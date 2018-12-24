Путешествие в Слободской - тихий городок с шестивековой историей и самой древней церквушкой в области

Слободской начал расти как купеческий городок Вятской губернии в 1505 году. Он расположился на правом берегу реки Вятки. И сразу же стал городом, через который проходили главные торговые пути из Москвы, Сибири и Урала, Архангельска, Казани и Астрахани.

До сих пор этот город украшают добротные купеческие особняки, здания гостиного двора и торговых рядов.

Но больше всего Слободской славится уникальными церковными сооружениями, выдающимися личностями, родившимися в городе, мастерами и мастерицами.

ДОМ-УСАДЬБА БАКУЛЕВА

Город Слободской - малая родина академика Александра Бакулева, выдающегося ученого-хирурга. Александр Николаевич прошел две мировые войны, получил орден Святого Станислава третьей степени за военные заслуги, стал президентом Академии медицинских наук в СССР.

Половина дома-музея Бакулева выполнена в камне, половина деревом. Но до сих пор в доме сохранили убранство тех лет. Фото: visitkirov.ru

Сегодня в доме, где жил Александр Бакулев, находится музей. Наполовину кирпичный, наполовину деревянный, дом стал местом для проведения уникальных экскурсий. Гостям рассказывают о судьбе известного земляка, о быте купеческой Вятки XX столетия.

Первый этаж дома посвящен повседневной жизни ученого и его семьи: здесь сохранилась даже старинная люлька, в которой качали детей. Второй же этаж отдан под экспозицию о научной и медицинской деятельности ученого.

Выдающейся личностью, родившейся и прославившей Слободской, стал академик Бакулев. Фото: visitkirov.ru

Дом-музей окружают необыкновенно красивые пейзажи.

Где: Слободской район, дер. Бакули, 20

Телефон: (83362) 4-41-70

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, выходные - воскресенье и понедельник

УКРАШЕНИЕ ГОРОДА

Главным украшением города считается его центральная площадь - Соборная. В центре площади стоит 66-метровая колокольня. Ее построили в 1823 году по проекту вятского архитектора Ивана Дюссар-де-Невиля. Позже на колокольне появились и куранты, по сей день отсчитывающие время в городе.

Излюбленное местными жителями и гостями города - соборная площадь. Фото: visitkirov.ru

Сейчас площадь - центр отдыха и эстетического наслаждения горожан: дети часто резвятся у фонтана, бегают меж деревьев в парке, а взрослые могут рассматривать величие купеческих домов, сосредоточенных в центре города.

А над городской площадью возвышается и колокольня, на которой висят часы, долгие годы отсчитывающие время в городе. Фото: visitkirov.ru

БЕЗ ЕДИНОГО ГВОЗДЯ

Самой значимой достопримечательностью Слободского района является Михаило-Архангельская деревянная церковь. Мастера возвели ее в 1610 году без единого гвоздя. Это самый древний памятник деревянного зодчества Кировской области.

Спустя три с половиной века после строительства церковь отреставрировали, после чего она сразу же отправилась в Париж на выставку «Русская деревянная пластика», где поразила всех своей конструкцией и красотой. Французы даже пытались купить уникальный памятник архитектуры, но вятчане не поддались - после выставки вернули церковь на родину и поставили на Соборную площадь.

Михайло-Архангельская церковь построена пять веков назад без единого гвоздя. Фото: visitkirov.ru

Сегодня в церкви развернута музейная экспозиция. Посетители могут осмотреть иконы, древние книги, золотое и серебряное шитье слободских мастериц.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, ВОРОТА И ОГРАДА

Недалеко от села Никульчино новгородцы еще в XII веке устроили погост и поставили церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Нарекли его Волково. А уже через пять веков на этом священном месте начали строить каменный храм во имя Святой Троицы. Храм до сих пор стоит и действует.

Ежегодно Троицкая церковь становится отправной точкой крестного хода в память святых Бориса и Глеба. Троицкая церковь - признанный памятник каменного зодчества регионального значения.

Адрес: с. Волково Слободского района, ул. Верхняя, 13

Телефон: 8(83362)3-93-24

НИКУЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ IX-XV ВЕКОВ

Никульское городище - это то, что осталось от древнего поселения, самого древнего на Вятской земле. Оно появилось в 1181 году. Возвели городище новгородцы на треугольном мысе высотой в 25 метров и площадью около одного гектара.

Никульское городище - это один из древнейших археологических памятников федерального значения. Впервые о нем есть упоминание, датированное XV веком.

За все прошедшие столетия на этом треугольнике захоронено временем огромное количество предметов вооружений литейного производства, детских игрушек, шахматных фигурок, музыкальных инструментов, писало (палочка, корой писали на бересте) и многие другие предметы быта.

КОННЫЙ ДВОРИК

Чтобы поездка в Слободской не прошла как историко-церковный экскурс, стоит посетить конно-спортивный клуб «Конный дворик». Здесь можно и научиться верховой езде вместе с инструкторами, и самостоятельно верхом прогуляться по красивым пейзажам Слободского.

Адрес: д. Воробьи Слободского района

Телефон: 8(922)916-39-15

УСАДЬБА ИВАНА ЦАРЕВИЧА

Во время семейной поездки не съездить в сказочную усадьбу Ивана Царевича - настоящее преступление. Усадебка - это различные тематические площадки, где живут настоящие персонажи со страниц самых любимых нами сказок и былин. Все они всегда рады гостям.

Но даже если встретить никого не удастся, то в усадьбе Ивана Царевича есть и современная инфраструктура, веревочный парк, снежные горки.

А для тех, кто не сможет так скоро расстаться со сказкой в усадебке, есть комфортабельные гостиничные номера.

Адрес: Слободской район, д. Луза, ул. Лесная, 23

Телефон: 8(8332) 43-00-22

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Центр отдыха «Юбилейный»

Адрес: Слободской район, д. Луза, ул. Лесная, 23

Телефон: 8(8332)46-34-41

Режим работы: ежедневно, круглосуточно

Стоимость проживания: от 1400 рублей

База отдыха «На берегу»

Адрес: Слободской район, п. Боровица, д. Бабичи

Телефон: 8(8332)78-15-19

Режим работы: ежедневно, круглосуточно

Стоимость проживания: от 600 рублей

Дом отдыха «Русская усадьба»

Адрес: Слободской район, п. Боровица, 6

Телефон: 8(83362)3-14-00

Гостиница «Домашний очаг»

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Адрес: ул. Степана Халтурина, 16

Телефон: 8(953)685-62-67

Режим работы: круглосуточно

Стоимость услуг: от 350 до 1 500 руб.

Гостиница «Victory Village»

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Адрес: ул. Советская, 100п

Телефон: 8(8332)75-17-51

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Стоимость услуг: ночь от 3000 рублей

Гостиница «Красный якорь»

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Стоимость услуг: сутки от 1600 рублей

Гостиница, сауна «Ас»

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Телефон: 8(962) 893-81-93

Режим работы: круглосуточно

Стоимость услуг: сутки от 500 рублей

Дом отдыха, конный клуб «Podkova house»

Оценка Яндекс: 3,8 из 5

Адрес: поселок Воробьи, 34

Телефон: 8(922)995-31-07

Режим работы: круглосуточно

Стоимость услуг: сутки от 500 рублей

Отель «Форвард»

Адрес: поселок Воробьи, 7а

Телефоны: 8(499)391-72-40

Режим работы: круглосуточно

Стоимость услуг: сутки от 500 рублей

ГДЕ ПОЕСТЬ

Кафе Слободского райпо «Трапеза»

Адрес: с. Ильинское, ул. Шутова, 8

Телефон: 8(83362)6-41-62

Средний чек: 100-120 рублей

Кафе «Красный якорь»

Оценка Яндекс: 2,8 из 5

Адрес: ул. Советская, 128

Телефон: 8(83362)9-40-44

Режим работы: 8.00-18.00

Средний чек: 150-200 рублей

Кафе-столовая «Вятская кухня»

Оценка Яндекс: 3,6 из 5

Адрес: ул. Трактовая, 47в

Телефон: 8(909)131-76-46

Режим работы: 10.00-20.00

Средний чек: 100-120 рублей

Кафе «Верста»

Оценка Яндекс: 3,5 из 5

Телефон: 8(982)384-06-40

Режим работы: круглосуточно

Кафе «Волна»

Адрес: ул. Красноармейская, 150

Телефон: 8(83362)9-40-44

Режим работы: 8.00-16.00

Средний чек: 100 рублей

Кафе «Посидим»

Оценка Яндекс: 1,3 из 5

Адрес: ул. Кирова, 20

Телефон: 8(909)132-64-02

Режим работы: 7.00-23.00

Средний чек: 200-300 рублей

Бар-клуб «Плаzма»

Оценка Яндекс: 3,2 из 5

Адрес: ул. Кирова, 20

Телефон: 8(83362)4-37-37

Режим работы: пятница-суббота, 22.00-05.00

Средний чек: 200-300 рублей

Кафе № 3 Слободского райпо

Адрес: с. Совье, ул. Мира, 8

Телефон: 8(83362)6-71-99

Средний чек: 100-120 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ

От Кирова до Слободского пара часов езды - всего 36 километров. Добраться до этого города можно на автомобиле или автобусе. Дорожная магистраль проходит через населенные пункты: Шихово, Лузу, Осинцы, Вахруши.