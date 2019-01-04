Как избавиться от похмелья? Простые рецепты от «Комсомолки»

Первый рабочий день 2019 года уже не за горами, а сил на работу у кировчан уже не осталось. Куда они делись? На самом деле, многие из нас оставили их за новогодним застольем. В ночь на 1 января мы отметили сам Новый год, а потом несколько дней наносили визиты друзьям и родным, ездили на природу и проверяли на прочность персонал ближайших кафе.

В итоге нам нужны еще одни каникулы, чтобы наконец-то вправду отдохнуть и восстановить силы. Как этого можно было избежать? Не пить (хотя бы пить в меру). Но - поздно. Пора избавляться от похмельного синдрома и готовиться к новым рабочим будням!

«Комсомолка» рассказывает о том, что такое похмелье и как с ним бороться.

Пора избавляться от похмельного синдрома!Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧЕМ ОПАСНО ПОХМЕЛЬЕ?

Похмелье, а с ним и алкогольное отравление - неизменные спутники больших праздников. И как несерьезно мы бы к нему не относились, такое состояние опасно для нашего организма. Его синдромы просты и знакомы каждому:

- Спутанное сознание

- Медленное прерывистое дыхание

- Понижение температуры тела

- Судороги и рвота (в отдельных случаях)

У особенно «отличившихся» участников застолья могут наблюдаться обезвоживание и сильные головные боли. Вызывать «скорую», конечно, стоит лишь в крайних случаях, однако стоит следить за реакцией своего организма.

Легкий алкоголь выводится из организма в течение 8-10 часов, избавление от остатков крепких спиртных напитков длится вдвое больше. Само собой, речи о том, чтобы садиться за руль или браться за тяжелые физически нагрузки, здесь и быть не может.

Браться за работу с похмелья особенно трудноФото: Олег УКЛАДОВ

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Газировка и лимон

Минеральная вода с долькой лимона - один из верных вариантов избавления от похмелья. Эффект этого напитка прост: газировка с лимоном понижают концентрацию вредных веществ, которые и вызывают похмельный синдром. Вместо лимона здесь, кстати, вполне подойдет и лайм.

Куриный бульон

Пожалуй, именно наваристый куриный бульон (особенно горячий и с перцем) остается одним из самых популярных народных методов борьбы с похмельем. Он восполняет и жидкость, и соль, которых может не хватать нашему организму. Курица при этом не обязательно должна быть жирной, да и порция бульона нужна небольшая: кому-то хватит и нескольких глотков, чтобы вернуться к жизни.

Рассол

Капустный или огуречный - неважно, лишь бы был! Рецепт традиционный и даже банальный, но оттого не менее действенный. Именно в этом напитке содержится большое количество минералов и солей. Главное - использовать рассол из-под соленых, а не маринованных огурцов. В противном случае голова может заболеть еще сильнее.

Кисломолочные продукты

Не уважаете кефир, тан и айран? Зря! Они обеспечивают организм протеином, витаминами и минералами, помогают в работе желудочно-кишечного тракта. Полезнее всего принимать такие продукты натощак и маленькими глотками.

«Английский» завтрак

Недавние исследования британских ученых подтвердили: традиционный «английский» завтрак действительно спасает от похмелья! Рецепт прост: пара яиц, зажаренных с ломтиком бекона и красной фасолью. В этом наборе есть все необходимые полезные вещества, чтобы как можно быстрее вернуться в реальность.

Запасной способ - нашатырь и «чифирь»

В борьбе с похмельем есть и экстренные варианты: к носу можно поднести ватку с нашатырным спиртом, а внутрь принять кружку «чифиря», очень крепкого черного чая. Эти продукты помогают в стимулировании нервной системы человека. Варианты, повторимся, экстренные - каждый реагирует на них по-своему.

Употреблять можно! Главное - знать, какФото: Олег РУКАВИЦЫН

КСТАТИ

Похмелье можно не только побороть, но даже предотвратить! Достаточно следовать простой инструкции от «Комсомолки»:

1. Выспитесь накануне застолья

2. Не употребляйте алкоголь натощак

3. Не смешивайте спиртные напитки разных «градусов», сортов и видов

4. Не пейте много «порций» спиртного подряд, делайте паузы

5. Двигайтесь в перерывах между приемами алкоголя

6. Закусывайте фруктами и овощами, а не салатами с большим количеством майонеза

7. (само собой) Знайте меру!