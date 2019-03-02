«В России такой терапии нет»: чтобы выжить, двухлетней кировчанке нужна операция за границей

На помощь девочке всем миром собрали уже больше 900 тысяч рублей, но этого все равно мало. Дорогое лечение за границей и стоимость препаратов просто не по карману ее родителям.

ДИАГНОЗ - НЕЙРОБЛАСТОМА

Подозрение на опухоль в забрюшенном пространстве врачи выявили в июле прошлого года. Тогда Даше Целищевой был год и восемь месяцев. С тех пор семья не выходит из больниц. Точный диагноз в Кирове установить не смогли. Так как состояние ребенка было тяжелым, Дарью отправили в Казань, где диагностировали нейробластому четвертой стадии. Там и начали срочное лечение.

Родители малышки, Евгений и Ольга, бросили все силы на то, чтобы побороть страшную болезнь. В Казани девочка за полгода прошла шесть курсов химиотерапии. Лечение помогало - метастазы ушли. Отец Дарьи в это время жил в квартире вблизи от больницы и каждый день навещал дочь. После четвертого курса малышку отправили в Москву на удаление опухоли. Операция оказалась удачной. Опухоль удалили на 95%.

ЗАПЕРТАЯ В БОКСЕ

В феврале Даша снова оказалась в Москве. Там она проходит очередной этап лечения и вынуждена жить в стерильном боксе, потому что любая бактерия может нанести непоправимый урон здоровью ребенка и привести к смерти. Интенсивный курс химиотерапии, начавшийся в столице, «убивает» остаточные раковые клетки и клетки костного мозга. А ведь они - основа иммунитета человека.

Для обновления иммунитета ребенка нужна была трансплантация стволовых клеток. Это поможет восстановиться организму ребенка после тяжелого курса химиотерапии. Но для того чтобы новые клетки прижились, должно пройти до 21 дня.

НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ

Чтобы вернуться к обычной жизни, ребенку предстоит серьезный курс лечения. Его частью станет лучевая терапия и иммунотерапия. Они позволят повысить шансы Даши на жизнь.

- Во многих странах мира иммунотерапия входит в обязательный курс лечения нейробластомы, - рассказывает отец ребенка Евгений Целищев. - В России такой терапии нет, потому что препарат, необходимый для нее, не зарегистрирован в нашей стране. Лечение проводят только в США и некоторых странах Европы.

Родители Даши отправили медицинские документы в разные зарубежные клиники. Им откликнулись в Университетской клинике графства Грайфсвальд в Германии.

Однако учреждение выставило неподъемный для простой кировской семьи счет за лечение - 23 222 100 рублей. Большую часть суммы составляет стоимость препарата. Но другого выхода родители не видят.

Семья готова принять любую финансовую помощь. Все подробности можно узнать в группе Даши в соцсетях. Сейчас ребенок нуждается в поддержке многих людей.

Родители обращаются во всевозможные фонды, но некоторые из них отказывают в помощи, потому нет рекомендации от российских врачей на прохождение иммунотерапии. Наши медики не дают необходимый документ по одной простой причине - препарат не зарегистрирован в России. Но родители, как и Дарья, не сдаются и продолжают бороться.