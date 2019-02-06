18 часов на работе: по ту сторону барной стойки

«Комсомолка» решила узнать, чем привлекает эта профессия, что нужно уметь, чтобы стать профессионалом, а также раскрыла секрет нескольких безалкогольных коктейлей, которые с легкостью можно приготовить дома.

Кафе-бар «Fabrika 2.0» является одним из самых популярных мест отдыха кировчан. Мы пообщались с двумя сотрудниками этого бара, которые отвечают за вкусные и качественные напитки и готовы найти подход к любому гостю. Миновав гардероб, мы прошли к барной стойке.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Бармена, к которому мы подошли, зовут Андрей, ему 33 года. В апреле исполнится год, как Андрей работает барменом в «Fabrika 2.0».

- Я учился на строительного реставратора, а потом на направлении адаптивной физической культуры, - рассказывает Андрей. - В барменскую сферу я попал, когда в 20 лет решил уехать из Кирова.

Молодой человек объясняет, что по окончании университета и решил уехать в Москву, потому что не видел для себя ничего интересного в Кирове.

- В основном, все, кто приезжает в столицу, чтобы выжить, устраиваются работать в кафе, бары, рестораны, - говорит Андрей.

И, как большинство провинциалов, он начинал свой путь в общепите с должности официанта. А дальше его затянула ночная жизнь. В 27 лет он пришел работать в бар. Молодой человек уточняет, что это было абсолютно осознанное решение, а не просто желание по-быстрому заработать денег. Эта сфера деятельности для него интересна, он хотел развиваться и совершенствоваться.

РАБОТА-ТОНУС

Андрей рассказал, что самое интересное в работе бармена - это постоянные знакомства: здесь всегда встретишь новых интересных людей. И самое главное - это постоянное самосовершенствование: сколько бы ты ни умел, все равно есть чему учиться.

- Постоянно происходит раскрытие себя, - делится парень. - Проще говоря, у барменов не скучная жизнь. Не приходится сидеть на месте, всегда есть чем заняться: узнать что-то новое, познакомиться с людьми, которые также могут работать в этой сфере, а следовательно, происходит обмен опытом.

Самым важным для молодого человека является то, что это не рутинная работа, как, например, на заводе, в офисе, не работа по принципу «дом-работа-дом». За стойкой бара всегда поддерживаешь себя в тонусе.

МИСТЕР СОВЕРШЕНСТВО

Профессия бармена - это постоянное повышение квалификации. Существуют специальные курсы по совершенствованию. Тем более ежегодно по всей России проводятся различные конкурсы по барменскому делу.

- В Кирове есть специальный АртБар, где обучают ребят без опыта работы. Дают все те знания, которыми должен обладать начинающий бармен, - рассказывает Андрей. - Также проводятся разнообразные конкурсы от алкогольных компаний, где может принять участие любой представитель профессии.

В случае победы на всероссийских конкурсах бармены отправляются на международные соревнования.

- Российская бармен-культура очень подняла свой уровень с 2005 года. Наши бармены по конкуренции не уступают и западным мастерам, - говорит Андрей. - Сейчас в России есть довольно много профессионалов экстра-класса, кто может обучить барменскому делу на очень высоком и достойном уровне.

НУЖНО ЛИ МНЕ ЭТО?

Мы попросили Андрея дать несколько советов тем людям, кто решил связать свою жизнь с профессией бармена.

1. Для начала стоит подумать, а правда ли вам это нужно. Андрей пояснил, что ответ на этот вопрос должен быть уверенным.

2. Если же ответ неуверенный, значит вы идете в эту профессию просто заработать денег. В таком случае вообще не стоит этого делать.

3. Если вы готовы к кропотливому труду и открыты людям, то почему бы и не попробовать.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ МОХИТО ОТ АНДРЕЯ

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Рецепт максимально прост: в шейкере (или при помощи блендера) смешать сахарный сироп, лимонный фреш, газированную воду, сахарный сироп, мяту, лайм и лед.

СТРАХОВОЙ АГЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, БАРМЕН ПО ПРИЗНАНИЮ

Еще одним барменом кафе-бара, с которым мы пообщались, стал 23-летний Станислав. По профессии Стас - страховой агент, но решил стать барменом, потому что его всегда тянуло к ночной жизни и тусовкам. Он прошел обучение в Ассоциации барменов города Кирова. В этом кафе молодой человек работает около двух лет.

- Барная стойка - это место, за которым можно красиво работать, - рассказывает Станислав. - Вообще мне интересна сама культура работы в ночном заведении, правильная работа с гостями. У тебя постоянно есть возможность сделать что-то редкое и интересное, удивить гостей, чтобы они приходили к тебе снова и снова, неважно, где ты работаешь.

Молодой человек признается, что барменов радует, когда гость оценивает его работу по достоинству и доверяет ему. Также интересной частью работы в баре является использование в работе флейринга, то есть разнообразного подбрасывания бутылок во время приготовления коктейлей.

- Мне нравится красиво работать, это доставляет мне удовольствие, потому что на такой работе не успеваешь заскучать, а гостям приятно видеть необычное приготовление коктейлей, - делится эмоциями от работы Станислав.

ОСТРОВ И СОБСТВЕННЫЙ БАР

Как и в каждой профессии, в работе бармена главное - не останавливаться, а постоянно развиваться, например, ездить в разные города на конкурсы барменов.

- Конечно же, учиться и еще раз учиться. В этой карьере можно многого достичь, - мотивирует Станислав.

Также молодой бармен поделился своими мечтами. В своем идеальном будущем он хотел бы уехать на какой-нибудь южный остров и работать в баре, возможно, даже открыть свой бар.

«БАБЛ-ГАМ» ОТ СТАНИСЛАВА

Коктейль называется «Бабл-гам», однако необходимо приобрести в магазине сироп с одноименным вкусом. Коктейль состоит из сливок, сиропа «бабл-гам», газированной воды, лимона и льда. Все ингредиенты нужно смешать и взбить блендером. Бармен отмечает, что этот коктейль в большинстве случаев всегда готовят холодным, то есть со льдом, потому что он раскрывает правильный вкус напитка. Этот коктейль полюбится и взрослым, и детям.

ДВА ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА О БАРМЕНАХ

1. Максимальное время рабочей смены может достигать и 18 часов.

2. Опытный бармен может приготовить коктейль меньше, чем за 1 минуту.