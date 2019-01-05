На свечу глянь ­ судьбу свою узнай

К гаданиям можно относиться по-разному. Кто-то верит, что все, что так или иначе «показали» гадания, сбудется обязательно, кто-то считает это грешным - гадать на будущее. А кто-то участвует просто ради интереса. Но как бы то ни было, Рождество - праздник волшебный.

- В старину гадали на башмаке, рисе, свечке, по теням, - рассказала профессиональный таролог и нумеролог Анна Васько. - И такие гадания были самыми правдивыми.

В рождественские праздники девушки мечтали найти свою любовь или узнать имя суженого. 6 января - особый день - Сочельник, канун Рождества. По народным поверьям, в ночь с 6 на 7 января снимаются все запреты, таинственные силы устремляются на Землю. Одни - для того, чтобы вредить людям, другие - чтобы помогать.

Девушки, собираясь погадать, настраивались на серьезный лад, распускали волосы, вынимали из них заколки, развязывали все узлы на одежде, снимали цепочки, браслеты, кольца. Они мысленно отгораживались от реального мира и обращались к сверхъестественным силам.

ГАДАНИЕ НА ПОЛОТЕНЦЕ

Повесьте на ночь белое полотенце, приговаривая: «Суженый-ряженый, приди и умойся». Если утром полотенце будет влажным, значит в этом году вы выйдете замуж, а если останется сухим - увы, замужество откладывается, как минимум, на год.

В комнате нужно повесить чистое полотенце и оставить его на ночьФото: Евгения ГУСЕВА

ГАДАНИЕ НА ЛУКОВИЦАХ

На луковицах напишите имена возможных претендентов на руку и сердце. Поставьте луковицы в воду и смотрите, какая прорастет раньше. Предложение о замужестве следует ожидать от того мужчины, чье имя написано на луковице, проросшей первой.

Лучше использовать луковицы, но можно и бумажки с именем суженогоФото: Леонид ВАЛЕЕВ

ГАДАНИЕ НА ВОСКЕ

Зажгите свечи, потом возьмите восковую или парафиновую свечу и, изломав ее на мелкие кусочки, положите в металлическую ложку. Ложку нагревайте над одной из свечей до тех пор, пока кусочки не превратятся в расплавленную жидкость. Когда воск растает, возьмите стакан с холодной водой и одним махом вылейте в воду содержимое ложки. По полученной фигуре гадайте.

Если увидите гроб - то суждено заболеть, венок - выйти замуж, звезду - будете знамениты, петуха- заработаете много денег и так далее.

Какая фигурка получится из горячего воска - такая судьба и ждетФото: Олег РУКАВИЦЫН

ГАДАНИЕ НА ТРЕХ ЧАШКАХ

Для этого гадания возьмите три чашки: в одну налейте воду, во вторую насыпьте сахар, а в третью положите кольцо. После этого закройте глаза, три раза обернитесь вокруг себя и, не открывая глаз, выберите одну чашку.

Чашка с водой предвещает обыкновенный, ничем не примечательный год, не богатый на события.

Чашка с сахаром сулит веселье и деньги.

А с кольцом предвещает скорое замужество либо знакомство с будущим мужем.

Особый день для гадания - Сочельник. В ночь с 6 на 7 января девушки собирались вместе, чтобы узнать свою судьбуФото: Андрей КОПАЛОВ

НА ПЛАМЕНИ СВЕЧИ

В Рождественскую ночь, переодевшись в чистую одежду и умывшись, поставьте новую свечу на деревянную подставку и держите в уме свой вопрос, подожгите фитиль. Выждав немного, посмотрите на пламя - оно расскажет о будущем:

- тусклое пламя означает печали;

- слабое, но ровное - предвещает спокойную жизнь, которую обойдут сильные волнения и неудачи;

- яркое, но нервное пламя означает, что в жизни все сложится удачно;

- очень яркое, да еще если свеча трещит, предвещает жизнь счастливую и полную приключений. Цвет пламени тоже может кое о чем рассказать:

- желтый - радость;

- желто-красный - прибыль;

- если свеча сильно коптит, то это к несчастью.