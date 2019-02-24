2019-02-24T14:28:53+03:00
Общество

«Тимур и его команда» по-кировски: школьники десять дней помогали пенсионерам по хозяйству

Во время акции «Внук на час» активисты очистили от снега дома двадцати шести пенсионеров
Елизавета Захарова
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Несколько «отрядов внуков» собирались после школы и шли трудиться. Фото: vk.com/club_new_waveНесколько «отрядов внуков» собирались после школы и шли трудиться. Фото: vk.com/club_new_wave
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Мало кто из современных школьников читал «Тимура и его команду», где подростки бескорыстно помогали жителям загородного поселка. Понятно, что с тех времен многое изменилось: по крайней мере, связь между собой школьники держат уж точно не через веревки, к которым привязаны консервные банки, а через мобильники. К счастью, неизменным осталось желание помогать тем, кто в этом нуждается.

МЫ ВСЕГДА МОЖЕМ ЗАБЕЖАТЬ К «СВОИМ» БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ

Так, в Кировской области с 6 февраля стартовала акция «Не забудь сказать спасибо!». В ее рамках проходят мероприятия по оказанию бесплатных юридических, психологических и иных консультаций, а также организация бесплатных детских развлекательных мероприятий для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Школьники из небольшого поселка Вахруши решили присоединиться. Но «поворот» придумали свой - помочь пенсионерам. Акцию назвали «Внук на час». Активные школьники в течение десяти дней ходили к пожилым людям района, к тем, кто нуждается в помощи, общении, и помогали им пережить одинокую снежную зиму.

- Суть нашей акции - в том, что группа добровольцев-школьников помогает пожилым людям, которые зачастую просто одиноки, - рассказала одна из активисток. - Убирали снег, прибирались в доме, ходили за продуктами в магазин. Часто таким людям нужно просто общение по душам. Мы сидели с ними и разговаривали, и у них глаза горели, а на лицах появлялась улыбка. А название родилось спонтанно: ребята-добровольцы обсуждали акцию, что можно сделать, как лучше поступить... и в один момент всех будто осенило, что мы будем в роли «внуков» этих пожилых людей. А внук может всегда забежать на часок к своим бабушкам и дедушкам! Знаете, некоторые пенсионеры попросили нас как-нибудь прийти еще раз.

Бабушки и дедушки всегда смущались школьников, но после разговоров по душам, улыбались им и были рады их приходу. Фото: vk.com/club_new_wave

Бабушки и дедушки всегда смущались школьников, но после разговоров по душам, улыбались им и были рады их приходу. Фото: vk.com/club_new_wave

ВНУКИ И ВНУЧКИ

Всего удалось набрать 24 «внуков». Костяком стали ученики школы № 1, а уже после старта к ним подтянулись и другие активисты из «новой волны».

- Мы смогли прийти в двадцать шесть домов, - продолжает организатор. - Помогали ветеранам, ветеранам-учителям, труженикам тыла, обычным пенсионерам. Чтобы найти тех, кому действительно нужна наша помощь, мы обратились в социальные службы и в местную администрацию, и нам выдали своеобразный список адресов и людей.

Школьники приходили в гости к пожилым людям и помогали им по хозяйству. Фото: vk.com/club_new_wave

Школьники приходили в гости к пожилым людям и помогали им по хозяйству. Фото: vk.com/club_new_wave

Акция длилась всего десять дней. Ежедневно школьники собирались после уроков и, вооружившись лопатами, метлами и другим хозяйственным оборудованием, шли на помощь.

- Наш приход для бабушек и дедушек был неожиданностью, но, к счастью, радостной, - рассказывает активистка Елизавета. - Они встречали нас со смущенными улыбками, а потом с удовольствием принимали нашу помощь и звали приходить снова и снова. Акция «Внук на час» прошла впервые, но мы постараемся сделать эту акцию постоянной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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