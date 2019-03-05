8 Марта 2019 в Кирове: советы, как правильно выбрать парфюм для дамы

В преддверии праздника многие мужчины задумываются о презентах для дам сердца, мам, бабушек, сестер и дочерей. Хорошим вариантом в таком случае становится парфюмерия. Выбирать ее нужно очень тщательно: все-таки большое значение имеет вопрос личных предпочтений. А кроме этого, играет роль и качество товара. Специалисты кировского Роспотребнадзора советуют, на что в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы не купить низкокачественный товар.

ЧТО ДОЛЖЕН ПРОДАВЕЦ

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что продавец - лицо магазина. Его профессионализм на работе проявляется прежде всего в том, как он общается с клиентами и знает ли их права.

Продавцы обязаны соблюдать законы РФ. В этом случае имеется ввиду «Закон о защите прав потребителей». Покупателям тоже не помешает знание этого документа.

В первую очередь, работники магазина не должны препятствовать ознакомлению с товарами. Клиент может понюхать духи, одеколон, туалетную воду и другую парфюмерию. Для этого обычно есть специальные бумажки, пропитанные душистой жидкостью или образцы-пробники.

Клиент имеет право проверить содержимое упаковки и работу распылителя флакончика, если он есть.

Покупатель также может попросить у продавцов показать сопроводительные документы. В них указываются сведения, подтверждающие качество товара. Документы должны быть заверены как минимум подписью поставщика.

ЧТО НА ЭТИКЕТКЕ

Выбор духов - это не только общение с продавцами. Выбрав аромат (затянув пояс потуже и пересчитав деньги в портмоне), нужно еще и посмотреть на этикетку. В некоторых случаях, дабы не портить элегантный вид флакона, вместо наклейки на таре к духам прикладывается открытка или листок-вкладыш. Там должны быть указаны следующие сведения:

1) наименование и название продукции;

2) назначение;

3) объем (масса), исключения - тара объемом меньше пяти миллилитров;

4) срок годности. Его еще «шифруют» под такие фразы, как «годен до» и «использовать до»;

5) описание условий хранения;

6) меры предосторожности при использовании;

7) номер партии или код, позволяющий определить партию продукции;

8) состав.

Кроме того, на этикетке парфюмерии должна указываться информация о производителе: адрес производства и контакты импортера или представителя организации.

ОТЛИЧИТЬ ДУХИ ОТ ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ

Для некоторых людей остается загадкой то, на какие виды делится парфюмерия. Многие по старинке любую «пахучую» жидкость в флаконе называют духами. А между тем, есть отличие тех самых духов от туалетной воды и одеколона.

Состав продукта определяет его наименование, а также стойкость запаха (и ценник, конечно же). Концентрированные духи в своем составе имеют не менее 30% душистых веществ и 55% этилового спирта. Аромат такого парфюма может удерживаться более 60 часов.

В обычных духах доля душистых веществ составляет не менее 10%, а этилового спирта - 85%. Их запах может сохраняться более 50 часов. Туалетная вода состоит из душистых веществ как минимум на 4% и этилового спирта - на 75%. А вот в одеколоне содержится от 1,5% душистых веществ и 60% этилового спирта. Их аромат держится около суток.

Как и было указано выше, выбор парфюмерии - это не только разглядывание этикеток и разнюхивание пробников. К этому вопросу нужно подойти осторожно. Иначе подарок будет стоять долгие годы на полочке в серванте или перекочует в качестве подарка другой даме.