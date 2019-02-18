Кировчанин пять лет подряд ездит на Сахалин изучать популяцию серых китов

В свою первую экспедицию на Сахалин Матвей Мамаев отправился еще в 2014 году. С тех пор каждое лето кировчанин неизменно проводит за изучением китов. Он проводит фотоидентификацию животных, наблюдает за тем, как проходит их кормежка, и проверяет, не угрожает ли им какая-либо опасность.

«Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО МОЕ»

Когда Матвею Мамаеву предложили впервые отправиться на Сахалин, он заканчивал бакалавриат по специальности «биоэколог» в Кировской сельскохозяйственной академии. Отказываться от такого шанса молодой человек не стал и сразу же решил готовиться к экспедиции.

- Наш преподаватель Александр Михайлович является одним из организаторов проекта «По серому киту» от Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук, - пояснил кировчанин. - Меня согласились взять с собой в поездку при условии, что я поступлю в магистратуру и буду работать над диссертацией. Если честно, я не совсем понимал, где смогу работать после бакалавриата. А тут появилась удачная возможность поработать по профессии и продолжить образование.

О своем решении молодой человек не пожалел. Как только увидел китов, понял, что именно этим он и мечтал заниматься.

- Есть разные аспекты профессии: можно, к примеру, работать на заводе с выбросами, можно - с бумагами, я же хотел работать с животными, - отметил Матвей. - Когда впервые приехал на Сахалин, понял, что это точно мое. Правда, когда впервые смотришь на подплывающего кита, видишь просто фонтан воды и думаешь: «И это вот есть кит? Просто что-то вдалеке булькнуло и все?» Естественно, когда мы подходим ближе, то уже видим, что это огромное красивое животное.

Когда кит подплывает к месту кормежки, в далеке виднеется фонтан воды. Фото: Матвей МАМАЕВ

БУДНИ НА САХАЛИНЕ

Каждый год экспедиции проходит примерно по одной схеме. Ребята приезжают из Кирова в Москву. Оттуда вылетают в Южно-Сахалинск, где совершают все необходимые покупки. Конечная точка маршрута - маяк на заливе Пельтун. Именно там участники поездки и живут в течение июля и августа.

- Мы наблюдаем за китами именно там, потому что в этом месте создается благоприятная атмосфера для кормления животных, - рассказал кировчанин. - Дело в том, что питательные вещества в холодном течении из Амура и теплой воде из залива смешиваются, и это привлекает китов.

Каждый день во время такой кормежки, когда позволяет погода, ребята выходят в море и проводят фотоидентификацию китов. Они подплывают к животным на расстоянии 50-70 метров и занимаются исследованиями.

Обычно ребята отправляются в экспедицию на Сахалин на два месяца. Фото: предоставлено героем публикации

- Проще говоря, нам нужно сфотографировать китов, определить их количество и их состояние, - поделился Матвей Мамаев. - Дело в том, что серых китов, с которыми мы работаем, в этой популяции совсем немного. Сейчас их насчитывается около 200 особей.

По словам кировчанина, все киты отличаются цветами, пятнами, шрамами, поэтому многих из них участники экспедиции уже узнают.

- Тем китам, которых встречаем почти каждый выход в море, мы даем свои имена: Таня, Оля, Федя и другие, - с улыбкой отмечает кировчанин. - Но вообще, у каждого животного есть свой идентификационный номер. Этот номер указывается в специальном каталоге, в котором содержится информация по каждому морскому обитателю, как в паспорте. К примеру, фото справа и слева, фото хвоста, информация, в каком году было замечено животное.

Также исследователи проверяют, насколько киты упитанны. По словам Матвея, это очень важно, так как животные кормятся только в течение лета.

- В начале периода кормежки бывает очень много худых китов, - отмечает кировчанин. - Особенно заметно это бывает, например, у кормящих мам. Но к концу сезона они плавают уже, как бочки. Так что двух месяцев им вполне хватает, чтобы набрать вес. Питаются они бентосом, то есть морскими тараканами, ежами, рачками.

Исследователи отличают китов друг от друга с помощью пятен и шрамов. Фото: Матвей МАМАЕВ

«У КИТОБОЕВ СЕРЫЕ КИТЫ СЧИТАЛИСЬ САМЫМИ АГРЕССИВНЫМИ»

Во время выходов в море исследователи придерживаются главной инструкции - не мешать китам и ни в коем случае не задевать их лодкой.

- У нас маленькая лодочка по сравнению с размерами кита, поэтому ему достаточно просто пошевелить хвостом, и мы окажемся за бортом, - отметил Матвей. - Раньше у китобоев серые киты считались самыми агрессивными. Они могут и лодку перевернуть, и что-то сломать. Но поскольку на Сахалине на них охота не ведется и мы никак их не пугаем, то агрессии наша группа не видела.

Хотя к лодке интерес киты все-таки проявляют. Был случай, когда один из китов преградил исследователям путь и вынырнул прямо перед лодкой. Тогда группа остановилась: не стала мешать животному. Кит какое-то время наблюдал за лодкой сзади, выныривал и снова возвращался на прежнее место. Через какое-то время он отплыл. Возможно, кита привлекли вибрации или звуки мотора.

Некоторые киты проявляют любопытство к лодке и подплывают очень близко. Фото: Матвей МАМАЕВ

«ПРИШЛОСЬ РЕЗАТЬ КАНАТЫ»

Иногда группе исследователей все же приходится вмешиваться в «морскую жизнь». К примеру, следить за тем, чтобы деятельность рыбаков никак не мешала животным.

- Наши коллеги из других групп снимали место кормежки с квадрокоптера, - поделился воспоминаниями кировчанин. - Мы обратили внимание, что со дна торчит толстая веревка. Вероятно, ее оставили какие-то рыбаки.

Проплывавший мимо кит задел канат и, видимо, испугался касания - заметался в воде.

В итоге участники экспедиции отправились к веревке и пытались ее вытянуть. Но ребятам не удалось этого сделать, так как к веревке был привязан тяжелый груз. Канат пришлось обрезать. Всего таких «хвостов» в море исследователи обрезали около 200 метров.

ИЗ КРИТИЧЕСКИ УГРОЖАЕМЫХ В ПРОСТО УГРОЖАЕМЫЕ

Сейчас Матвей переехал из Кирова в Москву и поступил в аспирантуру в Институт проблем экологии и эволюции, где работает младшим научным сотрудником. Свои экспедиции молодой человек планирует продолжать. По словам исследователя, за пять лет его поездок в мире китов на Сахалине произошли некоторые изменения. К примеру, в популяции появилось 30 новых китов. Кроме того, Международный союз охраны природы перестал относить серых китов к категории «критически угрожаемые» и перевел в просто «угрожаемые».

- Раньше популяция китов на Сахалине считалась полностью выбитой, - рассказывает кировчанин. - Постепенно годах в 80-х начали появляться сведения, что у острова Сахалин все же водятся серые киты. Проект, в котором мы участвуем, начал свою работу в 1996 году и подтвердил, что сахалинские киты есть. С тех пор начались ежегодные экспедиции и мониторинг китов. Кроме того, появилась информация, что серые киты генетически похожи на чукотских китов, то есть они могут спариваться и производить потомство, а это значит, что они не настолько «угрожаемы».

Морскому обитателю достаточно махнуть хвостом — и вся группа окажется за бортом лодки. Фото: Матвей МАМАЕВ

Сейчас Матвей мечтает отправиться в экспедиции в новые места, к примеру на Камчатку или на Чукотку. Также молодому человеку было бы интересно поработать с иностранными коллегами. Однако, по словам кировчанина, он оставит работу на Сахалине только после того, как ему будет кому передать накопленный опыт.