В Кировской области 133 человека стали донорами костного мозга

«Вы наш пациент» - эти слова, сказанные в кабинете онколога, всегда звучат как гром среди ясного неба. После них не то что земля уходит из-под ног - ты чувствуешь, как начала уходить твоя прежняя беззаботная жизнь, а на ее смену приходит боль и отчаяние.

Но чтобы выстоять в этой борьбе против рака, нужно иметь недюжинную силу воли, желание жить и поддержку, даже от незнакомых людей. 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, люди объединяются, чтобы поддержать тех, кого поразила эта страшная болезнь, и привлечь внимание общественности к такой серьезной проблеме, как онкозаболевание.

Сегодня эта болезнь молодеет: по всему миру рак поразил тысячи детей, молодых людей, у которых вся жизнь впереди. Согласно данным Министерства здравоохранения Кировской области за 2017 год, у каждого второго жителя региона - онкология.

Я БОЛЕН РАКОМ?

Многие из больных сегодня могли бы избежать этого страшного диагноза еще вчера: самое главное, как ни банально, - это вовремя прийти к врачу. Не пытаться решить какие-то проблемы с недомоганием самолечением или старым дедушкиным способом, не откладывать диспансеризацию со словами: «Ой, у меня же ничего не болит».

Если о гастрите или воспалении аппендикса могут сигнализировать острые боли, то рак приходит тихо и бесшумно, почти незаметно.

Чтобы земля не ушла из-под ног с новостью, что вы больны онкологией, то необходимо как минимум вовремя проходить диспансеризацию. Неужели она может спасти? Да! Статистика не лжет: треть всех онкозаболеваний по России было выявлено во время медицинского обследования. Если каждые три года его проходить полностью, то можно выявить рак на ранних стадиях и вылечить его. Тем более что с прошлого года в порядок диспансеризации внесли изменения, чтобы она была максимально «заточена» на раннюю диагностику рака.

Но, бывает и так, что с раком не может справиться ни дорогостоящее лечение, ни химиотерапия. Зачастую, чтобы побороть одну из разновидностей рака - лейкоз, необходима пересадка костного мозга. Это орган кроветворной системы, он создает новые клетки крови взамен тем, которые погибли. Трансплантация костного мозга часто является единственным шансом на спасение больного.

Через такую машину кровь из организма человека попадает в специальный «фильтр», где от нее отделяются необходимые вещества поступают в резерв, а кровь обратно возвращается в тело человека. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии

+И когда пациенту пора прибегать к такому болезненному и сложному способу лечения, врачи ищут доноров, которых в России не так много - чуть больше 13 000 человек. Их данные хранятся в донорском регистре.

ЧАЙНАЯ ЛОЖКА СПАСЕНИЯ

Долгое время в России не было русского национального регистра доноров для онкобольных. Он появился лишь четыре года назад и сразу стал носить имя храброго девятилетнего мальчика Васи Перевощикова, который в 2015 году проиграл тяжелую войну с раком.

Вася был болен лейкозом. По всей стране для него собирались миллионы: на лечение, курсы химиотерапии... Но за все годы лечения никто так и не смог найти того одного единственного нужного человека, который смог бы подарить мальчику из Удмуртии частичку своего костного мозга.

Это случилось из-за того, что на тот момент в России слишком мало людей понимали значимость донорства. Слишком мало людей готовы были поделиться чайной ложкой своей крови.

Ведь у больного, которому срочно нужен донорский костный мозг, закончились все шансы на долгую счастливую жизнь: в его борьбе ему не помогли ни лечения, ни терапии. Для такого больного услышать фразу «В регистре нет вашего типа» равноценно смерти…

Именно поэтому так важно один раз прийти в больницу и поделиться своей чайной ложечкой спасения.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ БОЛЬНОМУ!

Донором может стать любой человек от 18 до 45 лет и весом больше 50 килограммов.

1 ШАГ

Прийти в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства или в частную клинику, которая сотрудничает с национальным донорским регистром.

2 ШАГ

Заполнить анкету и сообщить всю известную вам информацию о перенесенных вами заболеваниях, опасной для организма работы или перенесенных хирургических операциях.

3 ШАГ

Подписать соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга (кроветворных стволовых клеток).

4 ШАГ

Сдать 4-9 мл крови для определения вашего HLA-фенотипа - набора генов, отвечающих за тканевую совместимость.

После этой процедуры вы становитесь потенциальным донором костного мозга. И уже потом от вас потребуется немногое: информировать сотрудников регистра о перемене места жительства, контактной информации или, если потребуется, состоянии здоровья.

Может пройти очень много времени до того момента, когда найдется пациент, которому необходим ваш генотип. Но этот момент может и вовсе никогда не наступить, ведь шанс встретить своего генетического близнеца - 1:10000!

В Кировской области нашлось 133 человека, чей генотип полностью совпал с клетками пациента, больного раком.

Когда ваш «близнец» найдется, то вас пригласят в клинику для дальнейших процедур.

5 ШАГ

Прохождение бесплатного медицинского обследования, цель которого - сделать забор клеток максимально безопасным.

6 ШАГ

Донация, или сдача кроветворных стволовых клеток. Есть два доступных вида донации: сбор клеток непосредственно из костного мозга тазовой кости или через венозную кровь.

Вне зависимости от вида процедуры у вас заберут лишь 10% всего вашего костного мозга. Восстанавливается он в течение недели-месяца. А человек, которому вы подарили жизнь, не узнает о своем доноре как минимум два года, пока инородные клетки полностью не приживутся в организме.

ВАЖНО

Вы в любой момент можете без объяснения причин отказаться от своего намерения стать реальным донором.

Но прежде, чем это сделать, вспомните о пациенте - генетическом «близнеце», с которым совпал ваш HLA-фенотип.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Однако донором может стать человек, у которого нет категорических противопоказаний. К ним относятся:

- злокачественные новообразования;

- болезни крови;

- органические заболевания центральной нервной системы;

- полное отсутствие слуха и речи;

- психические заболевания;

- наркомания, алкоголизм;

- диффузные заболевания соединительной ткани;

- лучевая болезнь;

- болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ;

- оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, яичники, матка и пр.) и трансплантации органов и тканей;

- СПИД, носительство ВИЧ-инфекции;

- сифилис, врожденный или приобретенный;

- вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, Anti-HCV);

- все формы туберкулеза;

- многие другие заболевания, с которыми можно ознакомиться на сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова или же у врача в клинике или в НИИ гематологии.