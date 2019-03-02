Криминалисты в Кирове нашли преступника по запаху, оставленному на чайной ложке

Для большинства людей 1 марта - это начала долгого ожидания солнышка, капели и веселого щебета птиц, предвещающих весну! А для сотрудников полиции этот день - настоящий праздник. Ровно сто лет назад в России появилась экспертно-криминалистическая служба, еще тогда бывшая лишь кабинетом судебной медицины при Центророзыске.

В преддверии столетнего юбилея криминалисты пригласили журналистов к себе в гости и приоткрыли завесу тайн: как они работают на выезде, собирают улики, обрабатывают их и как с помощью запахов и четвероногих специалистов раскрывают преступления! В общем, без прикрас и монтажа показали то, что воспели режиссеры в криминальных сериалах.

ВЫЕЗДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Все начинается с обычного звонка в дежурную часть: заявление о преступлении, последствия, жертвы, его квалификация…Если оно тяжкое или особо тяжкое, тогда на место происшествия едет белоснежная автолаборатория, расчищая себе дорогу синими огнями и сигнализацией. Кстати, передвижная лаборатория в Кировском экспертно-криминалистическом центре появилась пару лет назад.

Современная выездная лаборатория, где хранится все необходимое для сбора улик. Фото: УМВД России по Кировской области

За железными дверями машины скрывается настоящий центр по сбору, анализу и экспертной оценке предметов, найденных на месте преступления.

В передвижной лаборатории есть чемоданчики, хранящие в себе все самое необходимое для экспертаФото: Елизавета Захарова

Здесь нет ничего лишнего: в каждом ящике - свой чемоданчик. В каждом чемоданчике - свои инструменты. Всего таких чемоданов четыре: «Криминалист» для снятия отпечатков пальцев, «Тракт» для снятия объемных следов, например, обуви, «Универсал», где размещено фотооборудование, и «Инструмент» - нестандартный набор для непредвиденных ситуаций. Плюс у каждого эксперта - личный кейс.

Один из видов чемоданов - «Инструмент»Фото: Елизавета Захарова

ОТ УЛИКИ ДО ПРЕСТУПНИКА

А теперь о том, как происходит раскрытие тяжких преступлений.

1. На место ЧП приезжает криминалистическая группа. Эксперты ограждают место совершения преступления ядовито-оранжевыми конусами.

Приехав на место преступления криминалисты огораживают территорию и готовятся к сбору уликФото: Елизавета Захарова

2. Находя улики, будь то орудие преступления, след, заколка или даже волос, эксперты выставляют обозначающие таблички с порядковым номером улики и кладут масштабную линейку, чтобы представлять картину преступления в целом.

Все улики на месте преступления нумеруются для составления общей картиныФото: Елизавета Захарова

3. Все улики криминалисты забирают с собой, для этого помещают их в стерильные пакеты, делают на них пометки: что, где, когда и так далее.

Сначала след сбрысгивают лаком, чтобы его структура не повредиласьФото: Елизавета Захарова

4. Другие же объемные улики, например след от обуви, эксперты сначала обрабатывают (разумеется, после отчетной фотосессии): сбрызгивают лаком, после чего выливают на отпечаток обуви гипсовый раствор.

Далее наводят раствор...Фото: Елизавета Захарова

Минут через сорок у экспертов в руках - четкий след преступника. Который вместе с остальными уликами отправляется в стационарную лабораторию.

...и выливают его на следФото: Елизавета Захарова

На выходе получают следы предполагаемых преступниковФото: Елизавета Захарова

И если эти простые действия и похожи на то, что нам показывают в фильмах, то следующая обработка улик далека от экранной. Она поражает своей простотой и в то же время необыкновенностью.

Улики изымаются в специальных пакетах, на которых делаются отметкиФото: Елизавета Захарова

Любой предмет, который держал в руках, до чего дотронулся преступник, хранит его так называемый «биологический материал»: отпечатки пальцев, эпителии и даже запах. И он, как и сетчатка глаза, ушная раковина и отпечатки руки, уникален! И если человек не сможет различить тонкие нотки во множестве ароматов людей, то собака точно сможет! Профессионалы называют их собаками-детекторами, а саму процедуру «изъятия» запаха и идентификации - ольфакторная экспертиза.

Чтобы определить запах, который хранит в себе предмет, его необходимо поместить в стеклянную банкуФото: Елизавета Захарова

Улику, привезенную с места преступления, помещают в стеклянную банку, которую закупоривают открытой колбой со впитывающим материалом (ткань, вата, бинт), и ставят все это на паровую баню, залив предварительно жидким азотом. Спустя чуть меньше часа запах, который держался на улике, полностью переходит на ткань.

Накрыть колбой с материалом, впитывающем запахи, и поставить на паровую банюФото: Елизавета Захарова

Но, даже собрав биологический материал с улики и поверив в силу собачьего нюха, как же идентифицировать преступника?

После того как запах перешел на материал, банку с ним помещают на специальных стеллаж для храненияФото: Елизавета Захарова

Эксперт лаборатории пояснил, что в любом деле есть подозреваемые. Во время следствия все они проходят через ряд экспертиз: дактилоскопия, забор крови, слюны. Сильнейший запах человека излучает его кровь. Поэтому, забрав улики в лабораторию, эксперты точно также «вытесняют» из них запах и «привязывают» его к материалу.

Или в холодильник для нераскрытых делФото: Елизавета Захарова

А далее дело остается за малым - за профессионализмом четвероногого криминалиста. Собаку приводят в помещение, где расставлены железные колбы с запахом подозреваемых. Собаку, как и при дрессировке, подкармливают и дают ей понюхать образец с места преступления.

Более стойкий запах человека хранит в себе его кровьФото: Елизавета Захарова

После этого пес по команде исследует железные колбы и при определении такого же запаха садится перед ней, давая понять: вот он - искомый объект.

После этого дело - за нюхом собаки. Фото: УМВД России по Кировской области

Миссия собаки выполнена, а преступление раскрыто, потому что данная процедура является официальной экспертизой, доказывающей виновность или невиновнотсь человека.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в ольфакторной лаборатории экспертно-криминалистического центра УМВД России по Кировской области находится тринадцать собак-детекторов разных пород. В природе нет какой-то определенной породы, которая бы отличалась более острым обонянием: у собак чувство запахов можно воспитать, выдрессировать. И не имеет значение, бесхвостая дворняга или же статная грозная овчарка, - любая собака может «служить» в полиции. Полицейские в течение полугода тренируют собак, дрессируют, корректируют их характер и получают преданного слугу-детектора.

Игорь Белев - эксперт лаборатории по исследованию запаховых следов человекаФото: Елизавета Захарова

- С помощью наших собак-детекторов в прошлом году мы провели около 250 экспертиз, 45 из которых способствовали раскрытию преступлений, - сообщил эксперт лаборатории по исследованию запаховых следов человека Игорь Белев. - Однажды был случай, что преступник оставил свой запах на чайной ложечке: мы собрали с нее запах, а наш пес определил, кому он принадлежит.