2019-02-27T18:46:40+03:00
Общество

Масленица 2019 в Кирове: приметы, традиции и суеверия

Масленичная неделя пройдет с 4 по 10 марта
Александр ЧАРУШИН
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Блины - главное блюдо на любом столеБлины - главное блюдо на любом столеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Со дня на день в Кирове начнутся масленичные гуляния. Традиции праздника своими корнями уходят глубоко в историю. Масленица отмечается в преддверии Великого поста - перед тем как «затянуть пояса», принято гулять вовсю и наедаться вкусностями.

В 2019 году Масленица выпала на 4-10 марта. «Комсомолка» рассказывает о традициях, приметах и суевериях этого праздника.

ОБЫЧАИ НА МАСЛЕНИЦУ

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь» - точно такой же принцип действует и на Масленицу. Того, кто не веселится в Масленичную неделю, ожидает целый год бед и уныния. В этот праздник принято устраивать гуляния, печь блины, ходить в гости к соседям и родственникам, принимать гостей в своем доме.

На Масленицу не стоит есть мясо - неделю гуляний обычно называют «мясопустной». В то же время принято есть много сыра, молочных продуктов, рыбы и, конечно, блинов - они становятся главным блюдом на любом столе.

По традиции, нельзя приглашать гостей в неубранный дом - плохая примета. Скупиться на угощения тоже не стоит, иначе новый год не будет удачным и счастливым.

Народные гуляния - неотъемлемая часть Масленичной недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народные гуляния - неотъемлемая часть Масленичной неделиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРИМЕТЫ НА МАСЛЕНИЦУ

Вся Масленичная неделя наполнена приметами и суевериями. Вот лишь некоторые из них:

Если блины получились пышными и золотистыми, семью ждут счастье и успех.

Если на Масленицу выкинуть из дома старые вещи, в доме обязательно появятся обновки.

Если на Масленицу идет снег, будет хороший урожай гречки.

Если в ночь перед Масленицей идет дождь, осенью будет много грибов.

Если в канун Масленицы встали морозы, лето не будет жарким.

Если в дом пришли нежданные гости, год в семье будет удачным и спокойным.

Чучело Масленицы торжественно сжигают в последний день праздничной недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чучело Масленицы торжественно сжигают в последний день праздничной недели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РАСПИСАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ

Понедельник - «встреча».

В этот день принято начинать печь блины - в основном, постные. В каждом доме должна появиться соломенная кукла Масленицы. А большое чучело Масленицы, одетое в старую женскую одежду, насаживают на кол и возят в санях по всей округе. В понедельник обычно раскатывают горки, сооружают качели и готовятся к большим гуляниям.

Вторник - «заигрыши».

Во вторник принято печь тонкие, кружевные блины. Начинаются и народные гуляния - люди катаются в санях, играют и состязаются, ходят на ярмарки и уличные представления. В этот же день проходят смотрины невест, народ начинает готовиться к сватовству. Чтобы не обидеть Масленицу, каждый должен хотя бы раз съехать с горки.

Среда - «лакомка».

Третий день Масленицы обычно встречают заварными (мещанскими) блинами. В среду хозяйки готовят блины с самыми разными начинками, от капусты и яблок до икры. Тогда же принято и ходить в гости к друзьям и родственникам. Угощений должно быть много, а блины должны стоять во главе стола.

Четверг - «разгул» («широкий четверг»).

Середина праздника: три дня позади, три - впереди. В четверг не принято работать, ведь начинаются проводы зимы, солнце прогоняет плохую погоду. Хозяйки начинают печь гречневые, пшеничные, ячневые и кислые блины.

Пятница - «тещины вечерки».

В пятницу родственники собираются на обед или ужин за одним столом. Зять должен с вечера пригласить тещу в гости, а та - накормить его блинами, чем больше, тем лучше будут их отношения в новом году.

Суббота - «золовкины посиделки».

Теперь уже молодые невестки приглашают в свой дом всех родных. Если девушка еще не в браке, вместо родственников она может собрать старых подруг. Все готовятся к последнему дню Масленицы и окончательным проводам зимы.

«Прощеное воскресенье» - последний день Масленицы.

С утра принято просить друг у друга прощения за все обиды и ссоры. После обеда всей семьей собираются в церковь и готовятся к Великому посту. Раньше в этот день сжигали остатки праздничной еды, тщательно мыли всю посуду. Чучело Масленицы торжественно сжигали, а пепел рассыпали по полям, чтобы урожай был богатым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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