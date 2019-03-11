Великий пост: практические советы, как соблюдать рацион питания и не нанести урон здоровью

11 марта для христиан началось особое время: пора очищения и ухода от мирского насущного. Верующие на 50 дней вступают в Великий пост и отрекаются от привычных еды, мыслей и образа жизни. До дня Светлой Пасхи люди должны причащаться, молиться и ходить на служения и отказаться от мясного, молочных продуктов и яиц. В Великий пост важно не столько облегчить свой рацион, но и прежде всего душу и мысли.

Однако, не воцерковленным людям, как оказалось, проще начать поститься, ограничивая себя в еде, чем поменять привычный и не всегда правильный ход мыслей.

ЧТО РАЗРЕШЕНО УПОТРЕБЛЯТЬ?

Богаты на витамины овощи и фруктыФото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на поблажки в употреблении пищи, во время Великого поста строжайший запрет ложится на мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, масло животного происхождения, выпечку и сдобный хлеб.

Полностью от мучного можно не отказываться, а печь из воды, муки и соли.

Можно есть овощи и фрукты, крупы, бобовые, грибы, изредка можно рыбу и икру. Кроме того, постящимся дозволены сладости без молока.

Если решение вступить в Великий пост пришло к вам внезапно и вы не готовили свое тело и силу воли для измененного рациона питания, то следует больше употреблять овощей и фруктов, которые содержат необходимые элементы.

ЧТО ЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВИТАМИНЫ?

Белок, который мы получаем при обычном наборе продуктов и которые запрещены во время поста, можно восполнить соевыми продуктами, бобовыми, орехами, семечками, различными злаками, кашами, мучными изделиями грубого помола.

Источник энергии - макаронные изделия, картофель.

Чтобы избежать весенней депрессии в стрессовой для организма ситуации, каждый день необходимо есть блюда из бурого риса, пшена, гречи, сои, чечевицы, а также финики, бананы и арахис.

Можно есть овощи и фрукты, крупы, бобовые, грибы, изредка можно рыбу и икру.Фото: Влад КОМЯКОВ

Если вы не готовили себя к посту и для вас такая своеобразная «диета» в новинку, то принимайте каждый день витаминно-минеральный комплекс.

Источниками витаминов и микроэлементов в постное время для вас станут сухофрукты и мед.

Самый главный совет во время поста: питайтесь не реже 4-5 раз в сутки, тщательно, медленно пережевывайте пищу - так вы насытитесь быстрее и на дольше меньшим количеством еды. Кроме того, это позволит организму быстрее адаптироваться в условиях нового растительного рациона.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Резкое ограничение в еде для организма всегда стресс. Поэтому, чтобы выход из поста не стал болезненным и вы быстро адаптировались к новому рациону, в первое время ешьте меньше жирной, жареной и копченой пищи и мяса. После поста лучше начать питаться теплой жидкой пищей.

КОМУ ПОСТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

По канонам православная церковь соблюдать пост нельзя больным, немощным, старикам и детям до семи лет, беременным и кормящим матерям. Строгий пост противопоказан людям с низким уровень гемоглобина и сахарным диабетом.

К болезням, освобождающим от поста, относятся разные заболевания желудочно-кишечного тракта, язва желудка, гастрит, панкреатит, холецистит. Прежде чем начать поститься, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.