Как правильно встречать старый Новый год

Старый Новый год - праздник, который отмечают, кажется, в каждой семье. Несмотря на то что самостоятельным праздником он и не является. Просто мы, как настоящие ценители и хранители традиций, ежегодно отдаем дань новому летоисчислению и празднуем второй Новый год 14 января!

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Царская Россия жила по юлианскому календарю, созданному еще древними греками. Светская Европа с шестнадцатого столетия считала время по григорианскому календарю. Циклы стран не совпадали, и международные отношения между российской державой и другими странами были тяжелыми и напряженными.

Но в 1918 году большевики взяли дело в свои руки и перевели Россию на григорианский календарь. Тогда-то и появился в обиходе такой праздник, как старый Новый год: несколько веков россияне жили по одному «расписанию», а потом неожиданно их заставили считать дни по-другому.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

До большевистской реформы 14 января отмечали Васильев день - праздник земледелия или «щедрый четверг» - в этот день землевладельцы отличались особой добротой и угощали своих гостей. В первую очередь - пшеничной кашей с мясом или салом, блинами и пирогами.

Соседской традицией ранее был вечерний ужин. Существовало поверье, что тот, кто накроет самый пышный стол, будет весь год удачлив. На стол в этот день ставили свинину, так как Василия считали покровителем свиноводов.

А в девятнадцатом столетии с приходом в жизнь людей нового праздника появились и новые обычаи. Люди всей семьей собирались на кухне и лепили вареники с сюрпризами. Ими могло быть все, на что хватит фантазии.

Считается, что тот, кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Чаще всего в качестве сюрприза использовали определенные фрукты, овощи и приправы. Например, попавшаяся фасоль в варенике - к пополнению в семействе, а перчик - к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую жизнь», а монетка - богатство и достаток. Вареник с укропом принесет здоровье, а вот нитка уведет в путешествие.

ПРИМЕТЫ СТАРОГО ГОДА

Знаменитая пословица о том, как встретишь Новый год, так его и проведешь, относится не только к празднику 31 декабря, но и к старому Новому году.

Поэтому люди всегда готовились к этому празднику основательно: надевали красивые наряды, устраивали пышное застолье.

Еще существовало поверье, что, если в дом первым зайдет человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.

Погодные приметы этого дня предсказывают, каким будет весь год: если задует южный ветер - год будет жарким и добрым. Если западный - ждите много молока и рыбы. А чистое звездное небо сулит обилие ягод.

ТРИ ПРАВИЛА СТАРОГО НОВОГО ГОДА

Предки уж так завели, что в день празднования старого Нового года нельзя нарушать три самых главных правила:

1. Согласно сказаниям, самое главное в этот день - не брать и не давать денег в долг. Иначе такой год и будет ждать вас.

2. Старый Новый год нельзя встречать исключительно в женской компании. Считается, что тогда весь будущий год станет одиноким и несчастным.

3. Убираться в доме в этот день тоже не стоит - вынесете случайно удачу вместе с мусором. Лучше приберитесь заранее, а в день праздника позвольте себе отдохнуть.