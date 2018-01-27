От футбольного мяча до чистки катка: кировчане исполняют новогодние желания детей

«Комсомольская правда» в Кирове» в ноябре запустила акцию «Напиши письмо Деду Морозу». Дети со всей области писали трогательные письма главному волшебнику страны: рассказывали о своей жизни, о том, как они хорошо себя вели весь год и как учились на одни четверки и пятерки, о том, как они любят своих родителей, обязательно их слушаются и помогают им по дому - прибираются, мусор выносят, гуляют с домашними животными, пропалывают грядки и даже белят печку!

А после своих рассказов скромно добавляли: «Я знаю, что ты можешь исполнить любое желание: ты же всемогущий! Я очень-очень мечтаю о…» и расписывали все свои самые заветные желания.

Ежедневно мы получали стопки таких писем. За два месяца к нам пришло больше ста писем! А это в три, едва ли не в четыре раза больше, чем в прошлом году. Каждый день мы садились обзванивать наших знакомых, коллег, товарищей, тех, с кем сотрудничаем или когда-то сотрудничали... и находили! Находили тех, кто готов стать тем самым добрым волшебником для какого-нибудь ребенка.

Кто-то сам находил наши публикации, записи в социальных сетях и откликался: «Готов! Я готов купить подарок!» А спустя пару дней приносил пакеты с игрушками.

Мы решили, что в предновогоднюю пору самое время подводить итоги. Мы благодарим всех Дедов Морозов и Снегурочек, которые подкрепили детскую веру в чудеса и волшебство. Вы люди с большим добрым сердцем. Именно вы осчастливили десятки детей со всей области и подарили им настоящее новогоднее чудо!

ОПОЗДАВШИЙ ДЕД МОРОЗ НА СВЯЗИ

От запоздалого Деда Мороза один из детей получит вертолетФото: Анна КРЮКОВА

Первым к нам в редакцию обратился уже известный по прошлому году «опоздавший Дед Мороз». Где-то в конце октября Сергей Федоровых позвонил нам и спросил, будем ли мы проводить в этом году новогоднюю акцию? На наш ответ он попросил не забывать о нем до декабря: мужчина работает водителем и до середины декабря будет в рейсе, но он обещает вернуться и купить кому-то из детей подарок.

Обещание свое опоздавший дед Мороз сдержал и купил одиннадцатилетнему мальчику из Шабалинского района радиоуправляемый вертолет. Он отправится к своему новому хозяину первым же почтовым рейсом.

Но, как и в прошлом году, мужчина не остановился на подарке лишь одному ребенку.

- В какой-то из газет я прочел, что в Радужном дети сами иногда выходят чистить от снега открытый каток, - рассказал он «Комсомолке». - Директор катка заботится и о детях, и о катке, но средств не хватает. Я подумал и решил, что для этих детей самый лучший подарок - это чистый каток. Поэтому я буду приезжать в Радужный и чистить лед. Как раз я скоро получу права на управление трактором.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОМЫ

А от письма бабушки Оли у нас выступали слезы на глазах. Женщина попросила подарок для своего внука Ромы. Он родился с редким генетическим заболеванием - ipex-синдромом. Два года мальчик с мамой жили в больничной палате в Москве.

Сейчас Рома уже здоров. Он живет дома, но за долгое лечение упущено слишком многое. Да и реабилитация - процесс не быстрый, а мальчику надо развиваться, укреплять свои мышцы. Бабушка Оля попросила у Деда Мороза по возможности подарить ее внуку детский спортивный комплекс.

Мы отложили это письмо на видное место: надо искать Деда Мороза Роме. И нашли!

На нашу просьбу откликнулся тренажерный зал GYM-HALL. Их руководство купило разноцветный спортивный комплекс: шведская стенка с лестницей, канатом и кольцами.

- Вы говорите правду? - удивленно спросила бабушка Ромы, когда мы позвонили порадовать их. - Мы даже не верили, что это возможно! Я написала это письмо на авось. А вы правда исполните наше новогоднее пожелание!

Женщина еще долго сквозь слезы благодарила за воплощение семейной мечты в реальность.

ПИЖАМА ЕДИНОРОГА ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ РИТЫ

Магазин пижам-кигуруми «KiGUROOM» согласился исполнить мечту ребенкаФото: Елизавета Захарова

Одно из первых писем мы получили от Маргариты из Оричевского района. Она попросила у Деда Мороза спальный костюм в виде единорога. Обратившись к вездесущему интернету за поиском пижам, мы нашли интернет-магазин кигуруми (тематические ростовые пижамы-комбинезоны).

- Проводите хорошую акцию, - написал администратор в ответ на наше предложение принять участие. - Мы готовы исполнить мечту ребенка!

Уже через неделю мы забрали мягкую белоснежную пижаму с рогом единорога и крыльями пегаса из открывшегося официального магазина пижам-кигуруми «KiGUROOM».

ЛЫЖИ, ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАМОК, РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ МАШИНЫ, ФЛОМАСТЕРЫ И ЗАКОЛКИ

Есть уже и счастливый обладатель новогоднего подарка. Фото: Наталья Скурихина

Исполнить новогоднее желание сразу нескольких детей взялся и сотрудник администрации города Кирова.

Он лично отобрал письма и прошелся вместе со своей женой по детским магазинам. В понедельник с утра в редакцию были завезены и пластиковый конструктор, и машины для братьев из многодетной семьи, и фломастеры для скоромной девочки Яны, и футбольный мяч для ее старшего брата, и спортивный самокат для восьмилетней Полины из Кирова.

Но первым счастливым ребенком, который получил свой новогодний подарок, стал Арсений. Он всегда с восторженными глазами смотрел на биатлонистов и попросил у Деда Мороза лыжи. Счастливый ребенок, не дожидаясь выходных, когда можно будет на деле опробовать лыжи, сразу же дома начал мерять обновку.

- Спасибо тебе, Дедушка Мороз, - едва ли не прыгая от счастья, благодарил Арсений волшебника. - Я так рад,что теперь у меня есть такие красивые лыжи. Я очень люблю биатлон и всегда смотрел,как участники катаются на лыжах. Вот и я так хотел. Мечты сбываются. Спасибо!

ИГРЫ, КУКЛЫ И НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

В редакцию издания принесли огромное количество игрушек и наборов для творчестваФото: Елизавета Захарова

За эти два месяца к нам в редакцию приносили самые разные подарки для мальчишек и девчонок: восемь машинок, пять мягких игрушек, творческих наборов и сладких подарков, четыре мяча, два замка, две куклы, два набора коньков, одну куклу ЛОЛ, копилку и один трансформер.

Благодаря этим подаркам наша редакция превратилась в настоящий склад детских товаров - и это только половина! Другая же часть ждет своего часа, когда мы придем за ними в магазин.

Ребята получат долгожданные конькиФото: Елизавета Захарова

Конечно же, абсолютно все детские желания выполнить невозможно. Мы не волшебники, мы только учимся этому мастерству. Но когда-нибудь мы обязательно сможем превратить мечты в жизнь!

ВАЖНО

Редакция «Комсомольской правды» благодарит всех откликнувшихся кировчан и жителей других городов за участие! Спасибо, что вы помогли сделать Новый год для десятков детей из Кировской области по-настоящему волшебным!

БЛАГОДАРИМ ЗА НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Правительство Кировской области

Сотрудников администрации города Кирова

Директора Музея шоколада «Криолло» Ксению Ларину

Директора Кировского цирка Олега Рыбкина

Кировский драматический театр

Водителя Сергея Федоровых

Директора и создателя Музея истории Хлынова Валерия Федяева

Руководителей фермерского хозяйства Савковых

Коллектив медицинского центра «Лайт»

Нашу читательницу Татьяну Скоринову

Магазин пижам-кигуруми «KiGUROOM»

Телеведущую Первого канала Марию Васильеву

Вятскую торогово-промышленную палату и ее президента Николая Липатникова

Неравнодушных кировчан Марию и Алексея, Дарий, Александра, Максима и Павла

Руководителя кировского клуба маркетологов Алексея Обжерина

Михаила Жданова

Алексея Лубнина

Татьяну Чераневу

Директора «Комсомольской правды Киров» Владимира Николаенко