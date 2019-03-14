«Что такое 100 часов обязательных работ за сломанную жизнь чужого ребенка?»: кировский спортсмен собрал банду и избил троих подростков

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась Татьяна (имя изменено. - Ред.): полтора года назад ее сына и его друзей жестоко избила компания рослых подростков, главарем которой был «авторитет» - мальчишка-спортсмен, защищающий честь города и области на соревнованиях по греко-римской борьбе. Из 14 человек, участвовавших в расправе, перед судом предстали двое. За избиение и средние телесные они получили чуть больше 100 часов обязательных работ. Мама пострадавшего подростка уверена: это несправедливое наказание за сломанную жизнь ее ребенка.

- Я не могу рассказывать, сейчас буду снова плакать... Потому что мне все еще больно.

ПЯТЬ МИНУТ, И «ЗАБАВА» СВЕРШИЛАСЬ

Все произошло 31 августа 2017 года, в 13.30, на Филейке. Федя, Кирилл и Наташа (все имена героев изменены. - Ред.) возвращались со школьного собрания и решили по дороге зайти за канцтоварами к новому учебному году.

13.43 - друзья проходят рядом с домом № 3а по улице Дружбы в сторону лингвистической гимназии.

13.44 - на детскую площадку выходит рослый, крупный парень: одну руку он держит в кармане, другой сильно, агрессивно размахивает. За ним на расстоянии десяти шагов, широко шагая, идет второй.

13.45 - первый призывно махнул рукой. Спустя пару секунд на площадку выходят двенадцать человек. Толпой они идут по следам Феди и его друзей.

Банда проходит через детскую площадку, парковку у дома, на которой беременная девушка возится с автомобилем. Она насторожилась и решила выглянуть за дом, посмотреть, что происходит.

А там один парень ногами избивает Кирилла, второй газовым баллончиком брызгает в лицо Наташе, остальные стеной стоят и смотрят. Когда Кирилл повалился наземь, главарь банды повернулся к Федору и сказал: «Ты следующий!»

В этот момент в гущу толпы врывается та самая беременная девушка. Нападавшие врассыпную бегут за Федором.

13.46 - беременная девушка под руки ведет к своей машине еле передвигающего ноги Кирилла. За ними идет Наташа, пытаясь протереть глаза от попавшего слезоточивого газа. Девушка садит парня в машину, достает аптечку, вызывает скорую.

А в это время метрах в пятиста, у детского сада, десять парней смотрят на то, как главарь их банды вместе с приятелями жестоко избивают ногами лежащего 14-летнего подростка Федю. Избивают прицельно, стараясь попасть в лицо. Скорую для Феди вызвала женщина с коляской, которая проходила мимо.

- Я, как чувствовала, в это время позвонила сыну, а он сбросил, - дрожащим голосом рассказывает Татьяна, нервно перебирая пальцами. - Я звоню снова, и Федя говорит мне, что его избили. Я в шоке, ничего не понимая, бегу к нему.

Все эти действия попали в объектив камер уличного видеонаблюдения многоэтажки, школы, кафе быстрого питания. На них четко видно, как Федя, Кирилл и Наташа идут по улице, как их преследует банда, как беременная девушка спасает Кирилла. Видно все, кроме самого избиения: полиция не изъяла видеозаписи с камер на точке общепита.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

ТОЛПА В 50 ЧЕЛОВЕК И ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗБИЕНИИ

На следующий день Татьяне из больничной палаты, подключенный к капельнице, звонит ее сын.

Он сказал, что на заправке на Лепсе Кирилла и Наташу снова пытаются избить, - Татьяна продолжала рассказывать, кажется, сама не понимая, что такое вообще возможно. - Этот «спортсмен» собрал толпу в 50 человек и заставил одноклассника Феди позвонить ему и рассказать о сходке. «Спортсмен» сказал, что «проучит» ребят, если я не заберу заявление из полиции. Я еще в машине позвонила в полицию.

Но, когда Татьяна подъехала, стражей правопорядка еще не было. Подбежала к толпе, попыталась заслонить собой Кирилла и Наташу, а они глазами показали на главаря - «спортсмена».

- Зачем ты избил моего сына? - со слезами от волнения спрашивает Татьяна.

- Меня не было, у меня есть алиби: все это подтвердят, - отвечает ей хулиган, махнув рукой на толпу.

Спустя минут 20 приехала полиция. Однако после несостоявшейся бойни Татьяне никто не звонил, не вызывал на допросы. Через два месяца она узнала, что на нее написали заявление об избиении «спортсмена».

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНИ?

Этот вопрос возникает сам собой: что же такое должно было произойти между Федором, его друзьями и бандой «спортсмена», чтобы расправиться с ними с такой жестокостью? Ни-че-го. До этого дня они не были даже знакомы.

Как бы банально это ни звучало, но Федя, Кирилл и Наташа оказались не в том месте и не в то время.

«Спортсмен» и его приятели, в том числе, как говорят, и сын следователя, накануне приезжали на Филейку, надевали маски, вооружались газовыми баллонами и издевались над местными детьми: брызгали им газом в глаза. Хотели снять это на видео и выложить в соцсети, чтобы показать, насколько они круты и что будут держать в страхе весь район. Однако «филейские» ребята (Феди, Кирилла и Наташи там не было) поговорили с группировкой и дело закончилось миром — руки пожали и разошлись. Говорят, было видео и этого инцидента с камер одного из домов, где и произошла «сходка», однако, и это видео «пропало».

В суде на вопрос, почему напали именно на этих детей, обвиняемые придумали свою легенду. Она гласила: Кирилл - известный «главарь филейской банды». Он вместе со своими дружками нашел «спортсмена» и его товарищей, схватил их и начал бить, закидывать камнями, отобрал сумку с деньгами, после чего отпустил, пожав руки и сказав «расходимся».

- Когда они рассказывали эту чушь, я так рыдала, думала: какие же они люди? - переводя дыхание, рассказывает Татьяна. - Они же должны за свои слова и поступки нести ответственность. Я не для этого живу, чтобы ходить и наказывать чужих детей, чьим воспитанием должны заниматься родители. Спортсмены не должны висеть на доске почета, когда они совершают такие поступки.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

Когда Татьяна пошла в полицию писать заявление об избиении сына, с собой она привела Наташу как свидетельницу и как потерпевшую. Однако, по словам взволнованной мамы, заявление у нее так и не приняли без законного представителя Наташи.

- Я ее тетя, - возмущенно продолжает Татьяна. - Разве этого недостаточно? А у меня вместо того, чтобы принять заявление, требовали справку о том, какие травмы у моего сына. Хотя при мне в детской областной печатали на компьютере и отправляли в полицию все данные по травмам Федора.

Заявление приняли только через несколько дней.

- Все это время меня трясло, я рыдала, я не знала, выкарабкаемся мы или нет! - вспоминает Татьяна. - Потом мы вместе с мамами Кирилла и Наташи пришли в полицию писать заявление, просили объединить дело: одно и то же лицо, в одно и то же время, в одном и том же месте, с разницей в несколько минут избивает детей. Но их не объединили. По заявлениям Кирилла и Наташи даже уголовных дел не возбудили. Да и к ответственности привлекли только двоих из 14! Им не стали приписывать участие в деле: они же просто смотрели. Но почему-то когда кого-то насилуют, а другой смотрит, то это соучастие. А когда бьют - ничего нет.

«ЛЕГКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ»

- Когда медики приехали, они первым же делом начали проверять на алкоголь и наркотики моего сына! - говорит мама подростка. - Почему, когда у ребенка заплывшее, в синяках и ссадинах лицо, врачи первым делом проверяют на это?! И только когда они убедились, что он не употреблял ни наркотики, ни алкоголь, направили на снимки…

После рентгена головы Федю отправили в детскую областную больницу к офтальмологу: был риск кровоизлияния мозга или глазного яблока.

- Неужели нельзя пригласить врачей из детской областной в «травму», чтобы врачи оценили, останется глаз или нет, - возмущается Татьяна. - Грозит ли кровоизлияние… Решение надо было принимать молниеносно. Федю 2,5 часа возили по городу из больницы в больницу. Все это время мне ничего не говорили... Молчали. Я места не находила: мне только потом сказали, что время шло на минуты. Медлить нельзя было. Ребенок мог остаться инвалидом или... трупом!

В детской областной больнице врачи, увидев Федю, за несколько минут собрали консилиум из пяти специалистов. Они оценили ситуацию, вызвали реанимацию и на носилках вновь увезли в травмбольницу.

В поликлинике сделали заключение: закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей лицевого скелета, отеки верхнего и нижнего века правого глаза, отечность, кровоподтек, ссадина нижнего века правого глаза, гематома на правом глазу, ссадины на нижнем веке, отек роговицы. Отечность мягких тканей справа. Контузия II степени правого глаза, конъюнктивальное кровоизлияние. В заключении врачи написали: «Общее состояние: ближе к тяжелому».

Однако потом три (!!!) судебно-медицинских экспертизы заключали, что у Федора повреждения, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня, относятся к причинившим легкий вред здоровью.

Только четвертая экспертиза подтвердила: нанесенные «повреждения, вызвавшие длительное расстройство здоровья на срок более 21 дня, квалифицируются как причинившие средней тяжести вред здоровью».

Компьютерная томография показала, что у Феди киста верхнечелюстной пазухи. Она может в любой момент лопнуть, а это уже прямое попадание в мозг, и Федор может просто умереть.

У растущего организма кости еще не срослись окончательно. Операция, удаление кисты - противопоказано. Слишком много рисков. Ее нашли, когда киста была размером 15 мм. Она растет: сейчас ее длина — 25 мм. Операцию надо ждать еще два года, ведь Феде пока только 16 лет.

- Поэтому еще неизвестно, - голос Татьяны дрогнул, страшные слова про летальный исход она не в силах произнести, - какие последствия могут произойти с моим сыном.

- Я хочу поблагодарить всех врачей детской областной больницы. Когда сына привезли в областную, врачи принимали решения очень быстро, - добавляет Татьяна. - Я уже писала в министерство. Но я все равно хочу каждый год благодарить их за то, что они сделали. Там врачи - просто золотые. Таких врачей надо любить, ценить, благодарить.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ФРАЗЫ

Доказать вину «спортсмена» и его приятелей могли бы записи с камер видеонаблюдения, которые поочередно снимали все их действия. Место людное: детский сад, школа, кировское кафе фаст-фуда. Но у следствия на руках былj всего две записи: с дома и школы. Само избиение должна была зафиксировать только камера на кафе. Но попали ли эти кадры в ее объектив, никто никогда не узнает: следствие не потребовало видео. А примерно через месяц, по истечении срока, все архивы были удалены.

- В декабре следователь пригласил меня ознакомиться с делом, - продолжает Татьяна. - А потом мне приходит сообщение об отказе возбуждения уголовного преследования.

Расследование шло полтора года, но несмотря на это остается еще очень много вопросов и пробелов: почему не сняли все видеозаписи с камер? почему свидетелем не выступила девушка, спасшая Кирилла? почему судили лишь двоих парней, в то время когда их было 14?

СУД И РЕШЕНИЕ

Поведение всех этих парней на суде было возмутительным: они смеялись на весь зал, ерничали, острили. Это заметил даже судья.

- Вы что тут цирк устроили? Я посмотрю на вас, когда вынесу решение! - сделал замечание судья.

- Но когда он вынес приговор, естественно, у всех была улыбка на лице, - произносит Татьяна. - Ну что такое 100 часов за сломанную жизнь чужого подростка? Я считаю, что это не наказание. Я на этом не остановлюсь: я буду добиваться правды, потому что за каждое преступление должно быть наказание и ответственность. И просто надо быть людьми: если ты совершил, то ответь за грязные поступки.

Я ПРОСТО ХОЧУ…

Человеческая жестокость не знает границ, от звериной агрессии кровь стынет в жилах. Но страшнее всего детская злоба. Какими бы паиньками и ангелочками ни были чада для родителей, близких, в них всегда таится неизмеримая зависть, жестокость и бунтарство. Но ужаснее всего то, что редкий ребенок может полностью осознать масштабы того, что он натворил, и вытекающие из этого последствия. Зачастую наказание за шалость, проступок, преступление для дитя (какого бы возраста он ни был) так и останется лишь малыми минутами-часами дискомфорта, нежели поучительным уроком.

Этой статьей я просто хочу защитить других детей, - на прощание говорит Татьяна. - С моим сыном это произошло. Я не хочу пиара, это глупо. Я взываю к людям, читающим эту информацию: знайте, справедливость существует, и она должна быть всегда и везде! Вынося решение, будьте справедливы! Разбираясь в деле, помните о чести. Задумав преступление, знайте, что все равно правда и наказание вас настигнет.

КОМПЕТЕНТНО

Непросто комментировать подобное дело при отсутствии полного комплекта документов, - говорит известный кировский юрист Ян Чеботарев. - Что касается поведения матери, то тут ничего не скажешь - человек вел себя так, как и должен был вести. С учетом того, что тяжких последствий побоев не наступило - более сурового наказания ожидать не приходилось. Родители пострадавшего ребенка могут в настоящий момент обращаться в гражданский суд к хулиганам и их родителям с требованиями о материальной компенсации затрат на лечение, компенсацией морального вреда и прочего. Отвечая на вопрос о непривлечении «остальных соучастников», отмечу, что их не привлекали к ответственности, очевидно, потому, что следствие не установило то обстоятельство, что они как-то участвовали в избиении мальчика. В случае несогласия с любым процессуальным решением следствия или суда, любой гражданин вправе такое решение обжаловать. Если в материалах дела содержатся данные, что в самом деянии принимали участие несколько ребят, что удары наносились группой лиц, безусловно, к ответственности должны привлекать всех виновных. Определенно ответить на этот вопрос можно, только изучив материалы дела полностью.