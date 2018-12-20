«Будем биться не на жизнь, а насмерть»: жительница Лузы повстречала стаю волков

Хищники терроризируют город уже не впервые. Но в этом году, по словам жителей, волки обнаглели донельзя. Они не пытаются скрываться, выходят на улицы уже в сумерках, да и ведут себя, словно настоящие захватчики.

ЖИТЕЛИ В СТРАХЕ

Первые сообщения о нашествии стай появились еще в ноябре. 7 декабря числа жители Лузы увидели останки пса на улице. От собаки остался только позвоночник и череп. Жители самого северного районного центра грешат на то, что город практически не освещен. Граждане обращались в разные инстанции и задавались вопросом: «Чего ждут власти? Очередной беды, после которой найдутся деньги на все мероприятия и наконец-то зажжется свет?»

Уличное освещение не особо останавливает хищников, но так их хотя бы будет видно. В отчете администрации города говорится, что на 60% улиц свет есть. Однако люди продолжают ходить с работы в потемках, провожать и встречать своих детей из школы. В маленьком городке, где все друг друга знают, больше всего стали бояться волков.

Еще один случай нападения не заставил себя долго ждать. 9 декабря хищники задрали собаку прямо у стен Лузской ЦРБ.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Жительница Лузы своими глазами увидела, как четыре волка разгуливали по городу. 15 декабря она пешком возвращалась с работы. Шла как раз по улице в районе больницы. В потемках не разобралась, что за животные ходят около жилого дома. Подошла ближе, поняла: волки!

- Один, самый большой, «стоял на шухере», - рассказала Татьяна Гаврилова. - Остальные ломились через забор к дому. В здании горел свет, но никто не выходил. Понятно, что люди испугались. Волк ломанулся ко мне, а потом замер. Замерла и я.

Женщина готовилась броску с мыслями, что придется драться не на жизнь, а на смерть. Хищник мог напасть в любую секунду, а с собой не было даже зажигалки. В руках она держала телефон, которым подсвечивала себе дорогу. Включила вспышку - животное отступило. Может это, а может и то, что у волков была какая-то другая добыча, заставило волка отойти подальше.

Татьяна уверена только в том, что ей очень повезло: могли загрызть. Она думает, что скоро наглость животных достигнет такого уровня, когда они начнут нападать и на людей.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» поговорила с главой администрации Лузы Сергеем Тетериным. Он уверил, что ситуация с хищниками преувеличена.

- Мы работаем совместно с администрацией района и местным охотничьим обществом, - ответил Сергей Валерьевич. - Я сам здесь живу и не вижу никаких волков. Ситуация находится под контролем. Охотники проводят отстрел. Недавно добыли трех животных.

НА ЗАМЕТКУ

Кто в этой ситуации, кто виноват и кто будет разбираться - непонятно. Но пока существует вероятность нападения дикого животного на человека, нужно быть к этому готовым. «Комсомолка» подготовила несколько советов.

1. Если есть вероятность встретить хищника, стоит задуматься о средствах обороны. Помочь могут даже обычные зажигалки. Животные боятся огня. Раньше, кстати, люди носили с собой немного пороха - яркая вспышка способна отпугнуть волка. Фонарик тоже может дезориентировать нападающего.

2. Не отпускать детей гулять без взрослых. Потому что ребята могут спутать волка с обычной собакой.

3. Обходить стороной группы животных. Все особи в волчьей стае одного цвета, а вот собачьи обычно яркие, пестрые.

4. При близком контакте не стоит смотреть в глаза волку и делать резких движений. Нужно замереть. Может помочь очень медленное отступление.