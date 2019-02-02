Шесть коробок одежды, игрушки, денежный перевод и пять благотворителей: кировчане активно помогают маме с 12 детьми

Статья о маме, воспитывающей 12 детей, стала одной из самых популярных и обсуждаемых тем в кировской «Комсомолке» за этот месяц. Больше двадцати тысяч просмотров, ста комментариев. Но самой главной для нас цифрой стало число откликнувшихся людей, готовых помочь Марине «просто так»!

Пусть благотворителей всего пять человек, но зато их искренняя, бескорыстная помощь в несколько раз перевешивает ту злобу и желчь, которую люди со всей страны выплескивали в комментариях под статьей.

ТАКИМ ЛЮДЯМ НАДО ПОМОГАТЬ

Первый отклик мы получили буквально через два дня после публикации статьи. В редакцию позвонил мужчина.

- Здравствуйте! Я прочитал материал про Марину Багаутдинову, - решительно сказал мужчина. - Я сам жил во время войны в многодетной семье. Хочу помочь ей: она большая молодец!

На наш вопрос, как именно он хочет помочь многодетной маме и что от нас требуется, он ответил, что пошлет деньги почтовым переводом.

- Скажите только адрес. Сам я пенсионер, денег у нас не так много, но мы-то проживем. А таким людям, как она, помогать надо!

ШЕСТЬ КОРОБОК ОДЕЖДЫ

А уже через несколько дней нам на почту пришло письмо от Марии.

«У меня огромное желание помочь многодетной семье детской одеждой. Свяжитесь со мной, пожалуйста!»

После нескольких телефонных разговоров и пару часов к редакции подъехала машина, груженная коробками и баулами с новой детской одеждой, которой хватит на каждого ребенка семьи Багаутдиновых.

Бравые молодцы редакции помогли занести одежду в помещение, а когда обернулись, чтобы позвать Марию, сфотографировать, поблагодарить, узнать кто она и откуда, женщина исчезла, тихо добавив: «Спасибо! Ничего не нужно».

Мария хочет отправить еще несколько посылок семье: на этот раз детскую обувь. Фото: архив «КП»

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ? НАПИШИТЕ НАМ!

Помимо этих звонков, нам на почту с пометкой «Помощь многодетной семье» пришло еще три письма. Женщины предлагают вещи, обувь, игрушки - все в добротном состоянии. Такие письма не могут не радовать.

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» благодарит откликнувшихся граждан за оказанную помощь и желание ее оказать. Мы надеемся, что найдутся еще неравнодушные люди, которые захотят хоть чем-нибудь помочь Марине и ее двенадцати детям.

Если вы как раз тот самый человек, готовый бросить хоть малую часть своих сил на поддержку многодетной семьи, то напишите нам электронное письмо с пометкой «Помощь многодетной семье» по адресу kp@kp-kirov.ru или позвоните в редакцию по телефону: 75-48-73.