Топ-10 новогодних желаний: что просят кировские дети у Деда Мороза?

«Комсомольская правда» в Кирове» в четвертый раз провела акцию «Напиши письмо Деду Морозу». В этом году к нам пришло больше 120 писем!

Почти каждый день в редакцию приходил почтальон и выкладывал на стол пачку конвертов. Дети со всей Кировской области писали нам о том, какие они хорошие девочки и мальчики, что они слушаются мам, пап, бабушек, дедушек, выгуливают собак, помогают прибираться дома, пропалывают грядки и, конечно же, учатся на одни пятерки и четверки.

Мы читали письма вслух всей редакцией и каждый раз все больше и больше умилялись от детской искренности и непосредственности. Кто-то описывал свою семью, кто-то рассказывал про школу и друзей, а кто-то делился с Дедушкой Морозом тем, чему научился за прошедший год.

Но больше всего нас поразило не то, что XXI век не уничтожил детскую веру в чудеса, а то, как мы, взрослые, отстали от трендов индустрии детских игрушек. Да-да! Казалось бы, я сама лишь пять лет назад вышла из того возраста, когда заглядывалась на витрины магазинов игрушек и ходила меж рядами красивых кукол, машин и плюшевых мишек. Но не тут-то было!

Нам писали письма, где аккуратной детской рукой были выведены непонятные нам «иероглифы»: Малышарики, «шары Лол», «слаумы с загустителем», слаймы, стирательные ручки, «кукла Лол», шары «Блейблейд Берст», шарнирная кукла, поп-сокеты, аниматроник - один большой набор букв, некоторые из слов с первого раза нами даже не произносились.

«Что только не хотят получить дети на Новый год!» - с такой мыслью мы и решили составить свой рейтинг самых популярных новогодних желаний кировских детей, чего больше всего им не хватает.

ЖЕЛАНИЕ № 10 - книги

За месяц проведения акции мы получили всего два письма с просьбой подарить книгу. Оба ребенка мечтают о красивой книге с картинками про Новый год, Рождество и волшебство.

Хотя в 2017 году нам пришло письмо от учеников одной из районных школ, ребята просили подарить им сколько-нибудь книг для их библиотеки. В конце письма каждый из них подписался. На просьбу ребят откликнулась директор музея шоколада «Криолло» Ксения Ларина и подарила почти 100 новых умных и полезных книг.

На удивление, лишь трое человек просили подарить мягкую игрушкуФото: Елизавета Захарова

ЖЕЛАНИЕ № 9 - мягкие игрушки

Предпоследнее место занимают мягкие игрушки. Всего трое ребят из сотни попросили у Деда Мороза зверей из отряда игрушечных. Сейчас популярностью среди детей пользуются старые добрые зайцы и медвежата, а еще персонажи мультфильма - миньоны. Да не простые, а разговаривающие.

ЖЕЛАНИЕ № 8 - железные дороги и чудо-треки

Самое заветное желание мальчишек нашей области - увидеть под новогодней елкой настоящую железную дорогу. К нам пришло четыре письма с этой просьбой. А один мальчик даже признался: он так сильно любит поезда, что едва ли не каждый день ходит смотреть на уходящие вдаль рельсы и стремящиеся куда-то локомотивы.

Кроме железных дорог, мальчишки и даже одна девочка попросили у главного волшебника зимы светящийся «чудо-трек». Своеобразный дорожный конструктор: дети могут строить трассы с разным уровнем сложности и проводить на них соревнования. Но больше всего детям нравится то, что даже ночь не сможет помешать их забавам: чудо-трек светится в темноте! А это значит, что с ним можно играть круглосуточно.

ЖЕЛАНИЕ № 7 - ноутбуки и компьютеры

На удивление, всего восемь человек попросили на Новый год в подарок ноутбуки или компьютеры. И эти желания дети взяли не с потолка, а объяснили Деду Морозу: мол, нам в школе задают много проектов, которые сложно выполнять без компьютера или ноутбука.

ЖЕЛАНИЕ № 6 - конструкторы

Девять детей попросили у Деда Мороза и Снегурочки подарить им конструкторы. Как оказалось, их существует огромное множество: магнитные, электрические, конструктор «Юникс», «Лего».

ЖЕЛАНИЕ № 5 - красивые куклы

Что просят девочки на Новый год? Конечно, кукол. Много. Много-много кукол. Мы получили шестнадцать просьб подарить «куклу в красивом платье». Получив третье письмо с такой формулировкой, мы выдохнули: как просто! Всего лишь несколько красивых кукол.

Но после этой роковой мысли к нам стали приходить письма с «хотелками» разного вида, вкуса и цвета. И куклы-шары LOL, и феечки Винкс, и шарнированная кукла Барби (это та, у которой сгибаются руки и ноги). А кто-то даже нарисовал, как должна выглядеть куколка, чтобы Дед Мороз точно не ошибся.

У мальчиков все стандартно: машинка, робот-трансформер или вертолетФото: Елизавета Захарова

ЖЕЛАНИЕ № 4 - машинки

Второе место в мальчишечьем топе занимают машинки. Всего мы и наши спонсоры закупили тринадцать машинок! Радиоуправляемые, танки, пожарные машины с лестницами, маленькие машинки для детских коллекций, синие, красные, с открывающимися ручками, с литым корпусом. Мы были самыми неопытными покупателями-оптовиками в детском магазине!

ЖЕЛАНИЕ № 3 - телефоны и планшеты

Тройку лидеров открывают пожелания о новых телефонах и планшетах. К нам в редакцию с просьбами подарить сестре, брату, себе настоящий, не игрушечный телефон или планшет пришло четырнадцать писем.

Дети писали даже марки, цвета смартфонов, которые они хотят. Кто-то даже нарисовал! Наверное, чтобы Дед Мороз точно не перепутал подарки.

Среди всех телефонных запросов была всего одна просьба об iPhone.

Некоторые ребята просили какой-либо спортивный инвентарьФото: Елизавета Захарова

ЖЕЛАНИЕ № 2 - спортивный инвентарь

«Серебро» в детских новогодних «хотелках» занимает спортивный инвентарь. Из ста писем спортивные подарки от Деда Мороза пожелали получить четырнадцать детей! Четыре ребенка мечтают о покорении горных вершин на лыжах, двое - ставить рекорды на льду на фигурных коньках, а один мальчишка мечтает о хоккейных коньках. Еще трое ребят хотят стать профессиональными футболистами и просят у волшебника футбольные мячи и форму Криштиану Роналду.

А две девочки хотят покорять роллердромы на самокате и скейтборде. А юная спортсменка, сдавшая нормы ГТО на золото, мечтает получить в подарок спортивные часы.

ЖЕЛАНИЕ № 1 - «Дед Мороз, приди в гости...»

Но больше всего писем мы получили со скромными просьбами, чтобы Дед Мороз просто пришел в гости. Для многих ребят это стало бы самым лучшим подарком на Новый год. Потому, что многие из них всем своим сердцем мечтают встретить Деда Мороза, прочитать стих, спеть песни.

Среди всех ребят есть и те, кто думает о своих братьях, сестрах, родителях и даже домашних животных. Около двадцати детей попросили у Деда Мороза подарок не только для себя, но и для своих близких. Чтобы праздник был у всех!