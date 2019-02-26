В Кирове умелец превратил свой дом в сказочный мир

Дом Анатолия Серебренникова можно узнать издалека. Среди коттеджей и простых деревенских домов он выделяется своим необычным оформлением.

СКАЗОЧНЫЙ ДОМ

Чего вокруг дома и на его фасаде только нет. Застыв перед калиткой, я несколько минут разглядывал все эти диковинные фигуры и пытался угадать, кто же изображен на них: вот медведи, вот какой-то бездомный, часы, почтальон с «Комсомолкой» в руках (кстати, оказалось, что это Печкин из «Простоквашино») и еще много других необычных украшений.

Не успел опомниться, а хозяин вышел на улицу встречать. Внешне он тоже отличается от всех остальных людей. Как он сам признается, нравятся ему наряды вроде его зимней шубы и шапки из нутрии. И так получается, что необычный наряд делает его самого похожим на Шляпника из «Алисы в стране чудес»

Под крышей художник оформил сценку из жизни простых селянФото: Евгений ДЕМИХОВ

Думаю: «Ну, сейчас в дом зайдем - не успею запечатлеть все эти фигуры из дерева». Ан нет - хозяин с порога заявил, мол, давайте осмотримся на улице для начала. Как оказалось, мой неподготовленный взгляд многое не уловил: Анатолий Анатольевич детально прорабатывает каждую свою композицию.

У самой дороги растет дуб. На нем русалка, леший и кот на цепи - персонажи из пушкинской вселенной. По углам дома стоят чудные изваяния - титаны. Автор представляет: мол, здесь - мужчина, а здесь - женщина.

Ох, и кого здесь только нет: Данила-мастер со сказочным цветком из произведений Бажова, боярыня Морозова с картины Сурикова, юродивый (тоже суриковский). И все персонажи сделаны из дерева. Воображение автора перенесло их из художественных произведений в жизнь. С одной стороны, довольно условно, а с другой, достаточно детализировано (Морозова, кстати, также на санях и поднимает над головой два пальца как символ веры).

БОЛОТНАЯ ЧЕРЕМУХА

К своим творениям Серебренников относится с нежностью, рассказывает о них с упоением и воодушевлением.

- Вот, видишь, под крышей женщина с прялкой сидит? - спрашивает автор. - Скульптура состоит из двух частей. Я специально пошел на болото, чтобы найти там черемуху. В таких условиях деревья приобретают особую текстуру и строение. Ползал на животе, высматривал такую корягу, чтоб не было лишних деталей. Сразу примечал: «О, вот это будет ручкой».

ШАЛЯПИН В СЕНЯХ

Много еще интересного около дома Серебренникова, но мы-то приехали поговорить о главном - о гвоздях. Высокое крыльцо, задекорированное капокорнем (наросты на деревьях), ведет в сени. И на пороге встречает Федор Иванович Шаляпин. Не сам, конечно, а только его ростовой портрет из гвоздей, но это не менее удивительно.

С порога видно золотые гвоздики-запонки (прислали из Германии посетители усадьбы). Вообще, картина составлена из 7,5 тысячи гвоздей. И передает портретные сходства с человеком. Однажды, когда уже занимался своим необычным делом, Серебренников увидел в музее силуэт Шаляпина, нарисованный углем художником Серовым.

На пороге гостей «встречает» Федор ШаляпинФото: Евгений ДЕМИХОВ

- Меня с первых секунд посетило небывалое чувство, - вспоминает Анатолий Анатольевич. - Подошел к картине, посмотрел, примерился: какой он был по росту примерно. И, когда через несколько дней приехал домой, пока вдохновение не покинуло, начал подготовку портрета.

Тут автор говорит удивительную фразу: «Самое главное в картине - рамка. Она - одежда». И рамка у портрета Шаляпина, надо сказать, выглядит внушительно. Так и представляешь певца стоящим в тяжелой роскошной шубе.

ТРИ ГОДА НА КАРТИНУ

Процесс изготовления таких композиций очень долгий. Сначала надо выбрать «полотно» - дощечку, в которую будут забиваться гвоздики. Она должна быть из липы или другого мягкого дерева. Для начала древесина должна высохнуть, а уж потом можно приступать к «рисованию».

Создавая свою первую работу («Леонардо да Винчи»), Серебренников смекнул, что от глубины, на которую забивает гвозди, меняется оттенок. Еще большое влияние оказывает плотность посадки гвоздей и их материал. Картина начинается с глаз, потом изображаются рот и нос.

- Если они сделаны правильно, то можно выдохнуть, - говорит художник. - После этого мне нужно отлежаться дня три. Картины забирают много сил. Особенно зимой, когда свет тусклый и ничего не видно, а зрение у меня лучше не становится.

Постепенно, не торопясь, Анатолий Серебренников изображает оставшиеся части лица и одежду.

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

- Вот смотри, видишь? - спрашивает Анатолий Анатольевич, выставляя картину на стуле. - А так? Не двигайся, надо выбрать правильный угол.

Следую инструкции художника: сижу, замерев. На небольшой дощечке (40 на 40 сантиметров, примерно) изображено… не видно - отсвечивает… все еще отсвечивает… а, ну да, патриарх. Если выбрать правильный угол, то портретное сходство налицо.

- Хочу запечатлеть в своих картинах всех значительных людей для нашей области, - сообщает Серебренников. - Федор Шаляпин, Виктор Васнецов, Борис Чирков, Александр Грин, Александр Калягин, Виктор Савиных. Ну, и параллельно делаю других знаменитостей. Сосед мне как-то сказал: «Анатольич, ты смотришь на мир под другим углом». Думаю, он прав. Ведь некоторые не понимают моего творчества.

Свой дом Серебренников превратил в сказочный теремФото: Евгений ДЕМИХОВ

ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВА

- Есть одна фраза: «Человек без увлечений - мертвый человек», - рассказывает Анатолий Анатольевич. - Полностью с этим согласен. К своему увлечению я шел 55 лет. Начал заниматься портретами около 15 лет назад. Как-то раз занимался своими делами перед телевизором. Показывали иностранную хронику: Лувр, в глубине галереи за толстым стеклом стоит портрет Леонардо да Винчи. В этот момент я вспомнил свое детство...

КОШКА СЛИЗЫВАЛА СЛЕЗЫ

Детство Серебренникова было трудным. Он родился в 1948 году в селе Мухино (тогда оно было центром Мухинского района). Рано лишился отца. На матери это сказалось очень сильно. Других детей в семье не было. Поэтому уже в малые годы большая часть работы легла на плечи ребенка.

- У нас, деревенских, такой термин был - отдыхающие, - вспоминает Анатолий Анатольевич. - Это люди, которые приехали погостить в деревню. Место, где сосредоточивается вся жизнь села, - река. Я как раз жил рядом с ней. Все видел. Рано утром к реке выходили женщины, выносили белье, одежду, начинали стирать.

После них к реке приходили мужики за водой, рыбаки с удочками и сетями. Все тихо и мирно занимались своими делами, изредка перебрасываясь парой фраз.

- К обеду на берег выходили отдыхающие, раскладывали свои вещи на берегу и ложились загорать, - рассказывает наш герой. - Слезы на глаза наворачивались, когда я их видел. Мне-то целый день работать по хозяйству. Только вечером изредка мог прогуляться.

Жили бедно и впроголодь. Да и какое хозяйство сможет содержать маленький парень, пусть и привыкший к работе? Кругом царила обыкновенная несправедливость. Как раньше обычно воспитывали детей? Провинился - выпороть, поколотить. Вот и с героем происходило иногда такое: потерялся один из гусей, которых гнал парень на выпас, разбил чего-нибудь случайно.

- Бывало, ложился спать с тяжелым сердцем, только кошка приходила, ложилась рядом. И когда я плакал, она слизывала мои слезы, - с грустной улыбкой говорит Серебренников. - Она была моим лучшим другом.

ДОЖДАЛАСЬ ИЗ АРМИИ И УМЕРЛА

Кошка сопровождала ребенка везде. Пусть даже имени у нее не было, звали ее просто «Кыс-кыс», была очень верной. И даже помогала по хозяйству. Вот, например, мальчик работает в огороде, а время к вечеру клонится - пора идти за скотом на пастбище. Кошка чует время и садится на калитку. Она так сигнал подает.

Так эта дружба только укреплялась с годами. А потом Анатолия забрали в армию. Рассказывая об этом случае, Серебренников изредка замолкает и вздыхает. Тяжелая история.

- Вернулся я в казенной одежде, пропахший армией, - голос мастера становится глухим. - А эта кошка, исхудавшая, хромая, ослепшая, меня встретила на пороге. Терлась о мои ноги. Я ее гладил. Как же обрадовался тогда этой встрече.

На следующий день кошка не пришла. «Видимо, ушла куда-нибудь тихонько умирать», - со вздохом произнес Анатолий Анатольевич.

ГВОЗДИКИ

Одним из самых ярких впечатлений детства для Анатолия Серебренникова стала пекарня, которая стояла неподалеку от его дома. Ребятишки из тех, что победнее, ходили туда, чтобы подзаработать немного денег. Обычно они разбирали деревянные ящики на дрова, а взамен получали 12 копеек и иногда по небольшой, но очень вкусной булочке. Нужно было разобрать так, чтобы не осталось ни единого гвоздика, ни единой железной пластинки.

- Как-то раз, когда на улице был дождь, сидел в сарае, у меня была целая горсть этих гвоздиков. От нечего делать я их кидал в стену.

Детское воображение дорисовывало получившиеся картины: вот - мышиный хвостик, вот - лапка лягушки.

ГЛАВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694169" frameborder="0"></iframe> Житель Нижне-Ивкино превратил свой дом в сказочный терем.За каждой работой скрывается интересная историяЕвгений ДЕМИХОВ

Эти воспоминания вмиг промелькнули в голове Анатолия Серебренникова, смотрящего на портрет да Винчи в иностранной хронике. И он подумал: «Если кто-то может, значит и у меня получится!» В тот же день, пока вдохновение не покинуло, Анатолий Анатольевич принялся творить.

С тех пор прошло уже полтора десятка лет, а Серебренников и не думает останавливаться. На его счету 12 картин. Он неоднократно организовывал выставки в разных школах, в том числе и кировских. Творец считает, что самую главную характеристику его работ дали в канцелярии Святейшего Патриарха: «Отрадно, что Вы посвящаете свои таланты творчеству не только по изготовлению портретов, но и скульптуре из дерева, а также ведете немаловажную работу по культурному просвещению ваших соотечественников».