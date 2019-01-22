«Надеялась, что одумается»: кировчанка в одиночку воспитывает 12 детей

В конце ноября Кировстат опубликовал статистику по рождаемости в регионе. По его данным, в 2017 году одна из жительниц нашей области родила сына - двенадцатого в семье ребенка. Неизвестной нам женщине дали звание самой многодетной мамы области.

Найти Марину помог случай: друзья друзей рассказали о том, что в Зуевском районе живет женщина, воспитывающая двенадцать детей.

- Ситуация аховая! Женщина сама из детдома, муж ушел, живут в двухкомнатной квартире, в школе бесплатно кормить отказываются - в общем, страх! Будьте аккуратны: мамочка боится общаться, некоторые люди относятся не очень хорошо к «многодетности».

Позвонили. Договорились о встрече. Поехали, как в сказках, за тридевять земель, через реки, леса и едва ли не болота (если так можно назвать снежную кашу на дорогах).

Путь занял три часа: Зуевский район, поселок Торфопредприятие. Искать начали «многоквартирники»: трехэтажки, пятиэтажки. Но здесь рядами стояли обычные деревянные дома на две квартиры. Потускневшие, поблекшие и покосившиеся.

Какой-то парень на улице подсказал, что проехать надо чуть ли не до окраины. Остановились. Смотрим в окно. У забора - поленница, деревянная калитка настежь. На тропинке к дому санки, припорошенные снегом. А перед нами дом: с улицы на веранду двери нет, у стенки низкая скамейка с несколькими парами обуви, детскими, взрослыми, для мальчиков, девочек. Где-то в углу стоит детское ведерко, на полу валяется лопатка.

Стучимся в дверь - никто не открывает, никто не подходит. Еще раз стучим. Заходим. Из дальней комнаты доносится детский плач и крики.

- Здравствуйте! Мы корреспонденты из Кирова. Приехали к многодетной маме…

Из комнаты один за одним выглядывают дети: девочка-подросток с ревущей на руках маленькой сестрой и парень лет девяти с малышом вышли в коридор, из-за старшей выглянула еще белокурая девочка, а между ними, встав на четвереньки, показались еще два мальчика.

У этих детей вся жизнь - забава и игра! Даже корову сеном кормят, только после того, как попрыгают на стогахФото: Елизавета Захарова

- А мама уехала, - ответила старшая. - Я Маша. Вы проходите, мама скоро вернется.

- Спасибо... А мы с гостинцами для вас: тут яблоки, апельсины, груши, киндеры и маме зефир.

- О, спасибо! Маму дождем и откроем пакет. Да вы не разувайтесь: мы так ходим по комнатам.

- Маша, а ты, наверное, старшая?

- Да, мне шестнадцать. Учусь в девятом классе, - пока мы разговаривали, к нам присмотрелись младшие дети и снова вернулись к своим играм и развлечениям: начали гоняться друг за другом, ставить подножки, стягивать с диванов и смеяться, веселиться.

Начался настоящий балаган, будто ты не в доме среди младшей части семейства, а в ясельной группе детского сада. Минут через десять пришла глава этого семейства - мама.

- Парни, вот мама сейчас как зайдет! - крикнула на разыгравшихся детей сестра.

В этот момент все замерли в тех позах, в которых они и были: кто на четвереньках, как обезьянка, кто на диване с занесенной над головой подушкой, а самый маленький протянул к коридору руки.

Мы обернулись в ожидании матери-героини - матери, у которой двенадцать неугомонных, бойких детей. Из темного коридора вышла миниатюрная женщина, оглядев комнату, она широко улыбнулась, вытащив из-под воротника копну черных шелковистых волос. Как только мать зашла в комнату, дети ожили и ринулись к ней обниматься.

Самый ревнивый из детей - Костя. Если кто-то из его братьев или сестер обнимает маму, то он отпихивает всех и залезает к ней на рукиФото: Елизавета Захарова

«МОИХ РОДИТЕЛЕЙ ЛИШИЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ»

Как бы Марина ни завлекала детей пойти на улицу, говорив, что разрешит им дольше погулять поблизости, никто так и не ушел. Все разместились в одной комнате. Марина с младшим сыном на руках села на край дивана-ложи, старшая оперлась о стол, мы сели на подлокотники большого дивана, все остальные дети (пока нам не сказали, сколько их сейчас дома, сосчитать мы их не смогли) распределились по комнате и стали слушать.

Марина начала рассказ о своей жизни, дети слушали, старшая кивала, будто слышит это уже не первый раз.

- Я родилась в Свечинском районе. Моих маму и папу лишили родительских прав, - сказала Марина. - Они выпивали. Нас, шестерых братьев и сестер, отправили в разные детские дома. А когда родился младший, то и его отдали в дом малютки. Там я и жила, пока не перевели нас в школу-интернат. Так никто и не удочерил. В школе у нас директриса была славная женщина: если там узнавали, что у детей есть братья или сестры, то собирали их в одну школу. Так мы с братьями и сестрами не потерялись. До сих пор общаемся.

А дальше историю жизни Марина рассказывает с улыбкой и даже смехом. Когда время пришло сдавать экзамены в школе-интернате, Марина отказалась. Забрала вещи и уехала обратно к матери. А ведь она ее навестила лишь однажды: в пьяном угаре, да и то приехала, завалилась на кровать и уснула. Так прошло единственное свидание с дочерью.

Уже спустя годы мать с дочерью воссоединились, а вот любовь и преданность друг к другу так и не появились. Марина прожила с мамой пару летних месяцев: работала вместо нее в колхозе. А потом снова собрала вещи и вернулась в школу-интернат - выбрала из двух зол меньшее. Либо девятый класс какой-то школы и жизнь с мамой, либо интернат и экзамены у своих педагогов.

- Пришла я каяться к директрисе, она приняла меня обратно, но с экзаменами отказалась помогать, - продолжает Марина. - Сказала, чтобы я сама договаривалась с педагогами. Я и договорилась со всеми, подготовилась и сдала. Потом поступила в колледж на швею. Но и его не закончила: окончила первый курс, получила справку, что обучалась этому делу, и все. Замуж мне захотелось тогда. Ну, я и вышла. И родила первого - Сережку. А вообще хотела двух-трех детей...

После этого Марина сменила тон на более серьезный. Об этом в их семье не любят разговаривать, да и дети рядом.

Марина старается воспитывать своих детей словами: без наказаний, углов и кнутов с пряникамиФото: Елизавета Захарова

АБОНЕНТ НЕ АБОНЕНТ

- Как сына родила, муж в тюрьму сел, - продолжает Марина. - Развелись. Потом второго нашла. Да и он не лучше оказался. Выпивал. А я все жила с ним, надеялась, что изменится, исправится. Был момент, когда я решила, что хватит, ухожу. Тогда мы с детьми (а их было уже шестеро) переехали. Так он пришел, на колени упал и просил прощения. Дети его пожалели. А раз дети пожалели, то отец снова в дом вернулся. Первые месяцы я уже обрадовалась, что все изменилось. А он снова принялся за старое.

Марина терпела, все еще надеясь на светлое будущее и поддержку мужа. Тогда они и решили переехать из Котельнича в новую жизнь. И все сложилось: у знакомых семьи пустовал дом в Зуевке, а детям пора было идти в школу, вот и переехали, сначала арендуя дом, а после и вовсе выкупив его. Стали жить. Но лучше не становилось.

- Мам, тут тебе неизвестный номер звонит, - перебила разговор Марины старшая дочь.

- Какие там последние цифры?

- 40-17, - отвечает Маша.

- МТС? - махнув рукой и нахмурившись, спрашивает Марина.

- Да, мам, кто это?

- Да, это вообще не абонент. Не бери никогда.

- Папаня что ли?

- Угу…

- Серьезно?!

- Да. Все, положи телефон.

Марина уже два года мать-одиночка с двенадцатью детьми. Отец не помогает. Она готовит документы на развод.

Как признается Марина, самая покладистая помощница в ее семье - это Люба. Все упрямятся, а она с радостью помогает младшим.Фото: Елизавета Захарова

ВОЙНА С ЖКХ

Дом, в котором сейчас живет Марина с детьми, был построен в 80-е. Всего 52 квадратных метра на тринадцать человек. Когда они переехали сюда, то перебрали одну из домовых печей, снесли стену и построили вторую печь, отказавшись от тепла.

Теперь Марина закупает древесину для отопления дома: на зиму три машины тысяч по семь каждая. Большой проблемой для многодетной семьи стали перебои с водоснабжением.

- Года три-четыре назад воды не было совсем, - рассказывает Марина. - В теплое время года было проще: мы брали ведра, шли к соседу (у него своя скважина) и качали. Он ни разу не был против. А зимой мы даже снег топили и процеживали! Нам помогло телевидение. Приехали камеры с Первого канала. Все сняли, выпустили сюжет. И вода появилась!

Единственной проблемой этой семьи является не то, что не хватает мужской руки, главы хозяйства, а их жилье - половина деревянного дома в далеком поселке Торфопредприятие Зуевского района.Фото: Елизавета Захарова

Но проблемы на этом не закончились. Старый деревянный дом медленно, да разрушается. На веранде половые доски прогнивают, у входной двери половина обивки разорвана. В совмещенной ванной пол покосился, а унитаз пошатывается. На ободранные и разрисованные детьми обои уже не обращаешь внимания.

Но все же в голове не укладывается, как так большая семья здесь ютится.

- У нас все по расписанию, - смеется Марина. - Сначала в ванную идут дети, которым к первой смене. Потом те, кто проснулся. Мы завтракаем. А школьников забирает автобус. Тогда уже просыпаются те, кто ко второй смене, и они идут в ванную. Но есть у нас две любительницы почистить зубы и побарахтаться в воде: Диша (так в семье называют Люду) и Юля. Вот если уж эти две красавицы доберутся до воды, то могут простоять там полтора часа. А когда ты их выгоняешь оттуда, то без слез это не проходит.

Места все равно слишком мало. Да и условия жизни для детей Марина хотела бы другие. Но районная администрация бессильна. Поселок Торфопредприятие относится не к Зуевке, а к соседнему сельскому поселению - Косино. А там ни новых домов, ни старых в добротном состоянии.

На тринадцать человек у них отведено 52 квадратных метраФото: Елизавета Захарова

- Я обращалась в разные службы, в администрацию района. А мне сказали, что ничем помочь не могут, - поясняет Марина. - Нам однажды предложили, как многодетной семье, дом в Косино. По площади больше нашего, а по состоянию хуже в разы. Там не было ни отопления, ни водоснабжения, ни света - а как я туда перееду с детьми? Остались здесь. А раз мы относимся к Косино, то нам некуда переезжать. По программе ветхого жилья мы не проходим - дом слишком молодой.

ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ОДНОГО КОСТЮ

У Марины есть и свое небольшое хозяйство: корова, дающая молоко, и несколько кур. Корова пока дает слишком мало - три литра в день, не больше. Этого хватает только на маленького Костю, которому год и четыре месяца. У Марины никогда не было молока - ни с одним ребенком. Поэтому сразу приходилось кормить обычным.

Корова стала подспорьем в хозяйстве: зимой она дает молока на одного только Костю, а летом и на всю семью.Фото: Елизавета Захарова

- Знаете, мы пробовали даже держать козу, а я кормила их козьим молоком, - смеется Марина. - А они ни в какую! Как на пробу чай просто разбавила молоком, а они посмотрели и спрашивают: «Мам! Что это такое?!» И все, больше коз мы не держим. Только корова. Вот весной она понесет, так будет давать в десять раз больше, хватать будет всем. А так рядом с домом у нас грядки еще есть.

Семья также держит и кур, с которыми дети играют, пока мама не видитФото: Елизавета Захарова

ЛЬГОТЫ И ПОМОЩЬ

Марина сейчас не работает. С восемнадцати лет безвылазно в декрете. Сейчас ей 37 лет. Живет семья на получаемые пособия: за содержание детей до трех лет, до полутора. Марина назвала общую сумму своеобразного дохода: около 25 тысяч рублей.

А у школьников, которых в семье шестеро, питание платное. Учебное учреждение, в которое дети ходят учиться, - муниципальное, поэтому денег на льготы социальным семьям у района нет.

Помогают семье многие. Некоторые приносят одежду, а один из местных предпринимателей привозит продукты.

- Когда о нас узнал Иван Иванович (имя изменено. - Ред.), - продолжает мама. - То сказал, что будет помогать продовольствием: мука, сахар, крупы, макароны. Раз в месяц он приезжает к нам. А еще добавляет, чтобы, если он забудет, мы не стеснялись и писали ему. Так и живем. Мир не без добрых людей.

МНЕНИЯ «ПРОТИВ»

До последнего Марина оставалась для нас женщиной-загадкой. О ней мы знали только две вещи: она живет в двухкомнатной квартире с 12 детьми. И ничего более. Пока мы добирались до поселка, то данных у нас стало чуть больше.

В первом зуевском магазине нам сказали, что Марину здесь знают. А еще то, что на вопрос, будет ли рожать тринадцатого ребенка, твердо отвечает «да».

Во втором магазине продавец сказала чуть больше.

- Да, знаем ее. Ей чуть больше сорока. Детей своих она совсем распустила: одни беспризорники.

А сама Марина на вопрос, как к ее семейству относятся в поселке, отводит глаза и говорит, что всякое бывает: кто-то поддерживает, а кто-то не понимает.

МНЕНИЯ «ЗА»

Когда мы искали контакты Марины, то в фонде поддержки многодетных семей нам сказали, что таких матерей еще поискать: рожает и воспитывает здоровых детей.

- Самое трудное? - задумывается Марина. - Это, наверное, все же проблемы с жильем. Я бы ничего не хотела поменять в своей жизни. Жалею только о том, что не отучилась.

- И о том, что с отцом встретилась, - дерзко добавила Маша.

- Нет. Не жалею: иначе бы вас не было. А как я теперь без вас? Никак. Мне другого не надо.