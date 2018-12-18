Санчурск и Богородское стали городскими округами

Самый спорный вопрос на повестке дня декабрьского пленарного заседания в ОЗС - принятие решения по преобразованию поселков Санчурска и Богородского в городские округа. Суть изменений в следующем: новая форма территориального деления подразумевает управление одним главой, единый бюджет, единую думу. Следовательно, сократится чиновничий аппарат в мелких сельских поселениях. Вроде бы перемены направлены на благо, но так ли это?

ОДИН ОКРУГ – ОДИН «ЦАРЬ»?

По словам заместителя министра внутренней и информационной политики Кировской области Андрея Лучинина, этот вопрос неоднократно обсуждался властями разных уровней, а также с жителями Санчурска и Богородского, проводились народные сходы, на которых каждому разъясняли преимущества, которые дает переход на городской округ. Андрей Николаевич подчеркнул, что при этом все льготы, которые предусмотрены для сельских жителей, сохранятся.

НАРОД ПРОТИВ

К слову, о народных сходах - люди зачастую не соглашались с предложенными переменами. Так, в Борогодском вышел казус: депутаты на одном заседании местной думы проголосовали против городского округа. Через несколько дней провели еще одно внеочередное думское заседание, на котором оперативно «передумали» и приняли противоположное решение! То есть, если они согласились стать округом, больше вопрос подниматься не может, и у народных избранников не было возможности «передумать обратно» еще раз.

На днях жители села Караул, что находится в Богородском, разместили публичное обращение, в котором открыто заявили, что не хотят становиться городским округом. Даже собрали сотни подписей «против». Однако, их мнение депутатам на пленарке никто не озвучил.

- Поселок Богородское, наш районный центр, больше похож на село, чем на город. У нас практически отсутствует промышленность, уезжает население, Народу никто ничего толком не объяснил, сходов у нас в деревне по этому вопросу не было, - говорится в обращении. - А объяснить доступно и понятно никто не может - не знают! Это эксперимент! Только этот эксперимент планируют проводить на живых людях! Кто нам гарантирует, что в новой городской местности не поднимутся тарифы на электричество, на ТБО, налоги на землю и жилье?

Почему при этом чиновники публично заявляют о том, что народ единогласно поддержал переход на городской округ, - большой вопрос.

ЗАЧЕМ ВЫ ЛИШАЕТЕ ЛЮДЕЙ РАЯ?

Однако некоторые депутаты областного Законодательного собрания возразили - их коллеги на местах не в курсе грядущих перемен и требуют разъяснений.

- Что эта реорганизация дает для района? - задался вопросом депутат Сергей Мамаев. - Убыль населения за год составила 48 тысяч – люди уехали и «ушли» на погосты. Вспомните историю: укрупнение деревень в 1960-х годах, привело к тому, что люди стали выезжать в Сибирь и Подмосковье. Общался с коллегами из других регионов, где есть городские округа, и задался вопросом, какой позитив несет эта реформа. Они ответили, что ничего. Бюджет не увеличивается, инвестиционная привлекательность не улучшается, сохранность населенных пунктов остается под вопросом - сегодня мы уже ликвидировали 16 деревень. Этот законопроект, по сути, ликвидация территориальной единицы, то есть района! Хотя бы в составе этого слова есть «рай»! А сейчас это будет округ.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ?

Депутат Татьяна Платунова посчитала нововведение «экспериментом над живыми людьми».

- С точки зрения управленческих функций, закон может дать больше возможностей муниципальным образованиям принимать участие в федеральных и областных программах, - сказала Платунова. - Но не надо забывать, что за этим стоят живые люди! Сейчас администрация сельского поселения имеет право выполнять нотариальные действия, функции ЗАГСов и регистрацию по месту жительства и многие другие. После реорганизации людям придется за каждой бумажкой ездить в райцентры, а это порой и 30 и 50 километров. Автобусы не каждый день ходят. В основном в поселениях живут люди пожилого возраста. Не уверена также, что «сельские» льготы будут сохранены.

Также депутаты возмутились, что правительство «гонит лошадей» и старается принять законопроект как можно быстрее (законопроект был заявлен сразу в двух чтениях – Ред.). В результате из-за недосмотров могут пострадать люди.

Лучинин пояснил, что форсирование событий связано с выборами – нужно провести реорганизацию в сжатые сроки до 2020 года, чтобы подготовить все документы к выборам губернатора, а затем и главы государства.

Несмотря на жаркие споры и протесты, большинство депутатов Заксобрания проголосовали за преобразование Богородского и Санчурска в городские округа. Заметим, что переходный период рассчитан на один год. Планируется, что за это время будет сформирована новая административная власть у вновь созданных округов.