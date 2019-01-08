2019-01-08T16:02:58+03:00
Новый год 2019

Прогноз нумеролога: Что ждать кировчанам от 2019 года

«Комсомолка» узнала, что сулят нам цифры
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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В отношениях в этом году не стоит быть свиньей – и все будет хорошо!В отношениях в этом году не стоит быть свиньей – и все будет хорошо!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Цель + действие = успех. Именно такую формулу дают нумерологи на этот год кировчанам. Читателям «Комсомолки» психонумеролог Татьяна Чернышова советует сконцентрироваться на реализации своих творческих способностей, на желаниях и мыслях - и тогда год точно принесет удачу и успех.

ПОД ЦИФРОЙ «ТРИ»

- 2019 год идет под цифрой «3», - рассказала Татьяна Чернышова. - Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что наш век сам по себе несет женские энергии, вибрации перемен, неустойчивости, а так же энергии реализации, так сказать, осуществления своего предназначения, способностей, талантов, индивидуальности каждого. Что «вынашиваете», то и получаете в итоге, и тут главное знать и понимать, чего вы хотите.

2019 - год жизненного ресурса и духовного обогащения. Пришло время заняться своей душой и внутренним миром. Цифры говорят о том, что те, кто задумается о чистоте помыслов и поступков, - пойдет в правильном направлении. Это даст результаты и в отношениях с близкими - они наладятся, и в ведении дел - вас ожидает финансовое благополучие. Здесь действует принцип: чтобы получить что-то новое, нужно развиваться прежде всего духовно.

НЕТ ИМПУЛЬСИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

Год Свиньи в нумерологическом значении несет в себе энергии импульса и порыва, динамики и волевого преодоления препятствий. Если вам захочется что-то сделать на эмоциях радости или гнева - остановитесь и задумайтесь. И после того как схлынут эмоции, принимайте решение. Иначе можно наделать много непоправимых ошибок. Это год активных людей, принимающих взвешенные решения.

Также удача будет сопутствовать в этом году талантливым и творческим людям. Жизненная сила этого года направлена на развитие интуиции, фантазии, одухотворенности, объединение интеллектуальной работы и таланта. Это будет благоприятный год для людей неординарных, «не таких как все». И, если у вас есть скрытые желания, то стоит реализовать их именно в 2019 году - общество и близкие люди примут любое ваше «чудачество».

- Руководствуйтесь мудростью и держите ориентир на заботу о близких, - советует Татьяна Чернышова. - Проявление душевных качеств - одно из главных условий этого года. И, когда вы пойдете навстречу друг другу, это даст вам возможность энергетического обмена, а затем вы получите чувство радости и удовлетворения. И уже эти эмоции дадут вам возможность получить именно то, о чем вы давно мечтали и хотели - будь то материальные блага или духовные.

Татьяна Чернышова советует всем холостым в 2019 году жениться - год удачен для браков. Фото из личного архива героя публикации

Татьяна Чернышова советует всем холостым в 2019 году жениться - год удачен для браков. Фото из личного архива героя публикации

СОВЕТ ГОДА

Следование правилам даст психологическую устойчивость и стабильно хорошее здоровье. Особое внимание уделите вашим мыслям и эмоциям, помните, что они материальны, настраивайтесь на позитивное мышление и веру в себя.

О ЛЮБВИ

Год романтики и любви, сулит удачные браки и гармоничные отношения в семье.

ВАЖНО

Нумерология (магия чисел, мистика чисел) - это область знаний, изучающая связь между скрытым философским, эзотерическим значением чисел и их проявлением в реальной жизни.

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