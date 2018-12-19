Вятские Поляны - купеческий город с уникальными и единственными в России музеями
Впереди прекрасная пора! Новый год...и последующие за ним выходные дни. Первые два-три дня, пожалуй, кировчане будут отсыпаться и отдыхать, а вот оставшиеся дни полезно будет провести ярко и насыщенно. Скоротать это время можно в путешествиях.
Все кругом белым-бело, улицы в гирляндах, фонарях и снежно-ледяных скульптурах. Даже небольшие городки Кировской области особенно хороши в такую праздничную пору. В этот раз мы предлагаем прогуляться вам по Вятским Полянам.
Этот город славится тем, что сохранил в своих улочках, домах и житейском обиходе атмосферу купеческой старины, царившую в восемнадцатом-двадцатом столетиях. По городу невозможно ходить и не дышать полной грудью - там легко, свободно, размеренно. А кроме атмосферы старины в Вятские Поляны стоит приехать ради уникальных музеев и красивых пейзажей.
НАЧНЕМ С ИСТОРИИ
Прежде чем окунуться в атмосферу маленького южного городка нашей области и прочувствовать ее, нужно познакомиться с историей города. И начать это лучше всего с «Вятскополянского исторического музея».
Здесь экскурсоводы расскажут ходившую в народе легенду о том, как появился город. Покажут археологические и палеонтологические находки. Также интересно будет посмотреть и на одежду народов Поволжья конца XIX века, ведь через Вятские Поляны проходили торговые пути из других регионов страны. В музее представлены и элементы купеческого быта, гусарские доломаны XVIII века и страшное оружие периода Первой мировой войны - «иглу смерти». В музее есть и уникальные экспонаты - вещи конструктора-оружейника Георгия Семеновича Шпагина.
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Советская д. 51
Телефон: 8(83334) 62-48-0.
Режим работы: пн-пт 8.00-18.00, вс 9.00-15.00
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ШПАГИН
Мемориальный дом-музей Г.С.Шпагина. Фото: visitkirov.ru
В первый год Великой Отечественной войны в Вятские Поляны из Подмосковья был эвакуирован оружейный завод. Иммено Поляны можно считать родиной знаменитого «оружия Победы» - пистолета-пулемета Шпагина. В СССР было выпущено 5,5 миллионов ППШ, каждый второй сделан в самом южном городе Кировской области.
Великий конструктор, создатель знаменитого оружия Георгий Шпагин, с 1941 по 1952 годы жил в небольшом доме под номером 1 по улице Ленина на берегу реки Вятки. Теперь здесь находится единственный в стране мемориальный дом-музей изобретателя.
В доме сохранилась обстановка, в которой жила семья Георгия Семеновича, а в экспозиции представлены вещи, которыми конструктор пользовался еще при жизни. Также на территории находится интерактивный тир, в котором можно пострелять из ППШ с лазерной насадкой. А все желающие могут пройти мастер-класс по сборке-разборке ППШ и пройти военно-исторический квест, отведав солдатской каши.
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Ленина (ул. Большая), д. 1
Телефон: 8 (83334) 6-29-79, (83334) 6-24-80.
«ДОМ ШЛЯП»
Музей головных уборов народов мира «Доме шляп». Фото: visitkirov.ru
В 2014 году в Вятских Полянах появился уникальный, единственный в России Музей головных уборов. Сюда приезжают гости со всей страны и даже мира.
Четыре года назад шляпных дел мастера совершили кругосветное путешествие и собрали... хотя, обо всем этом вам расскажут на экскурсии в «Доме шляп».
Туда обязательно нужно сходить, ведь в этом музее представлены экспонаты из 23 стран мира. А это более 250 исторических, национальных и современных дизайнерских головных уборов. Все они лаконично вписаны в индивидуальные интерьеры: здесь есть и русская изба, и купеческий особняк, юрта и даже глухой вятский лес.
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д.31
Телефон: 8(83334)7-90-90.
«КОММУНАЛКА»
Музей советского быта «Коммуналка». Фото: vk.com/sssrvp
С недавнего времени в Вятских Полянах появился еще один уникальный музей - «Коммуналка», а если неофициально, то Музей советского быта.
Войдя в музей, создается ощущение, что оказываешься героем советского кинофильма, который проживает с разношерстными соседями в коммунальной квартире, где коридоры заставлены вещами, кухня одна на несколько семей, а о свободных от очередей туалете и ванной слагают легенды.
Здесь разместились тысячи различных экспонатов: сотни открыток и фантиков, десятки монет и спичечных коробков, игрушки, детские книги. Есть в музее и техника: фотоаппараты, телевизоры и швейные машинки. Почти все вещи находятся в рабочем состоянии и их можно трогать руками.
В «Коммуналке» есть три зала: уголок школьника, бытовая утварь гражданина СССР и экспозиция быта советской женщины.
Адрес: ул. Советская, д.13
Телефон: 8(912) 824-85-26
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
Вид на Вятские Поляны со смотровой площадкиФото: Елизавета Захарова
Оценить всю красоту Вятских Полян, реки Вятки, деревенских домиков можно со смотровой площадки. Сюда приходят не только туристы, но и местные жители - потрясающие пейзажи перед глазами, ветер свободы в волосах и свежий чистый воздух. Здесь можно стоять часами!
Лучшие виды открываются с Прозоровской горы. Здесь же установлен Поклонный крест, по преданиям, охраняющий город и всех его жителей от бед и несчастий. Пройдя пару шагов от креста к обрыву, будут видны и река Вятка, и набережная, и дом-музей Шпагина, и большой автомобильный мост через реку, и дальние леса.
Добраться до этой площадки можно двумя способами: на машине, объезжая все главные улицы и дома, проезжая лесочки, и пешком - пройдя сначала набережную и повернув после нее на узенькую тропинку меж домов и кустов малины и сирени.
СТАРЕЙШИЙ ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
Михайло-Архангельская церковь. Фото: visitkirov.ru
Еще одной достопримечательностью города является Михайло-Архангельская церковь. Она считается самым старинным сохранившимся архитектурным памятником, выполненным из дерева. Грамоту на ее возведение дали летом 1728 года. А первый деревянный столб был вбит в землю в 1731 году. И меньше чем через год церковь открыла свои двери для первых прихожан.
За свою долгую жизнь чем только не была эта церковь – и местом спасения для многих крестьян, и сельским клубом, и зернохранилищем. Но в 1960 году церковь стала памятником древнерусской архитектуры.
Адрес: Советская, 80.
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Кафе «Апельсин»
Адрес: г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный 2
Телефон: 8 (83334) 76198
Время работы: 09.00-20.00
Средний чек: 150 руб.
Кафе «Неаполь»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Мира, 46а
Телефон: 8 (83334) 7-72-77
Время работы: 10.00-22.00
Средний чек: 250 руб.
Кафе «Зимняя вишня»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, 17/25
Телефон: 8(83334) 62837
Время работы: 11.00-23.00
Средний чек: 200 руб.
Кафе «Лагуна»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 30
Телефон: 8 (83334) 7-03-19
Время работы: 11.00-23.00
Средний чек: 250 руб.
Кафе «Космос»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Первомайская, 96
Телефон: 8(83334)62547
Время работы: 11.00-23.00
Средний чек: 150 руб.
Кафе «Орбита»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, 33
Телефон: 8(83334)70849
Время работы: 10.00-20.00
Средний чек: 180 руб.
Кафе «Славянка»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, 3
Телефон: 8(83334)60195
Время работы: 09.00-18.00
Средний чек: 150 руб.
Кафе «Солнышко»
Адрес: г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный 2
Телефон: 8(83334)60223
Время работы: 09.00-18.00, сб., вс. - вых.
Средний чек: 100 руб.
Кафе «Юность»
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 14 а
Телефон: 8(83334)60218
Время работы: 11.00-23.00
Средний чек: 200 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Расстояние от Кирова до Вятских Полян составляет 330 км. До этого города можно добраться на электричке, которая ходит из областного центра каждый час, иногда и чаще. На электричке путь займет около 13 часов.
До города можно доехать и на машине (на собственной, или воспользовавшись сервисом для попутчиков). Зимой дорога займет от пяти до шести часов. Во время поездки перед вами откроются роскошные пейзажи с белоснежными бескрайними полями и темно-зелеными, покрытыми первым снежком лесами.