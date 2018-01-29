Самокат и набор для рисования светом дошли до счастливых детей: кировчане продолжают исполнять новогодние желания ребят со всей Кировской области

«Комсомольская правда» Киров» в ноябре запустила акцию «Напиши письмо Деду Морозу». Дети со всей Кировской области отправляли трогательные письма главному волшебнику страны. Они рассказывали о своей жизни, о том, как хорошо себя вели весь год и как учились на одни четверки и пятерки, о том, как они любят своих родителей, обязательно их слушаются и помогают им по дому: прибираются, мусор выносят, гуляют с домашними животными, пропалывают грядки и даже белят печку!

А после своих рассказов скромно добавляли: «Я знаю, что ты можешь исполнить любое желание - ты же всемогущий! Я очень-очень мечтаю о…» и расписывали все свои самые заветные желания.

Мы радовались, получая стопки таких писем ежедневно. Но еще большей радостью и безграничной благодарностью наполнялись наши сердца, когда на наши призывы осуществить новогоднюю мечту ребенка откликались кировчане. Кто-то уже давным-давно поджидал нашу акцию, кто-то увидел наши посты в социальных сетях, прочитал статьи и письма, а кого-то мы сами находили... И люди откликались! И приносили, и приносят, и будут приносить подарки!

А мы, как верные и преданные помощники Деда Мороза, доставим их адресатам. Несколько подарков осчастливили некоторых детей. О них мы писали в прошлом номере от 26 декабря.

САМОКАТ ДЛЯ ПОЛИНЫ

Полина расплакалась от счастья при виде самоката. Фото: Маргарита САННИКОВА

Накануне Нового года восьмилетняя Полина получила самый заветный подарок. Самокат! Как сообщил курьер новогодней доставки, дверь открыла сама Полина, а когда она увидела в руках самокат, о котором мечтала, то от счастья заплакала, а ее мама не поверила в такой сюрприз и несколько раз переспросила, точно ли мы не ошиблись адресом и подарком.

От таких эмоций и мы прослезились. А за счастливые глаза Полины мы благодарим одного из наших - «комсомольских» - Дедов Морозов, сотрудника администрации города Кирова.

РИСУНОК СВЕТОМ

Кира получит заветный подарок в новогоднюю ночьФото: Елизавета Захарова

Проводя в этом году акцию, редакция узнала о многих детских игрушках, ранее неизвестных для нас. К примеру, мы все знали, что можно рисовать гуашью, акварелью, карандашами, мелками, ручками, фломастером, водой, даже песком! Но о том, что теперь дети могут устраивать световые шоу, рисуя свои мечты световыми инструментами, мы узнали из письма маленькой Киры.

Ее мама получила подарок для малышки и спрятала подальше, чтобы подложить под елку в саму новогоднюю ночь и приоткрыть форточку, мол, через нее волшебник наколдовал светящуюся игрушку.

Дедом Морозом для Киры стал Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты.

А для девочки из многодетной семьи Дашеньки Дед Мороз принес куклу. Даша честно призналась, что дома больше машин, чем кукол: у нее есть два младших брата. И очень обрадовалась красавице в розовом платье.

БЛАГОДАРИМ ЗА ЧУДЕСА И ВОЛШЕБСТВО

Редакция «Комсомольской правды» благодарит всех откликнувшихся кировчан и жителей других городов за участие! Спасибо, что вы помогли сделать Новый год для десятков детей из Кировской области по-настоящему волшебным!

В этом году наш регион может похвастаться огромным количеством настоящих, исполняющих новогодние желания Дедов Морозов и Снегурочек. Ими стали губернатор Кировской области Игорь Васильев, сотрудники администрации города Кирова, ректор одного из кировских вузов, депутаты Кировской городской думы, директор Музея шоколада «Криолло» Ксения Ларина, директор Кировского цирка Олег Рыбкин, сотрудники Кировского драматического театра, водитель Сергей Федоровых, директор и создатель Музея истории Хлынова Валерий Федяев, руководители фермерского хозяйства Савковых, руководители магазина пижам-кигуруми KiGUROOM, телеведущая Первого канала Мария Васильева, Алексей Обжерин, Михаил Жданов, Алексей Лубнин, директор «Комсомольской правды Киров» Владимир Николаенко и, конечно же, наши знакомые и читатели Павел Гонтарь, Мария и Алексей, Татьяна, Дарья, Александр, Максим.