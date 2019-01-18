Владельцы горнолыжного комплекса хотят 900 тысяч рублей за разрушенную постройку

Начало истории было довольно безоблачным: предпринимателям разрешили построить «горнолыжку» на особо охраняемой природной территории «Ежовский озерно-родниковый комплекс». Позднее экологи нашли там нарушения. Теперь у администрации города и «Калинки-Морозов» есть претензии друг к другу, которые решаются в суде. «Комсомолка» попыталась разобраться в этом запутанном деле.

ХРОНОЛОГИЯ

В марте 2018 года Андрей Морозов получил разрешение на использование четырех земельных участков охраняемой территории. В том же месяце он сдал в аренду один из участков своему сыну Николаю. На этой земле и возвели горнолыжный комплекс.

Спустя три месяца, в июне, специалисты из министерства охраны окружающей среды Кировской области пришли с рейдовым осмотром озерно-родникового комплекса. Они нашли на участке свалку отходов. 50 «кубов» строительного мусора остались здесь после отсыпки склонов. Территориальное управление по Первомайскому району попыталось досрочно отозвать разрешение на использование земель.

Предприниматели пошли в Арбитражный суд, чтобы обжаловать их решение. Тяжба идет до сих пор. 29 января 2019 года запланировано очередное заседание.

В декабре 2018 года дело повернуло в другое русло. 5 января на территорию комплекса приехали подрядчики на тракторах и начали сносить постройки.

- Установлено, что распоряжение отдал начальник территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Произошел снос временных помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Владельцев не предупредили о предстоящих мероприятиях.

По итогам прокурорских проверок главе администрации Кирова внесли представление.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Комсомолка» обратилась к владельцу комплекса Николаю Морозову с просьбой прокомментировать случившееся.

- Да, мусор под склоном действительно был, - пояснил предприниматель. - Его вывалили водители компании, которая занималась доставкой грунта для укрепления склонов. Мусор мы потом убирали сами. Слушания по этому делу откладываются из раза в раз, потому что в администрации не могут сформулировать корректный запрос. А вот по ситуации со сносом некоторые СМИ преувеличивали. Был разрушен склад, на котором хранились инструменты, оборудование и другой инвентарь комплекса. Его снесли без предупреждения. Имущество не сохранили. По факту уничтожена собственность стоимостью 900 тысяч рублей. Мы хотим вернуть себе эти деньги.

К сожалению, в мэрии пока не готовы прокомментировать ситуацию. В данный момент администрация изучает все бумаги, которые пришли из прокуратуры. Официальная позиция властей будет озвучена чуть позже.