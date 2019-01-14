2019-01-14T17:41:06+03:00
Общество

За год 1036 кировчан пострадали в ДТП. Чем это вызвано и как с этим бороться?

В пресс-центре «Комсомолки» обсудили рост аварийности и травматизма на дорогах
Александр ЧАРУШИН
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В пресс-центре «КП» - Киров» сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы журналистовВ пресс-центре «КП» - Киров» сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы журналистовФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Количество ДТП на дорогах Кирова за прошлый год выросло на 12%, а число пострадавших в них - на 10%. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции в пресс-центре «Комсомольской правды» в Кирове». Всего за год на городских дорогах зафиксировано 876 аварий, в них пострадали 1036 кировчан. Однако число погибших в ДТП значительно снизилось: в 2018 году на дорогах погибли 25 жителей Кирова. Это почти в два раза меньше, чем год назад.

- 40,8% всех ДТП составили наезды на пешеходов, а на столкновения машин пришлось лишь 36,2% аварий, - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Кирову Андрей Фоминых. - В каждом десятом случае кировчане пострадали при падении в общественном транспорте.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ?

Большая часть ДТП - 691 случай - произошла из-за нарушений со стороны водителей. В этих авариях 19 человек погибли, среди них был один ребенок; еще 851 человек получил травмы, в том числе 107 детей.

- Чаще всего кировчане не соблюдали очередность проезда (256 ДТП) и нарушали правила проезда пешеходных переходов (99 ДТП), - подчеркнул Андрей Фоминых. - Каждая седьмая авария (132 случая) при этом произошла по вине пешеходов: кировчане перебегали дорогу в неположенных местах или на красный сигнал светофора.

На рост аварийности повлияли и недостатки в содержании дорог:

плохо различимая разметка;

отсутствие дорожных знаков и пешеходных ограждений;

нечищеные дороги и дефекты асфальта стали сопутствующими причинами в 65% ДТП.

Против компаний, допустивших эти нарушения, завели 85 административных протоколов. Автоинспекторы 12 раз обращались в прокуратуру и сообщали о самых значительных недостатках дорожной сети.

Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства каждой аварии, произошедшей в Кирове Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС

Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства каждой аварии, произошедшей в КировеФото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС

125 ТРАВМИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

За год в 119 авариях пострадали 125 несовершеннолетних. Чаще всего ДТП с участием детей происходили после 13.00 часов по пятницам и субботам.

- Практически в 53% аварий пострадали дети-пешеходы, - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Кирову Максим Шиляев. - В 41% случаев несовершеннолетние сидели на пассажирских местах авто.

Больше всего детей было травмировано в возрасте 7-13 лет: именно среди них было 75 пострадавших. На эту возрастную группу пришелся и единственный смертельный случай: все помнят резонансное ДТП на улице Московской, когда пьяный водитель сбил бабушку и внучку. Девочка погибла.

25 ПЕРЕКРЕСТКОВ «ПРИТЯГИВАЮТ» АВАРИИ

23 участка дорог в Кирове, как и 2 отрезка Советского и Победиловского трактов, остаются очагами аварийности. На них установлены комплексы фото- и видеофиксации нарушений.

Часть этих мест «притяжения» уже обустроены по-новому. Так, администрация города Кирова оборудовала регулируемые пешеходные переходы на ул. Московской, 171, и ул. Лепсе, 48, а также на перекрестке ул. Герцена с Октябрьским проспектом.

Снижается и уровень опасности пешеходных переходов вблизи школ Кирова. Автоинспекторы и родители школьников дежурят на всех таких переходах, помогая защитить детей от возможных столкновений.

В этом году всем кировским первоклассникам выдадут светоотражатели (катафоты): это сделает детей более заметными для водителей в темное время суток. Один катафот стоит в среднем 30 рублей. В администрации города уверяют, что деньги в бюджете уже заложены.

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