Зимний пульс Кировской области: итоги самой снежной зимы за 17 лет

В декабре мы подводили итоги уходящего года: что порадовало кировчан, а что повергло их в шок. И сейчас решили повторить этот опыт: зима была насыщенной, напряженной. Три холодных месяца принесли в наш регион много нового, забавного, трагичного.

КАТКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Новшество, пришедшие в Киров этой зимой, - несколько открытых новогодних катков.Фото: Алексей Гмызин

Перед Новым годом в Кирове впервые катки под открытым небом залили не только на Театральной площади. Такое нововведение пришлось по душе кировчанам, потому что этой зимой они могли покататься под романтичными огнями на главной площади города, и на пешеходной части улицы Спасской, и в Вересниках, где, к слову, был построен атлетический манеж.

«МОЯ ЖЕНА ЛЕЧИЛАСЬ ОТ БЕСПЛОДИЯ»

Трагедия, развернувшаяся сразу после нового года - без комментариев.Фото: Алексей Гмызин

В редакцию «Комсомолки» обратился молодой мужчина с душераздирающей историей: его жена лечилась в Железнодорожной больнице от бесплодия, а в первые дни января умерла от заражения крови. Вместо лечения девушки врачи отмечали Новый год и отписывались: «Она сама приехала к нам больной».

«ВЯТКА» - ЧЕМПИОН!

Золотая победа команды КВН «Вятка»Фото: Алексей Гмызин

15 декабря команда «Вятка» стала чемпионом Высшей лиги КВН. В финал главной лиги «клуба» наша команда попала с третьего раза и сразу же стала чемпионом! «Золото» кировчане взяли при помощи главы Кировской области Игоря Васильева и других звезд: Алексея Кортнева, Дмитрия Кожомы и Михаила Марфина.

«РЕКОМЕНДУЮЩИЙ» УКАЗ МИНОБРА

Шок! По-другому этот документ воспринять нельзя.Фото: Алексей Гмызин

Резонансом для общественности и СМИ стал февральский указ Министерства образования Кировской области. Бумага, попавшая в сеть, гласила, что сотрудники учебных заведений не имеют права общаться с журналистами без согласования с правительством. Такое заявление было подписано самим министром Ольгой Рысевой. Теперь, смишникам, чтобы заглянуть за закрытые двери школы, надо писать официальный запрос, на который ответят через неделю. Однако министерство и прокуратура заверяют, что письмо носит «рекомендательный характер».

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

Еще один спорный вопрос: создание городских округов. Мы так и не смогли определить в плюс это или нет.Фото: Алексей Гмызин

Одним из обсуждаемых вопросов декабря стало создание городских округов, к коим теперь относится Санчурск и Богородское. Реформа подразумевает под собой объединение территорий, которые будут возглавляться одним главой, иметь единый бюджет и думу. Вроде бы, перемены направлены на благо, но местные жители восприняли эту ситуацию в штыки: какой городской округ, если бабки ходят в валенках и доят коров?

ШЕСТЬ КОРОБОК ПОМОЩИ

Силами «Комсомолки» и неравнодушных мы помогли многодетной семье.Фото: Алексей Гмызин

Зимой корреспондент «Комсомолки» ездил в Зуевку к самой многодетной маме Кировской области. Марина в одиночку воспитывает в любви, заботе двенадцать детей. Они живут дружно, помогают матери по хозяйству. Единственная проблема - нехватка денег и ветхий дом. Прочитав эту статью, люди из разных регионов решили помочь Марине и ее детям: кто-то послал им деньги, а одна из кировских предпринимательниц отправила семейству шесть коробок новой детской зимней одежды. Получив посылку, дети сразу же растащили одежду и примерили на себя.

КОНКУРС «МАСТЕР ПАРКОВКИ»

Фото: admkirov.ru

Кировчане сначала жаловались на переполненные мусорные баки, потом - на машины, которые не дают проехать коммунальщикам к контейнерным площадкам. Однако просьбы, уговоры от властей на умельцев плохо действовали, поэтому сити-менеджер предложил креативно отмечать таких молодцов.

- Мы будем отбирать фотографии самых вопиющих случаев блокировки мусорных площадок, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Планируем еженедельно выбирать «победителя» и вручать приз - сушеную крапиву. Она, как известно, жжет, а «мастера парковки» жгут ничуть не хуже!

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ АТАКУЮТ

Фото: pixabay.com

Этой холодной и снежной зимой в город, поближе к теплу и еде, из леса массово выбирались дикие животные. Так, осенью кировчане несколько раз сбивали на проезжей части лосей, а уже зимой сами отбивались как могли от стай волков, которые выходили к людям. Лесные хищники разрывали собак и домашнюю утварь в районах области, едва ли не нападали на кировчан, которые защищались от них петардами и фонарями.

«ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»

Акцию «Напиши письмо Деду Морозу мы проводили в четвертый раз.Фото: Алексей Гмызин

В начале зимы мы запустили традиционную акцию «Напиши письмо Деду Морозу». И нам писали, писали и писали! А мы чувствовали себя настоящими волшебниками, исполняя детские мечты. Всего в редакцию «Комсомолки» пришло больше 120 писем! Выполнить желания всех мы, увы, не в силах. Но около половины детей получили ответ от Деда Мороза вместе с подарками, которые они ему скромно заказывали. Счастливые глаза, слезы радости, визг, письма и звонки благодарности - лучшие новогодние подарки, которые мы получили в ответ.

ТРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК, ПОГИБШИЙ ОТ ИСТОЩЕНИЯ

ЧП, поразившее всех кировчан до глубины души.Фото: Алексей Гмызин

В конце февраля эта история стала громом среди ясного неба. Маленькая кировчанка умерла от истощения и обезвоживания в собственной квартире, не дожив пару дней до своего трехлетия. Ее погубила родная мать, которая ушла из дома на неделю, не оставив в доме и крошки еды и перекрыв воду в кране, - малышка от голода ела стиральный порошок.

ГДЕ «КОМСОМОЛКА» - ТАМ ПОБЕДА

Фото: Антон МАМАЕВ

Наш коллектив этой зимой тоже отличился! Можно сказать, достали звезды с небосклона. В середине февраля заместитель редактора Анна Крюкова участвовала в конкурсе «Мисс Вятка». Корреспондент Елизавета Захарова заняла призовое место в конкурсе «Парламентаризм на Вятке» и победила в одной из номинаций конкурса «Мой город». Также слаженную работу редакции отметили в управлении Росгвардии по Кировской области, УГИБДД и палеонтологическом музее!

СНЕГ И СОСУЛЬКИ НА ГОЛОВУ

Кажется сосульки стали вечной проблемой Кирова...Фото: Алексей Гмызин

Этой зимой фразеологизм «как снег на голову» стал более чем реальностью. За три месяца в регионе на трех кировчан, не дожидаясь оттепели, упали сосульки. А все из-за того, что УК недобросовестно очищают дома от обледенения и снега. Фотографиями этих нарушений пестрят социальные сети.

МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ВЫСЕЛЕН

Фото: Яндекс.Карты

К нам со слезами обратилась бывшая служащая Музея образования Кировской области. Музей, который они собирали долгие годы собственным трудом, хотели выселить на окраину города (по сравнению со зданием на Спасской, «Кирпичка» - дальние дали) лишь для того, чтобы правительственная бухгалтерия расширилась. Однако после ряда публикаций Дмитрий Курдюмов сказал, что журналисты что-то перепутали и никакого переселения не будет. «Комсомолка» рада, что выселение музея, по всей видимости, нам приснилось, а сон этот не стал вещим.

САМАЯ СНЕЖНАЯ ЗИМА ЗА 17 ЛЕТ

...впрочем, как и снежные завалы.Фото: Алексей Гмызин

По данным паблика «Любительская метеорология Кировской области», зима 2019 года стала самой снежной за семнадцать лет. Осадков в регионе выпало в два раза больше месячной нормы, а ведь февраль считается самым сухим годом месяца.

Этот факт мог бы стать положительным, если бы коммунальщики исполняли свой долг и добросовестно очищали дороги, крыши и дворы, а не отнекиваясь, мол, зима у нас снежная.

ТЕНДЕР ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Наконец-то, теперь все бездомные животные будут иметь шанс на новую счастливую жизнь.Фото: Алексей Гмызин

Организация «Дари добро» выиграла тендер на отлов собак. Теперь эта организация будет не только помогать бродячим, беспризорным собакам и кошкам, но и имеет право ловить их и официально им помогать, избегая рутины по выкупу животных. И если раньше после отлова собак усыпляли, то теперь волонтеры будут их лечить, кастрировать и искать им дом.