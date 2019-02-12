«Дорогие, бедные русские, какая трудная у них жизнь»: В Кирове издали письма великой княгини Ольги

«Сердцем с Вами. Ольга» - так называется книга, объединившая 56 писем великой княгини Ольги Александровны (дочери императора Александра III, родной сестры Николая II). Они адресованы главному модельеру дома Романовых мадам Бризак.

ПЕРЕПИСКА ПРОШЛОГО ВЕКА

Письма попали в Россию благодаря правнучке мадам Бризак Надежде Волконской, хранившей переписку долгие годы. Письма Ольги Романовой-Куликовской к прабабушке достались ей от родственницы из Англии, хранились в семье, но потом Волконская решила передать их в Россию, в музей на Мойку, 12. Дом, принадлежащий Волконским, знаменит еще и тем, что это последняя квартира Пушкина. Переводом на русский занималась Светлана Полицеймако, супруга кировского поэта Владимира Лешукова. Его стараниями письма изданы в ИД «Герценка». Кстати, первую книгу «Вера. Надежда. Любовь», в которую вошли фрагменты дневниковых записей княжны в 2011 году, также помогали издать Полицеймако и Лешуков. Правда, та книга была издана в Ижевске. Но это не единственные исторические бумаги, которые хранила Надежда Волконская в эмиграции.

Переписка мадам Бризак и Ольги долгие годы хранилась у Надежды ВолконскойФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

В основу книги «Сердцем с вами. Ольга» легла переписка великой княгини Ольги Александровны и мадам Бризак, которая длилась десять лет (с 1920 по 1930 год), до самой кончины последней. Мадам Бризак родилась в Лондоне в 1865 году. В Россию она попала в 20 лет - вышла замуж за сына основателя Дома высокой моды в Санкт-Петербурге («Дом А. Бризак») - главного модельера и поставщика императорского двора. Первый в России Дом высокой моды просуществовал полвека и был закрыт декретом Ленина в 1918-м.

В письмах Ольги большей частью речь идет о жизни великой княгини в эмиграции. За каждым из них стоит добрый и искренний человек.

Из письма великой княгини от апреля 1920 года:

- В конечном итоге нам пришлось покинуть нашу родину... Но было очень больно отрываться от того, что мы любили всю жизнь, столько друзей осталось!

С любовью и нежностью Ольга рассказывает о детях и своем супруге, делится подробностями семейного быта, радостями и горестями, тревогой о друзьях в России.

- Дорогая мадам Бризак! Я всякий раз радуюсь вашему почерку на конверте, - пишет Ольга Александровна и рассказывает, как из-за запретов ей пришлось прекратить отправлять посылки знакомым в Россию. - Страшно думать, как они теперь будут без них. Они же голодают.

Ольга пишет и о самозванке, выдававшей себя за спасшуюся великую княжну Анастасию, - Анне Андерсон.

- Вы так же, как и мы, понимаете всю нелепость истории! Все более и более я убеждаюсь, что эта история задумана ради шантажа и денег. Скажем, я ошибаюсь, но как можно думать, что ее гувернантка мадам Жийяр, которая знала ее, когда той было 6 недель, что мсье Жийяр, который тоже находился с дорогой семьей до тех пор, пока они не расстались в июне 1918, могут ошибаться?

К переводам приложены подлинники писем ОльгиФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Княгиня радуется каждому гостю из России. Ее впечатлили донские казаки, и она искренне сожалеет об их судьбе.

- Наши такие бедные, их эксплуатируют, они едут из Болгарии, где работали в шахтах, в разных ужасных местах. Дорогие, бедные русские, какая трудная у них жизнь!

Среди героев писем - и родственники - представители династии Романовых, принцесса Маргарет Датская, графиня Мария Воронцова-Дашкова, король Великобритании Георг V, а также художники, музыканты, литературные издатели и театральные деятели. С горечью пишет Ольга о русском генерале, похищенном сотрудниками НКВД в Париже в январе 1930-го:

- Как это ужасно - то, что произошло в Париже! Бедный генерал Кутепов! Кто мог подумать, что такое может происходить в наши дни, в цивилизованном мире, средь бела дня!

ДНЕВНИКОВЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Отметим, что книга вышла ограниченным тиражом - всего 700 экземпляров. Оформлением занимались вятские художники Ольга Колчанова и Александр Селезенев.

- Мне хотелось придать книге дневниковый характер, как будто это кусочек прошлого века, который остался у нас - отметила Ольга Аркадьевна. - Обложка оформлена в стиле начала XX века. Я также хотела, чтобы в книге сохранилось присутствие самой княгини.

Каждая глава знаменует очередной год переписки с мадам Бризак.

- Я придумала своеобразный «вход» в каждый год, поскольку они мигрировали, мне хотелось, чтобы были зафиксированы те места, которые связаны с царской семьей. Мой муж Виктор Селезенев специально для этого сделал зарисовки знаковых мест императорской династии.

Тираж книги - всего 700 экземпляровФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

В книге, помимо перевода, есть и оцифрованные подлинники писем, что как нельзя лучше позволяет читателю лично соприкоснуться с историей Ольги Романовой-Куликовской:

- Это придает книге элемент времени, - поясняет Ольга Колчанова. - Я настояла на том, чтобы письма были опубликованы полностью: на них видны потертости, кляксы, изломы бумаги - то, что присуще ручным, настоящим письмам.

Как отмечают редактор книги Ирина Заболотская и художник Ольга Колчанова, над книгой работалось удивительно легко:

- Княгиня Ольга была очень простым и светлым человеком, и казалось, что она нас ведет и помогает нам, - рассказала Ирина Владиславовна.