2019-02-18T18:29:47+03:00
Общество

Кировская транспортная полиция: в цифрах, фактах и событиях - ведомству исполняется 100 лет

18 февраля транспортная полиция нашего региона отмечает первый значительный юбилей. «Комсомолка» рассказывает об истории и героях Кировского ЛО МВД России на транспорте.
Александр ЧАРУШИН
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Фото: train-photo.ruФото: train-photo.ru
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СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

Транспортная полиция (тогда еще милиция) появилась на Вятке 18 февраля 1919 года. Тогда железные дороги связывали наш регион с несколькими крупными городами - милиционеры обеспечивали сохранность грузов и охраняли железнодорожные объекты.

С конца 30-х годов в ведение транспортной милиции передали и паспортный контроль за пассажирами поездов.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

В годы Великой Отечественной войны часть милиционеров отправилась на фронт, а часть - осталась в тылу, чтобы следить за эвакуацией и безопасностью перевозок.

Уже после войны линейное отделение милиции на станции Киров получило собственное здание на Первом Гороховском переулке. Времена были непростые - теперь сотрудники следили также за спекулянтами и беспризорниками.

Отделения милиции вскоре появились в Мурашах, Лянгасово, Зуевке и Балезино, а небольшие пункты - в Кирово-Чепецке, Котельниче и еще нескольких поселениях.

Уже в 90-х годах милиционеры стали следить и за безопасностью рейсов из Победилово.

ГЕРОИ КИРОВСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

27 августа 1941 года погиб А. И. Шитов, один из первых руководителей Кировской транспортной полиции. Он участвовал в обороне Таллина от немцев.

12 февраля 1948 года погиб И. Д. Некрасов. Во время личного досмотра пассажир вокзала в Котельниче выхватил пистолет и выстрелил в сотрудника.

16 октября 1955 года погиб старшина С. П. Созинов. На станции Котельнич он закрыл пассажиров от пуль, выпущенных преступником.

30 мая 1979 года погиб старшина В. А. Ивонин. Преступник выстрелил, однако смертельно раненный Ивонин удерживал его до прибытия группы захвата.

Десятки сотрудников Кировского ЛО МВД на транспорте сражались на полях Великой Отечественной войны, служили в Афганистане, Чечне и Дагестане.

КИРОВСКИЙ ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ СЕГОДНЯ - ЭТО

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

1 118 км железных дорог

75 станций

59 платформ

32 вокзала

13 объектов речного транспорта

2 объекта воздушного транспорта

С КЕМ ПРИШЛОСЬ БОРОТЬСЯ В 2018 ГОДУ

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

Фото: предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте

227 преступлений было выявлено, из них

32 - сбыт наркотиков, еще

5 случаев незаконной перевозки оружия и патронов

2 489 кировчан были пойманы в общественных местах в состоянии опьянения

2 человека, находящихся в федеральном розыске, поймано в аэропорту Победилово

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» поздравляет начальника Кировского ЛО МВД на транспорте, подполковника полиции Валерий Шишкина и весь коллектив с профессиональным праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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