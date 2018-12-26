Путешествие в Котельнич: город с природными памятниками и уникальными динозаврами

Котельнич издавна был одним из крупнейших торговых центров всей Вятской земли. Однако сейчас от былой славы остались лишь торговые пути, соединяющие город с Устюгом, Архангельском, с Нижним Поволжьем - по воде, до двух столиц и на Сибирь - по суше, железнодорожными путями.

А во времена царствования Алексея Михайловича Котельнич на несколько дней превращался в шумную ярмарку, куда съезжались купцы из многих краев Европейской России и Зауралья.

Сейчас же наоборот - это тихий, спокойный город, куда необходимо приехать отдохнуть от городского шума, темпа жизни, высоток. Котельнич стоит посетить, взглянуть одним глазком хотя бы ради его уникальных природных памятников, которые не тронула еще рука человека..или тронула, но преобразила и вдохнула жизнь.

ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

Первую достопримечательность, которую стоит посетить в Котельниче - это береговой оползень. На пятьдесят метров вниз на правом берегу реки Вятки съехало двадцать гектаров пихто-елового леса.

Это памятник природы областного значения, на который приезжают полюбоваться и изучить студенты, преподаватели, любители и фанаты археологии. Котельнический «Береговой оползень» стал едва ли не классическим образцом этого природного явления из учебника.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Палеонтологический музей также интересен для посещения. Фото: vk.com/id451264092

Сегодня Котельнич известен больше всего как город, где расположено местонахождение останков парейазавров. Каждый год на берегу реки здесь проходят экспедиции. Палеонтологи со всей тщательностью и трепетом слой за слоем снимают землю и находят останки прошлых лет.

Все, что было найдено на Котельническом местонахождении, попадает в местный филиал «Вятского палеонтологического музея».

На стендах можно увидеть окаменелости рептилий Пермского периода, хвощеобразных и папоротниковых растений. Возраст представленных находок – около 260 млн лет.

Адрес: Котельнич, ул. Карла Маркса, 22.

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА МЕСТНОГО РАЗЛИВА

В динопарке, в естественной среде обитания – под открытым небом, среди деревьев и водоемов – стоят представители рептилий Юрского и Мелового периода в натуральную величину. 18 статичных, замерших во времени динозавров и четыре двигающиеся рептилии не уходят в спячку даже зимой.

Адрес: г. Котельнич, ул. Володарского, 10

Телефон:8 (83342) 4-09-04

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Николай Шахтарин сам посадил сад для музея. Фото: vk.com/id451264092

В 18 километрах от самого Котельнича находится деревня Соловьи. От нее километра полтора-два нужно брести по известным только грибникам и ягодникам тропам, чтобы дойти до единственного указателя к памятнику героям Великой Отечественной войны, до Сада памяти, который слепой солдат высаживал 25 лет. Четверть столетия Николай Шахтарин собственноручно сажал деревья и вешал на них таблички: «Пусть растет тополь, посаженный мною 14 сентября 1945 года и радует нас, что нет войны. И пусть не будет ее никогда в истории человечества» или «Посажен в честь...».

Здесь между рядами тополей раскинулся затянутый тиной пруд, который семь лет выкапывал Николай Шахтарин.

А чуть глубже в лес стоят заброшенные дома с распахнутыми дверями и сохранившимся убранством.

Ради пробирающей до дрожи атмосферы проделанного труда и его недооцененности стоит поплутать по тропам в лесах Котельнича.

ЗАПОВЕДНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Главным богатством Котельничского района и природы Кировской области является природный заповедник федерального значения «Нургуш».

Больше 20 000 гектаров природы не тронуто человеком! Это огромный остров девственных полей, лесов, озер с их естественными обитателями.

Дубы, липы, вяз никогда не знали топора. Лоси, кабаны, медведи, зайцы, лисы – не знали ни пуль, ни капканов, ни узелковых ловушек. И многочисленные озера, которые весной разливаются, превращая Нургуш в водную природную столицу Котельнича.

Адрес: с. Боровка, ул. Садовая, 37

Телефон: (83342) 29213

Проезд – по федеральной трассе Киров-Н. Новгород до с. Боровка.

ПАМЯТНЫЙ МЕМОРИАЛ

У вокзала расположен и первый в нашей стране мемориал памяти погибшим при эвакуации. Мемориальный комплекс «Они не были солдатами, но их жизни унесла война» увековечил тысячи имен взрослых и детей, тех, кто стал жертвами войны, так и не выйдя на поле боя, тех, чья жизнь закончилась по пути в эвакуацию в 1941-43 годах. В основном увековечены имена блокадников Ленинграда, которые спасались в тылу. Мемориал построен на народные средства.

КАМЕННЫЙ ЛЕС

Жуковлянские валуны - необычный природный памятник. Фото: vk.com/id451264092

Еще одним необычным природным памятником являются Жуковлянские валуны. Тысячи огромных камней возрастом более 250 миллионов лет – ровесники древних рептилий, населявших вятские земли.

«Каменный лес» расположен рядом с деревней Жуковляне. Валуны образовались на дне огромного озера, а после осушения водоема они будто выросли из-под земли. Окаменелые, неправильной формы природные скульптуры стояли неподвижно, пока по этим местам не прошел ледник, который отшлифовал все камни до едва ли не идеальной круглой формы.

Спустя миллионы лет они снова оказались погребенными под землю, но в 80-х годах прошлого столетия на месте захоронения валунов начали рыть песчаный карьер и обнаружили их. Выкопали и оставили в покое, и теперь следы прошлых лет стоят каменным лесом, встречая гостей города.

Адрес: Кировская область, Котельничский район, д. Жуковляны

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

Гостиница «Уют»

Адрес: улица Победы, 9

Телефон: (83342) 4-16-59; 4-47-37

Стоимость услуг: от 700 до 950 рублей

Номерной фонд: 23 человека

Гостиница «Октябрь»

Оценка Яндекс: 3,8 из 5

Адрес: улица Юбилейная, 1

Телефон: (83342) 4-18-99

Номерной фонд: на 11 человек

Стомость услуг: от 1100 до 1500 рублей

ГДЕ ПОЕСТЬ?

Кафе «Тары бары»

Оценка Яндекс: 3,7 из 5

Адрес: Котельнич, улица Советская, 136

Режим работы: с 11.00 до 22.00

Кафе, бар, паб «Старый город»

Оценка Яндекс: 3,5 из 5

Адрес: Котельнич, улица Советская, 73

Режим работы: с 16.00 до 00.00

Кафе, доставка еды и обедов «Винный стиль Бест»

Оценка Яндекс: 3,7 из 5

Адрес: Котельнич, улица Советская, 73

Режим работы: с 10.00 до 02.00

Кафе «Зодиак»

Адрес: Котельнич, улица Победы, 8

Режим работы: с 12.00 до 21.00

Кафе «Фуршет»

Оценка Яндекс: 2,9 из 5

Адрес: Котельнич, улица Октябрьская, 148/4

Режим работы: с 14.00 до 22.00

Кафе «Ника»

Адрес: Котельнич, улица Ванеева, 32

Режим работы: с 06.30 до 21.00

Кафе «Ивушка»

Адрес: Котельнич, улица Кирова, 20А

Режим работы: с 07.00 до 18.00

Кафе «Теремок»

Адрес: Котельнич, улица Победы, 67

Режим работы: с 08.00 до 18.00

Кафе «Золотой век»

Адрес: Котельнич, улица Шмидта, 24

Режим работы: с 11.00 до 00.00

КАК ДОБРАТЬСЯ?

От Кирова до Котельнича всего 124 километра. До города можно добраться двумя путями: железнодорожным и автомобильным.

Путь на электричке займет два часа. Стоимость проезда - 200 рублей.

Дорога на автомобиле по зимним трассам может занять порядка 1,5 часов.