавиатура, то лучше не совершать на нем операцию. Кроме того, необходимо позвонить по номеру телефона, указанном на банкомате, и сообщить о подозрительном устройстве.

Люди доверяют пришедшим на их номер сообщениям о «блокировке» картыФото: Евгения ГУСЕВА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

- Мошенники пытаются вызвать сочувствие и жалость, копируют интонацию своих потенциальных жертв, пытаются их поторопить, - пояснила медицинский психолог Екатерина Васенина. - В этот момент важно взять эмоции под контроль и не принимать необдуманных решений. Необходимо трезво оценить всю информацию и обратить внимание на каждую деталь. Уберечься от мошенничеств легко, потому что такие преступления становятся возможным только при активном содействии потерпевших. Достаточно не передавать деньги неизвестным, не совершать покупок на непроверенных сайтах и ни под каким предлогом не сообщать информацию о своих банковских счетах и картах посторонним лицам.

ВАЖНО

Впереди сезон отпусков, а это значит, что кировчане уже сейчас готовятся к будущему отдыху. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют кировчанам покупать билеты и бронировать отели только на проверенных сайтах. Нужно быть уверенным, что это не фишинговый сайт и внимательно изучить все комментарии пользователей. Это поможет вам сберечь деньги, и не испортить себе отдых.