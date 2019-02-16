«Спорт для сотрудника УИС - важнейшая составляющая профессиональной деятельности»

Гиревой спорт за колючей проволокой в почете не только у сотрудников, но и у осужденных. «Комсомолка» пообщалась с многократным чемпионом по гиревому спорту, начальником отряда колонии особого режима ИК-6.

АРМИЯ ЛЮБВИ К СПОРТУ НЕ ДОБАВИЛА

Денис Бердинских родился в городе Советске Кировской области. В детстве был обычным ребенком из рабочей семьи. В школе увлекался изучением английского языка. В свободное время занимался в секции бокса под руководством мастера спорта России А. И. Лежнина. По окончании 9 класса поступил в Пушкинский лицей Советска с углубленным изучением истории, русского языка и литературы. Неоднократно поощрялся руководством учебного заведения за успехи в изучении иностранных языков, участие в районных олимпиадах по английскому языку. Потом поступил в Государственный педагогический институт города Сыктывкара на специальность «переводчик». Через два года перешел в ВГГУ (г. Киров) на специальность «филология». После университета - служба в армии. Службу проходил на Кольском полуострове в Космических войсках, в роте охраны и РХБЗ на должности старшего кинолога. В армии произошло первое знакомство Дениса с гиревым спортом. Но началось все с курьезного случая.

- Перед заступлением в караул старшина роты предложил взять с собой гирю 24 кг, чтоб не скучать на досуге, - рассказывает Денис Николаевич. - В армии юмористов не занимать, и надо мной тоже решили подшутить… Взвалил я гирю на плечо и пошел. Идти пришлось… всего 3,5 км по глубокому снегу. После такого марш-броска заниматься гиревым спортом отпало все желание. Но день за днем шла служба, я забыл тот случай, и меня вновь потянуло к гирям. Начал заниматься, стало немного получаться.

После службы в армии, вернувшись домой, был принят на службу в ИК-6 УФСИН России по Кировской области (поселок Восточный Омутнинского района). В колонии уделяется большое внимание физическому развитию не только сотрудников, но и осужденных. После «благословления» заместителя начальника по безопасности и оперативной работе Александра Коновалова, который сам является большим любителем потягать железо, купил две гири по 24 кг и начал самостоятельно заниматься дома. Без тренера, не зная технику

работы с гирями и системы тренировок. Занимался, как получалось. Все знания черпал из интернета. Постепенно начал участвовать в соревнованиях, причем довольно успешно.

Про такой вид спорта герой узнал совершенно случайно. Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

ДЕВУШКА ЛЕГКО ЖОНГЛИРОВАЛА ГИРЕЙ

- Про силовое жонглирование гирями узнал совершенно случайно, - рассказывает Денис Бердинских. - Однажды на областных соревнованиях по гиревому двоеборью с показательным выступлением в силовом жонглировании выступала хрупкая девушка с гирей 8 кг. Она так красиво и легко, с улыбкой на лице швыряла гирю, что покорила меня. Так понравилось ее выступление, что, приехав домой, мы с другом нашли гирю 8 кг и начали пытаться жонглировать, но ничего не получилось: гиря была непослушной и, как показалось, тяжелой. Подкупала доступность данного вида спорта - заниматься можно было в любом месте (хотя не совсем в любом - сломанный гирей диван и проломленный пол в квартире на 2 этаже красноречиво говорили о необходимости смены тренировочного места).

И таким местом стал обычный стадион под открытым небом. Тренировки проходили в любую погоду: дождь, снег, мороз, гололед. Отсюда все и началось… Занимался самостоятельно, тренера не было тогда, нет его и сейчас. На первых порах просматривал видеоролики, тщательно изучал технику выполнения, особенно ее детали, и старался так же делать. Прежде чем принять участие в официальных соревнованиях, я выступал с простейшими показательными программами силового жонглирования в поселке Восточном. Зрителям очень понравились эти выступления. В дальнейшем подготовил усложненную программу, изучил правила соревнований и заявился… сразу на чемпионат России. Прошел допуск по минимально допустимой программе сложности (7 баллов) и был включен в число участников.

- Страшное и волнительное событие, ведь даже моя рабочая гиря - не специально изготовленная для жонглирования, а обычная, из старого, доброго чугуна, купленная за 300 рублей в ближайшем пункте приема металла, которой, по мнению главного судьи чемпионата, и жонглировать-то нельзя, так как эта гиря для этого не предназначена, - рассказывает Бердинских. - Выступал в абсолютной весовой категории - и очень неплохо для дебюта: занял седьмое место. Для новичка это хороший результат. Приобрел соревновательный опыт, посмотрел на соперников, прикинул свой потенциал и сделал вывод: при хорошей тренировочной работе можно занимать самые высокие места. И после этого началось. Эти соревнования стали своеобразным трамплином, чтобы попасть в большой спорт.

Сейчас Денис продвинулся далеко вперед. Много своих наработок, авторских бросков и уникальных связок бросков, повторить которые другие спортсмены не могут.

- Нахожу свои упражнения в жонглировании, самостоятельно составляю программу выступлений, - рассказывает спортсмен. - На соревнованиях выполняю не просто отдельные элементы жонглирования, а целую программу, состоящую из тридцати разных бросков различной категории сложности в определенной последовательности и под музыкальное сопровождение. Чтобы понятно было: сложность и последовательность выбираю сам, это зависит от моей подготовки и индивидуального мастерства. Чем больше трудных элементов, тем сложнее программа, тем выше можно получить судейскую оценку и выше занять место. Свою соревновательную программу я выполняю в течение двух минут. Практически все элементы программы высочайшей категории сложности. На данный момент это одна из самых сложнейших программ за всю историю существования данного вида спорта. Соперники, увидев мои броски, пытаются их осваивать, а я ухожу вперед, создавая новые, более сложные.

«Это мое любимое занятие». Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

МОЯ ГИРЯ - МОЙ ТАЛИСМАН

Такая творческая работа с простым, казалось бы, снарядом позволяет обыгрывать конкурентов и занимать на соревнованиях самые высокие места. Даже были такие случаи, что при выполнении программы с включением авторских бросков судьи затруднялись в их оценке. И только после совместного обсуждения выставляли баллы.

- На все соревнования я езжу со своей гирей, это разрешено правилами, - делится гиревик. - Перед выступлениями гиря проходит весовой контроль, и тогда, если все параметры совпадают, разрешают выходить на помост со своей гирей. Особенность моей гири - в том, что она стальная - не разбивается, в отличие от чугунных, при падении на асфальт или бетон. Моя гиря - мой талисман, и она приносит мне удачу. Даже в автомобиле гиря «ездит» вместе со мной на заднем сиденье, пристегнутая ремнем безопасности. Отношение к своему спортивному снаряду, как к живому существу! А у чугунных гирь другая траектория «полета» - у каждой своя, к этому обязательно нужно привыкать, иначе велик риск тяжелейшей травмы. Интересный факт - у большинства спортсменов есть опытные тренера-наставники, спонсоры, оплачивающие все возникающие расходы. Я же езжу на все соревнования в основном за свой счет на личном автомобиле. И дело вовсе не в золотых медалях, не в мировой известности… На постоянные вопросы «Зачем тебе это все?», «Сколько денег дали за выступление?», «А подарок какой подарили?» ответ уже готов: «Это мой образ жизни, мое любимое занятие, в этом весь я!»

В копилке спортсмена множество международных наград. Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Денис Бердинских:

1. Восьмикратный действующий, абсолютный чемпион мира по силовому жонглированию гирями в личном зачете (2017-2018 год).

2. Двукратный чемпион мира по силовому жонглированию гирями в двойке (2017 год).

3. Чемпион мира в толчке одной гири 24 кг с произвольным попеременным перехватом (регламент времени - 10 минут (309 подъемов)) (2016 год).

4. Чемпион Третьей всемирной Олимпиады по гиревому триатлону в номинации силовое жонглирование гирями в личном зачете (2017 год).

5. Чемпион России по силовому жонглированию гирями в личном зачете (2018 год).

6. Чемпион России по силовому жонглированию гирями в двойке (2017 год).

7. Чемпион Евразии в гиревом полумарафоне с гирей 24 кг с произвольным, попеременным перехватом.

8. Чемпион Европы по силовому жонглированию гирями в личном зачете.

9. Чемпион Европы по силовому жонглированию гирями в двойке.

10. Трехкратный чемпион Азии по силовому жонглированию гирями в личном зачете.

11. Чемпион Азии по силовому жонглированию гирями в двойке.

12. Двукратный чемпион союзного государства Россия - Беларусь по силовому жонглированию гирями в личном зачете (2017-2018 год).

13. Двукратный чемпион Республики Беларусь по силовому жонглированию гирями в двойке (2017-2018 год).

14. Чемпион Республики Беларусь по силовому жонглированию гирями в личном зачете.

15. Чемпион Республики Казахстан по силовому жонглированию гирями в личном зачете (2017 год).

СКАЗАНО

«Считаю, что занятия спортом являются одним из мощных средств в ресоциализации и «исправлении» осужденных. Соревновательный дух, напряжение, стремление побеждать соперников, бороть свои страхи являются мотивационной составляющей к занятию спортом и физической культурой, а это в итоге приводит к осознанию своих возможностей, как в физическом, так и духовном плане».