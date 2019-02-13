День влюбленных 2019 в Кирове: что подарить на 14 ферваля?

Валентинки и ужин в ресторане - это уже привычные атрибуты для влюбленных всего мира. Мы решили узнать, как небанально отметить этот праздник в Кирове.

УЖИН НА КОЛЕСЕ ОБОЗРЕНИЯ

С колеса обозрения вы сможете полюбоваться панорамой города. Фото: vk.com/kirovkoleso

Какой же день влюбленных без красивого пейзажа. Если вам хочется порадовать глаз и приятно провести время наедине с любимым человеком, то колесо обозрения «Дымковская радость» у цирка предоставляет возможность устроить романтическое свидание с панорамным видом на город. Для пар колесо обозрения совместно с банкетной службой «Глобус» предлагает романтический ужин в уютной кабинке колеса обозрения.

Цена вопроса

3000 рублей. В стоимость входит: катание в VIP-кабинке, бутылка шампанского, холодные закуски, десерт. Время катания - 40 минут.

Как заказать

Информацию уточняйте по телефону (8332) 44-17-97 и по адресу Октябрьский проспект, 145а.

РОМАНТИКА НА КРЫШЕ

Любящие сердца не замерзнут даже на крыше посреди снежного города. Фото: vk.com/vyatkalove

Незабываемый вечер можно устроить не только в домашней обстановке или за столом ресторана. Сервис «VyatkaLove» предлагает окунуться в романтику улиц и провести время на одной из крыш Кирова с панорамным видом на исторический центр города. Такое свидание называется Снежным. Влюбленным предлагают расположиться на большой качели с подогревом, украшенной свечами, завернуться в теплые пледы. Прекрасным дополнением к вечеру станет красивая музыка, а также горячий глинтвейн, бельгийские вафли, ароматный чай и «Рафаэлло».

Цена вопроса

2890 рублей. Плюсы такого свидания заключаются в том, что создана максимально уединенная атмосфера, а с крыши открывается красивейший вид. Для молодых людей, которые решили совместить 2 праздника: 14 Февраля и предложение руки и сердца, - сервис «VyatkaLove» предлагает необычно осуществить задуманное. Стоимость вечера на крыше с предложением руки составит 9990 рублей.

Как заказать

Подробности можно узнать по телефону (8332)75-83-29 и в группе «ВКонтакте» vk.com/vyatkalove.

КИНО НА ДВОИХ

Мечта всех парочек - личный кинотеатр. И никто не помешает. Фото: vk.com/lookingcafe

Любители проводить время за совместным просмотром фильмов могут окунуться в атмосферу домашнего кинотеатра для двоих в Looking Cafe «Четыре комнаты», где для влюбленных действует специальное предложение «Кино-свидание». Что нужно для того, чтобы романтический вечер удался? Мягкий плед, приглушенное пламя свечей, любимый фильм и, конечно же, вторая половинка под боком. Все это предлагается в индивидуальном свидании. А также: романтический фильм на выбор, большая пицца, травяной чай, десерт.

Цена вопроса

1690 рублей. Продолжительность такого вечера составит 2,5 часа.

Как заказать

Забронировать «Кино-свидание» можно по телефону (8332)41-33-77. Looking Cafe «Четыре комнаты» находится по адресу: ул. Казанская, 77б. Также заказ можно оставить на странице «ВКонтакте» vk.com/lookingcafe.

АЭРОСВИДАНИЕ

Полет на воздушном шаре романтичен даже зимой. Фото: южное-небо.рф

Любители экстремального отдыха в Кирове могут осуществить полет на аэростате. Устроить романтический полет на воздушном шаре можно в любое время года, в том числе и зимой. Такой подарок запомнится надолго, а впечатления от него будут незабываемыми. Однако кировчан предупреждают, что мероприятие может не состояться из-за сильного снегопада или ветра более 5 м/с. Подробную информацию можно найти на сайте aerokirov.ru, где также содержатся сведения о продолжительности полета (от 30 минут).

Цена вопроса

Стоимость полета пары и пилота составит 14000 рублей. Также для влюбленных предлагаются дополнительные возможности: в полет можно взять шампанское, букет цветов или прикрепить на корзину поздравительный баннер. Если же вы не уверены, что погодные условия будут хорошими, можно приобрести подарочный сертификат «Полет на воздушном шаре», который будет действительным в течение трех месяцев.

Как заказать

Аэроклуб «5 океан» находится по адресу ул. Горького, 46. Телефон: (8332)47-44-49.

СЪЕДОБНЫЕ БУКЕТЫ

Удивите свою половинку необычным букетом. Фото: vk.com/granat_vkusnyi_buket

Подарить своему любимому человеку улыбку можно и с помощью букета. Хотя сейчас популярностью пользуются не совсем обычные цветочные композиции, а съедобные букеты. Кировский сервис вкусных букетов «Гранат» предлагает разнообразные варианты, которые позволят удивить вашу вторую половинку. Состав букета может быть максимально необычным. Заказать съедобный букет можно как из шоколада, фруктов, сухофруктов, так и из йогуртов, орехов, мяса, колбасы и даже перца. Кроме букетов, ассортимент магазина составляют разные коробки, боксы, которые могут быть наполнены алкогольными, газированными напитками, шоколадом, фруктами и многим другим. Состав и стоимость такого подарка нужно уточнить по телефону: 8(919)501-15-51.

МАРМЕЛАДНЫЕ ЦВЕТЫ

Фото: youla.ru

Сделать букет можно и своими руками. Для этого можно использовать маршмеллоу, мармеладки, шпажки для букета и крафт-бумагу. Маршмеллоу и мармелад нужно поместить на верхнюю часть шпажек, собрать все это в один букет и завернуть в крафт-бумагу. Такой подарок придется по вкусу каждой сладкоежке.

КОРОБКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ

Сложите романтичные воспоминания в коробочку. Фото: Youtube.

Для любителей приготовить подарок своими руками предлагаем сделать небольшую коробочку, где будут лежать все ваши прекрасные моменты.

1. Распечатайте несколько ваших романтичных миниатюрных фотографий.

2. Возьмите маленькую коробочку примерно 5 на 10 см и обклейте ее подарочной бумагой.

3. Далее понадобится цветная бумага, ширина которой равна ширине коробки. На эту бумагу приклеиваем распечатанные фотографии и складываем в гармошку.

4. Нижнюю часть гармошки приклеиваем ко дну коробочки.

5. После этого берем небольшой кусочек цветного картона или бумаги и делаем хвостик, который приклеиваем к верхней части гармошки. Таким образом, за хвостик можно развернуть гармошку и увидеть все прекрасные воспоминания.