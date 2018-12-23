Новогодние экскурсии 2018-2019 в Кировской области: Советск - город исторических зданий

На очереди - город, уже на улицах которого можно увидеть историю, - Советск. Он расположился на берегу реки Пижмы, что впадает в Вятку. В городке проживает 15 тысяч человек. Несмотря на то что город провинциальный, интересных мест здесь более чем достаточно: осталось много зданий, построенных еще в досоветскую эпоху. Большую часть достопримечательностей можно увидеть самостоятельно.

СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ

Постройки XVII-XIII веков стоят до сих пор. Строили в те времена на века. По сей день в таких старинных зданиях кипит жизнь. Кое-где открыли магазины, а в некоторых и до сих пор живут люди.

Одним из любопытных зданий является бывшая учительская семинария. Сейчас в нем находится местный колледж. Здание стоит на улице Крупской, 26.

Многие исторические здания используются и по сей день. Например, в нынешнем колледже раньше была учительская семинария. Фото: vk.com/sovetsk_kukarka

Другое уникальное сооружение стоит на улице Энгельса, 47. Это пожарная каланча. Раньше на ней был колокол, который звонил в полдень. Теперь его нет, однако 28-метровое строение до сих пор действует. Правда, с корректировкой на современные технологии: в наши дни здесь располагается пожарная часть.

Раньше на каланче был колокол, но его убрали. Фото: vk.com/sovetsk_kukarka

Кстати, в семидесятые годы каланчу даже поместили на герб города.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Пожалуй, в каждом городе есть свой краеведческий музей. Но в Советске само строение является архитектурным памятником. Музей был открыт в 1910 году. До него здание принадлежало церкви, в советский период в нем располагался районный дом культуры. В девяностые годы его в очередной раз «переориентировали». На этот раз в музей.

Сейчас в нем действует несколько экспозиций. Они посвящены природе края, ее истории и деятелям науки и культуры. Кроме того, регулярно проводят выставки-продажи. На них ремесленники могут показать таланты рукоделия. Кстати, там же часто продают и знаменитое кукарское кружево.

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В Советске в наши дни действуют две церкви: Покровская и Успенская. Первую видно еще на подъезде к городу. Она стоит недалеко от реки. Церковь гармонично вписывается в окружающую обстановку.

Здание церкви считается одним из самых древних в городе. Фото: vk.com/sovetsk_kukarka

Ее построили еще в 1700 году. Церковь стала первой каменной в Кукарке (ныне Советск). В 1765 году вблизи нее организовали кладбище. Здание церкви считается одним из самых старейших, сохранившихся до наших дней.

СВОЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ...

Для любителей активного отдыха в городе тоже есть развлечения. Круглый год в Советске работает туристический комплекс «Наследие». В зимние каникулы - со 2 по 8 января - для отдыхающих снизили цены. Так, комнату для двоих можно снять за 1050 рублей. А коттедж на 10 человек будет стоить 17,5 тысячи рублей. За трехразовое питание придется доплатить 850 рублей с человека.

Зимой здесь можно покататься на коньках, сноуборде и лыжах. Все снаряжение дают в аренду, для этого нужно иметь с собой только документ.

Связаться с представителями комплекса можно по номеру 8(83326)4-08-69.

... И КОННЫЙ КЛУБ

Чтобы совсем уж основательно проникнуться атмосферой истории, в Советске можно бросить свое авто и заняться конными прогулками. Всех желающих ждут в клубе «Талисман». Стоимость одного часа прогулок составляет 400 рублей. Записаться на прогулку можно по номеру 8(929)290-83-29.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

1. Гостиница «Малахит»

Адрес: г. Советск, ул. Свердлова, 164

Телефон: 8(83375)2-56-69

2. Гостиница «Зодиак»

Адрес: тракт Советск - Яранск

Телефон: 8(83375)2-99-99

3. Гостиница «У камина»

Адрес: г. Советск, ул. Строителей, 35

Телефон: 8(83375)2-29-22

ГДЕ ПОЕСТЬ

1. Столовая «Юбилейная»

Адрес: г. Советск, ул. Строителей, 16

Телефон: 8(83375)2-24-92

2. Кафе «Смак»

Адрес: г. Советск, ул. Строителей, 14а

Телефон: 8(83375)2-16-68

3. Кафе «Дорожное»

Адрес: г. Советск, ул. Строителей, 14

Телефон: 8(83375)2-19-91

4. Кафе «Кукарка»

Адрес: г. Советск, ул. Ленина, 55

Телефон: 8(83375)2-13-46

КАК ДОБРАТЬСЯ

Советск находится в 137 километрах от Кирова. Доехать до него можно на автобусе от автовокзала (стоимость билета составляет 250 рублей). Или на машине: маршрут проходит через Головизнинцы, Адышево, Коршик, Пунгино, Верхошижемье, Мякиши, по автодороге 33Р-008.