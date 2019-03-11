Приедешь на задержание - дебоширы увидят девушку в форме и норовят познакомиться

В преддверии Всемирного женского дня «Комсомолка» поддержала фотоконкурс «Краса Росгвардии» и запустила на сайте интернет-голосование. Наши читатели отдавали свои голоса и сердца за самых красивых девушек и женщин в погонах.

Гости сайта устроили нешуточную войну во время голосования за конкурсанток. Сотрудница вневедомственной охраны Надежда Кочурова и военнослужащая Анна Пискун молниеносно набирали голоса, а за пару часов до конца голосования - каждые пять минут набирались десять-двадцать лайков! Мы с замиранием сердца следили за ходом голосования, но все же не смогли устоять перед красотой участниц и решили, что будем награждать сразу двух девушек!

ДИНАСТИЯ СТРАЖЕЙ ПРАВОПОРЯДКА

Статус «Вице-мисс «Комсомольская правда» завоевала старший сержант полиции Надежда Кочурова. От читателей нашего сайта девушка получила 730 голосов.

Как призналась Надежда, в «Красе Росгвардии» она приняла участие впервые, в школьные и институтские годы девушка заявлялась на конкурсы талантов и увлечений.

Сейчас Надежда может похвастаться не только своей красотой и профессионализмом, но и хобби: она с детства вышивает, а теперь еще и занимается скалолазанием. Но в ряды Росгвардии ее привела не любовь к спорту, а пример отца.

- Мой папа работал во вневедомственной охране, - улыбается Надежда. - Сейчас он на пенсии, подполковник в отставке. Глядя на него, я поняла, что хочу пойти по его стопам. После этого решения стала налегать на необходимые для службы предметы: историю, обществознание, физкультуру.

Повзрослев, Надежда Кочурова поняла, что в будущем хочет семью и детей и получить какие-то навыки педагогики - неплохая идея. Начала изучать психологию. И теперь эти знания применяет не только в воспитании детей, но и на службе.

- Я три месяца работала в группе задержания, - рассказывает Надежда. - Мы выезжали на сигналы «тревожных кнопок» в магазинах, клубах, а также на сработку сигнализации в квартирах. Сейчас я выдаю спецсредства сотрудникам, выезжающим на вызовы, и работаю водителем.

А на вопрос, сложно ли женщине носить погоны, Надежда весело и твердо отвечает: «Нет!» Говорит, что «особый статус» иногда помогает.

- Большинство мужчин удивлялось, когда видело, что по «тревожке» приехала полностью экипированная девушка, - рассказывает вице-мисс «Комсомольская правда». - Начинали разговаривать, пытались познакомиться. Но некоторых дебоширов форма отрезвляла - сразу успокаивались. Раньше меня это смущало, теперь привыкла.

Сейчас, помимо охраны правопорядка, на Надежду возложена серьезная миссия: воспитание двух дочерей. Старшая хочет, как мама, пойти на службу. С детского сада девочка мечтает носить форму. Еще в то время, когда ходила в детский сад, вечером приходила и надевала перед зеркалом мамину форму. А когда пришло время идти в школу, то сама выбрала кадетский класс.

- Я совершенно не против, чтобы дочь пошла по моим и дедушкиным стопам.

«ОНИ НАС ЗАЩИЩАЮТ, А МЫ ИХ ОБЕСПЕЧИВАЕМ»

Звание «Мисс «Комсомольская правда» получила младший сержант Анна Пискун. За нее проголосовали 808 человек из многих городов нашей страны: от Новороссийска до Новосибирска и Красноярска. Люди, сраженные ее красотой, отдавали Анне свои голоса, а потом находили ее в социальных сетях и писали, что прошли по ссылке другого человека, но выбрали ее.

- Конечно, приятно чувствовать такое внимание, - смущенно говорит Анна. - Но красота красотой, а работа работой. И мне она нравится. Идешь утром, действительно, как на праздник. Встречаешь коллег и день начинается с улыбки. С нами, как и со всеми, - на равных. Нет женщин-военных. Есть военнослужащие женского пола.

Анна Пискун следит за тем, чтобы сотрудники и военнослужащие Росгвардии были обеспечены жильем в соответствии с действующим законодательством.

- Я ставлю сотрудников и военнослужащих на учет по жилищному обеспечению. Они нас защищают, а мы их обеспечиваем, - добавляет, улыбаясь, Анна. – Также для меня очень важна семья. Она у нас большая: муж, дочка и огромный кот. Мы его за питомца не держим, он наш любимец. Дочку стараемся всесторонне развивать: она ходит на эстрадные танцы, в художественную гимнастику, на рисование. А еще ребенок нами очень гордится: и мама, и папа в погонах.

В свободное время Анна вместе с семьей ходит в бассейн, раз в неделю с мужем - на теннис, кроме того, каждый день - фитнес-тренировки.

- На военной службе без спорта - никак. Постоянно надо сдавать физические нормативы, поэтому занимаюсь, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.